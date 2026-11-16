Xbox призывает геймеров взять выходной на работе, чтобы поиграть в GTA VI

Компания Microsoft объединилась с популярным музыкальным продюсером DJ Khaled (настоящее имя — Халед Мухамед Халед) для проведения новой кампании Xbox, в которой он выступает в роли вымышленного врача по имени "Dr. Xbox". Его послание геймерам довольно простое: возьмите выходной, оставайтесь дома, чтобы насладиться новой частью GTA VI, которая выйдет в четверг, 19 ноября. Xbox даже предлагает шуточные больничные, которые можно будет показать работодателю, передает УНН со ссылкой на сайт Microsoft.

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"Некоторые, возможно, знают меня как DJ Khaled. Некоторые — как создателя хитов, главного поставщика хитов. Но сегодня я хочу, чтобы вы называли меня "Dr XBOX".

Почему? Потому что я заметил в мире кое-что странное. А симптомы? Они реальны. Я имею в виду дрожь большого пальца. Судороги в руках от контроллера. Ночные сны об играх. Неудержимое волнение всякий раз, когда выходит новая игра. И я уже даже не говорю о беспокойстве накануне выхода игры. Это нечто невероятное. После тщательных исследований (и множества часов за играми) я пришел к одному выводу: во всем мире наблюдается серьезный дефицит витамина G. И я здесь, чтобы сказать вам, что лекарство простое. Возьмите. Отпуск", — говорится в сообщении.

Источник: xboxwire.com

DJ Khaled подчеркнул, что у него есть отличный способ взять выходной, чтобы поиграть в новую GTA VI.

"Я официально назначаю день, посвященный тому, что вы любите: оставаться дома, брать в руки контроллер и играть на XBOX. Никаких отвлечений. Никаких перерывов. Только вы, ваши любимые игры и свобода наслаждаться самой важной неделей в мире игр так, как это и должно быть. А поскольку я верю в необходимость заботиться о своих людях, я сделал это официально", — добавляет DJ Khaled.

Xbox запустил специальный веб-сайт DrXBOX.com, где игроки могут создать собственную персонализированную справку от врача, выданную на солнечных берегах тропического Майами, где развернутся основные события игры.

Геймеры могут ее распечатать, поделиться с друзьями или даже показать своему руководителю в качестве шуточного оправдания для отпуска. Однако Xbox четко отмечает, что не будет нести ответственности, если работодатель не оценит эту шутку.

Источник: xboxwire.com

"Давайте разберемся. Возможно, мой диплом Университета XBOX и не является официальным, а мои медицинские полномочия — сомнительными, но одно бесспорно: игры — это важно. Диагноз поставлен. Рецепт выписан. Остается только взять выходной. И еще одно — справка от врача ненастоящая. XBOX не несет ответственности, если у вашего работодателя нет чувства юмора. Пожалуйста, играйте ответственно", — добавил DJ Khaled.

Напомним

Ожидается, что GTA VI выйдет 19 ноября 2026 года на PlayStation 5 и Xbox Series X|S по цене от 79,99 доллара. Это касается базовой однопользовательской игры. Grand Theft Auto V была на 10 долларов дешевле. Grand Theft Auto VI: Ultimate Edition "усиливает впечатления" от базовой игры благодаря "эксклюзивной коллекции премиальных транспортных средств, оружия, одежды и экшена, охватывающих все аспекты истории Джейсона и Люсии", согласно данным Rockstar. Эта версия будет стоить 99,99 доллара.

Разработчики из Rockstar объявили об открытии предварительной загрузки Grand Theft Auto VI на PlayStation 5 и Xbox Series X|S за 9 дней до релиза, показав новый трейлер.

Количество предварительных заказов на GTA 6, по оценкам, превысило 1 миллиард долларов за неделю до запуска.