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GTA VI вже доступна для завантаження - розробники показали новий трейлер на PS 5

Київ • УНН

 • 320 перегляди

Rockstar відкрила попереднє завантаження GTA VI на PS5 та Xbox Series X|S і представила новий трейлер. Реліз заплановано на 19 листопада 2026 року.

GTA VI вже доступна для завантаження - розробники показали новий трейлер на PS 5

Розробники з Rockstar оголосили про відкриття попереднього завантаження Grand Theft Auto VI на PlayStation 5 та Xbox Series X|S за 9 днів до релізу, показавши новий трейлер. Про це йдеться на сайті Rockstar, передає УНН. 

Попереднє завантаження тепер доступне для всіх, хто оформив попереднє замовлення на цифрову версію Grand Theft Auto VI. Гравці, які замовили версію з кодом у коробці, також можуть активувати свій код і розпочати попереднє завантаження, щойно отримають його. Якщо ви ще не оформили попереднє замовлення, саме зараз час подбати про те, щоб бути готовими до 19 листопада

- йдеться у повідомленні розробників.

Розробники зазначили, що гра була повністю розроблена з нуля, щоб забезпечити найкращий ігровий досвід для консолей поточного покоління, націлившись на 30 FPS, водночас "вичавлюючи" з обох платформ максимум можливостей, щоб оживити величезний і насичений світ Леоніди - зберігаючи при цьому щільність і візуальну реалістичність усіх його локацій та мешканців.

У Rockstar наголосили, що PlayStation 5 Pro пропонує захоплюючу графіку з покращеною чіткістю завдяки технології PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) та тіням із трасуванням променів, доступним лише на PlayStation 5 Pro.

Гра також буде доступна через XBOX Cloud Gaming на консолях XBOX Series X|S та XBOX One із використанням графічних налаштувань XBOX Series S. Як і у випадку з будь-яким хмарним стрімінгом, швидкість з’єднання та інші технічні фактори можуть впливати на продуктивність гри, що не спостерігається під час локального ігрового процесу. GTA VI також повністю підтримуватиме функцію Remote Play на PlayStation та XBOX.

Також у Rockstar показали новий трейлер гри, знятий на PlayStation 5. 

"Новий сингл "Blood In Your Eyes" від Tove Lo також увійшов до альбому "Grand Theft Auto VI: The Album" - офіційного саундтреку, який наразі можна додати до списку очікування на всіх основних музичних стрімінгових сервісах, а також замовити на вінілі чи CD", - йдеться у описі до трейлера. 

GTA VI, як очікується, вийде 19 листопада 2026 року на PlayStation 5 та Xbox Series X|S за ціною від 79,99 доларів. Це стосується базової однокористувацької гри. Grand Theft Auto V була на 10 доларів дешевша. Grand Theft Auto VI: Ultimate Edition "посилює враження" від базової гри завдяки "ексклюзивній колекції преміальних транспортних засобів, зброї, одягу та екшену, що охоплюють усі аспекти історії Джейсона та Люсії", за даними Rockstar. Ця версія коштуватиме 99,99 доларів.

На українських маркетплейсах гру можна придбати за 3999 гривень. 

За підрахунками аналітиків, гравці вже попередньо замовили понад 9,69 мільйона копій GTA VI. Гра побила рекорд за кількістю попередніх замовлень, який раніше належав Cyberpunk 2077.

Згідно з приблизними оцінками, проект міг принести понад 942 млн доларів. На старті гра заробить більше, ніж фільм "Месники: Фінал", який за перший вікенд зібрав 1,2 млрд доларів.

Нагадаємо

Студія Rockstar представила новий трейлер Grand Theft Auto VI перед релізом гри, знятий на PlayStation 5, який занурює у вир кримінальної змови навколо Джейсона та Люсії. Трейлер супроводжується новою музикою від французького дуету Justice. 

Павло Башинський

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