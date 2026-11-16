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Xbox закликає геймерів взяти вихідний на роботі, щоб пограти в GTA VIPhoto15:04 • 30 перегляди
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Xbox закликає геймерів взяти вихідний на роботі, щоб пограти в GTA VI

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Microsoft і DJ Khaled запустили кампанію Dr. Xbox до релізу GTA VI 19 листопада. На сайті можна створити жартівливу довідку для відпустки.

Xbox закликає геймерів взяти вихідний на роботі, щоб пограти в GTA VI

Компанія Microsoft об’єдналася з популярним музичним продюсером DJ Khaled (справжнє ім’я Халед Мухамед Халед) для проведення нової кампанії Xbox, у якій він виступає у ролі вигаданого лікаря на ім’я "Dr. Xbox". Його послання геймерам досить просте: візьміть вихідний, залишайтеся вдома, щоб насолодитися новою частиною GTA VI, яка вийде у четвер, 19 листопада. Xbox навіть пропонує жартівливі лікарняні, які можна буде показати роботодавцю, передає УНН з посиланням на сайт Microsoft. 

Деталі 

"Дехто, можливо, знає мене як DJ Khaled. Дехто - як творця хітів, головного постачальника хітів. Але сьогодні я хочу, щоб ви називали мене "Dr XBOX".

Чому? Бо я помітив у світі щось дивне. А симптоми? Вони реальні. Я маю на увазі тремтіння великого пальця. Судоми в руках від контролера. Нічні сни про ігри. Нестримне хвилювання щоразу, коли виходить нова гра. І я вже навіть не кажу про неспокій напередодні виходу гри. Це щось неймовірне. Після ретельних досліджень (і безлічі годин за іграми) я дійшов одного висновку: у всьому світі спостерігається серйозний дефіцит вітаміну G. І я тут, щоб сказати вам, що ліки прості. Візьміть. Відпустку", - йдеться у повідомленні. 

Джерело: xboxwire.com
Джерело: xboxwire.com

DJ Khaled наголосив, що має чудовий спосіб, як взяти вихідний, щоб пограти в нову GTA VI. 

"Я офіційно призначаю день, присвячений тому, що ви любите: залишатися вдома, брати в руки контролер і грати на XBOX. Ніяких відволікань. Ніяких перерв. Тільки ви, ваші улюблені ігри та свобода насолоджуватися найважливішим тижнем у світі ігор так, як це й має бути. А оскільки я вірю в те, що треба піклуватися про своїх людей, я зробив це офіційно", - додає DJ Khaled. 

Xbox запустив спеціальний веб-сайт DrXBOX.com, де гравці можуть створити власну персоналізовану довідку від лікаря, видану на сонячних берегах тропічного Маямі, де розгорнуться основні події гри. 

Геймери можуть її роздрукувати, поділитися з друзями або навіть показати своєму керівнику як жартівливе виправдання для відпустки. Однак Xbox чітко зазначає, що не нестиме відповідальності, якщо роботодавець не оцінить цей жарт.

Джерело: xboxwire.com
Джерело: xboxwire.com

"Давайте розберемося. Можливо, мій диплом Університету XBOX і не є офіційним, а мої медичні повноваження - сумнівними, але одне беззаперечно: ігри - це суттєво. Діагноз поставлено. Рецепт виписано. Залишається тільки взяти вихідний. Ще одне - довідка лікаря не є справжньою. XBOX не несе відповідальності, якщо ваш роботодавець не має почуття гумору. Будь ласка, грайте відповідально", - додав DJ Khaled.

Нагадаємо 

GTA VI, як очікується, вийде 19 листопада 2026 року на PlayStation 5 та Xbox Series X|S за ціною від 79,99 доларів. Це стосується базової однокористувацької гри. Grand Theft Auto V була на 10 доларів дешевша. Grand Theft Auto VI: Ultimate Edition "посилює враження" від базової гри завдяки "ексклюзивній колекції преміальних транспортних засобів, зброї, одягу та екшену, що охоплюють усі аспекти історії Джейсона та Люсії", за даними Rockstar. Ця версія коштуватиме 99,99 доларів.

Розробники з Rockstar оголосили про відкриття попереднього завантаження Grand Theft Auto VI на PlayStation 5 та Xbox Series X|S за 9 днів до релізу, показавши новий трейлер. 

Кількість попередніх замовлень на GTA 6, за оцінками, перевищила 1 мільярд доларів за тиждень до запуску. 

Павло Башинський

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