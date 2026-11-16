Україна отримала від ЄС ще €1,71 млрд на дрони, боєприпаси та ППО - деталі від Брюсселя і Києва

Єврокомісія виділила Україні ще 1,71 мільярда євро на безпілотники, боєприпаси та системи протиповітряної оборони. Про це повідомили у євроінституції 16 листопада. Київ відреагував на нову допомогу, пише УНН.

Сьогодні Європейська комісія виділила Україні 1,71 мільярда євро в межах Ukraine Support Loan обсягом 90 мільярдів євро. Цей платіж профінансує безпілотники, боєприпаси та системи протиповітряної оборони, включаючи радари раннього попередження та ракети, для задоволення нагальних військових потреб України в обороні від агресивної війни росії - повідомили у Єврокомісії.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прокоментувала, зазначивши, що "сьогодні ми виділили 1,71 мільярда євро на допомогу в закупівлі безпілотників, боєприпасів та систем протиповітряної оборони для України. Ми продовжуватимемо нашу непохитну підтримку України – так само, як ми робили це кожного дня з першого дня агресивної війни росії. І ми продовжуємо працювати над справедливим і тривалим миром, який гарантує суверенітет, територіальну цілісність України та безпеку Європи".

Це, як повідомляється, восьмий платіж, здійснений Україні в межах оборонного компоненту кредиту на підтримку України. "Він підтримає закупівлю оборонного обладнання від українських та європейських виробників. Близько 40% від загальної суми виплат буде спрямовано на фінансування контрактів з виробниками, зареєстрованими в ЄС", - ідеться у заяві.

"До кінця 2026 року Україні все ще доступна фінансова підтримка ЄС обсягом 23,6 мільярда євро. Це включає близько 19,2 мільярда євро в межах Ukraine Support Loan, куди входить 10,2 мільярда євро на підтримку оборонно-промислового потенціалу України та 9,0 мільярда євро бюджетної підтримки. Крім того, майже 4,4 мільярда євро бюджетної підтримки залишаються доступними на цей рік у межах Ukraine Facility, за винятком доповнення до Ukraine Support Loan. Вивільнення цих коштів залежить від виконання юридичних вимог, викладених у відповідних правових базах", - сказано у заяві.

З початку агресивної війни росії проти України ЄС та його держави-члени, як повідомляється, надали Україні загальну підтримку на суму 237,6 мільярда євро, включаючи 3,8 мільярда євро з надходжень від заморожених російських активів.

Як повідомляється, після подання Україною своєї Фінансової стратегії у березні 2026 року, Рада ЄС 23 квітня 2026 року ухвалила імплементаційне рішення, яким визначила допомогу, яка буде надана Україні у 2026 році. Вона передбачає підтримку на суму до 45 мільярдів євро на 2026 рік, що включає 16,7 мільярда євро бюджетної підтримки та 28,3 мільярда євро підтримки оборонно-промислового потенціалу України.

"У межах оборонного компоненту Єврокомісія вже виділила 18,1 мільярда євро. Оборонний компонент зосереджений на реконструкції та модернізації оборонно-технологічної та промислової бази України, одночасно підтримуючи її поступову інтеграцію в європейську оборонно-технологічну та промислову базу", - сказано у повідомленні.

Доповнення

У Раді ЄС 16 листопада окремо заявили, що ухвалили рішення, яке дозволить Україні незабаром отримати трохи менше 8 мільярдів євро в межах Ukraine Facility, з яких близько 5 мільярдів євро надходять з ресурсів, виділених за рахунок Ukraine Support Loan у 2026 році. Це найбільший в історії окремий платіж Україні, здійснений ЄС в межах цього механізму.

Реакція України

"Дякую Європейській комісії та Європейській раді за схвалення найбільшої разової виплати для України в межах Ukraine Facility вартістю майже 8 мільярдів євро. Дякую Президентці Урсулі фон дер Ляєн за її особисті зусилля щодо прискорення підготовки цього платежу, зважаючи на зростання бюджетних потреб України напередодні зими та посилення російських атак на нашу енергетику, тепло- та водопостачання, а також іншу критичну інфраструктуру.

Важливо, що це рішення ухвалене після виконання Україною понад 20 зобов’язань щодо реформ і підтверджує, що Україна виконує те, про що ми домовляємося з Євросоюзом. Ключове, щоб цей прогрес також знайшов відображення у відкритті двох останніх переговорних кластерів щодо вступу України до Євросоюзу. Дякую всім у Європі, хто робить можливими такі сильні кроки. Фінансова стійкість України – ключ до гарантування нашої спільної європейської безпеки", - наголосив Президент України Володимир Зеленський у соцмережах 16 листопада.

Прем'єр-міністр Сергій Корецький, який сьогодні перебуває з візитом у Брюсселі, також підтвердив, що "Рада ЄС ухвалила рішення про виділення Україні майже 8 млрд євро фінансової підтримки в межах програми Ukraine Facility".

"Очікуємо надходження траншу найближчим часом. З урахуванням цих коштів Україна цього року загалом отримає 13,57 млрд євро в межах Ukraine Facility. Це важлива підтримка для збереження фінансової стійкості України та забезпечення пріоритетних потреб держави в умовах повномасштабної війни", - вказав Корецький у соцмережах.

Рішення, з його слів, "стало можливим завдяки виконанню Україною зобов’язань, передбачених Планом України за другий квартал 2026 року, та спільній роботі уряду й Парламенту. Ухвалено низку важливих рішень у державному управлінні, фінансовому секторі, енергетиці та інших напрямах". "Важливо зберегти темп і забезпечити виконання наступних індикаторів Плану України, від яких залежить подальше фінансування в межах Ukraine Facility. Дякую європейським партнерам за незмінну єдність та підтримку України", - зазначив Корецький.

Тим часом у Брюсселі Корецький уже провів зустріч із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

"Обговорили фінансову стійкість України, підтримку нашої економіки та європейську інтеграцію. Подякував за 1,7 млрд євро від ЄС на посилення оборони у межах Ukraine Support Loan. Гроші сьогодні вже надійшли на казначейський рахунок і будуть спрямовані на першочергові оборонні потреби. З урахуванням цього траншу Україна отримала вже 14,6 млрд євро оборонного фінансування в межах цього механізму", - зазначив Корецький.

"Головний пріоритет зараз — передбачуване фінансування на 2027 рік. Тут визначальну роль відіграє Європейський Союз. Є чітке розуміння стосовно Ukraine Support Loan. Розраховуємо, що перші кошти надійдуть уже на початку року. Паралельно працюємо з іншими партнерами поза ЄС, щоб повністю покрити бюджетні та оборонні потреби.

Окрема тема — енергетика та екстрена допомога цієї зими, яку обговорювали Президент Володимир Зеленський і очільниця Єврокомісії.

Щодо членства в ЄС — розраховуємо, що четвертий і п'ятий переговорні кластери відкриють уже в грудні. Сильна та економічно стійка Україна — це безпека всієї Європи. Дякую Урсулі фон дер Ляєн за лідерство, рішучість та послідовну підтримку України", - вказав Прем'єр.