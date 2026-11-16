Украина получила от ЕС еще €1,71 млрд на дроны, боеприпасы и ПВО - подробности от Брюсселя и Киева

Еврокомиссия выделила Украине еще 1,71 миллиарда евро на беспилотники, боеприпасы и системы противовоздушной обороны. Об этом сообщили в евроинституте 16 ноября. Киев отреагировал на новую помощь, пишет УНН.

Сегодня Европейская комиссия выделила Украине 1,71 миллиарда евро в рамках Ukraine Support Loan в размере 90 миллиардов евро. Этот платеж профинансирует беспилотники, боеприпасы и системы противовоздушной обороны, включая радары раннего предупреждения и ракеты, для удовлетворения насущных военных потребностей Украины в обороне от агрессивной войны россии - сообщили в Еврокомиссии.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прокомментировала это, отметив, что "сегодня мы выделили 1,71 миллиарда евро на помощь в закупке беспилотников, боеприпасов и систем противовоздушной обороны для Украины. Мы продолжим нашу непоколебимую поддержку Украины – так же, как мы делали это каждый день с первого дня агрессивной войны россии. И мы продолжаем работать над справедливым и прочным миром, который гарантирует суверенитет, территориальную целостность Украины и безопасность Европы".

Это, как сообщается, восьмой платеж, осуществленный Украине в рамках оборонного компонента кредита в поддержку Украины. "Он поддержит закупку оборонного оборудования у украинских и европейских производителей. Около 40% от общей суммы выплат будет направлено на финансирование контрактов с производителями, зарегистрированными в ЕС", - говорится в заявлении.

"До конца 2026 года Украине все еще доступна финансовая поддержка ЕС объемом 23,6 миллиарда евро. Это включает около 19,2 миллиарда евро в рамках Ukraine Support Loan, куда входят 10,2 миллиарда евро на поддержку оборонно-промышленного потенциала Украины и 9,0 миллиарда евро бюджетной поддержки. Кроме того, почти 4,4 миллиарда евро бюджетной поддержки остаются доступными в этом году в рамках Ukraine Facility, за исключением дополнения к Ukraine Support Loan. Высвобождение этих средств зависит от выполнения юридических требований, изложенных в соответствующих правовых базах", - говорится в заявлении.

С начала агрессивной войны россии против Украины ЕС и его государства-члены, как сообщается, предоставили Украине общую поддержку на сумму 237,6 миллиарда евро, включая 3,8 миллиарда евро из поступлений от замороженных российских активов.

Как сообщается, после представления Украиной своей Финансовой стратегии в марте 2026 года Совет ЕС 23 апреля 2026 года принял имплементационное решение, которым определил помощь, которая будет предоставлена Украине в 2026 году. Она предусматривает поддержку на сумму до 45 миллиардов евро на 2026 год, включая 16,7 миллиарда евро бюджетной поддержки и 28,3 миллиарда евро поддержки оборонно-промышленного потенциала Украины.

"В рамках оборонного компонента Еврокомиссия уже выделила 18,1 миллиарда евро. Оборонный компонент сосредоточен на реконструкции и модернизации оборонно-технологической и промышленной базы Украины, одновременно поддерживая ее постепенную интеграцию в европейскую оборонно-технологическую и промышленную базу", - говорится в сообщении.

Дополнение

В Совете ЕС 16 ноября отдельно заявили, что приняли решение, которое позволит Украине вскоре получить чуть менее 8 миллиардов евро в рамках Ukraine Facility, из которых около 5 миллиардов евро поступают из ресурсов, выделенных за счет Ukraine Support Loan в 2026 году. Это крупнейший в истории отдельный платеж Украине, осуществленный ЕС в рамках этого механизма.

Реакция Украины

"Благодарю Европейскую комиссию и Европейский совет за одобрение крупнейшей разовой выплаты для Украины в рамках Ukraine Facility стоимостью почти 8 миллиардов евро. Благодарю председателя Урсулу фон дер Ляйен за ее личные усилия по ускорению подготовки этого платежа, учитывая рост бюджетных потребностей Украины накануне зимы и усиление российских атак на нашу энергетику, тепло- и водоснабжение, а также другую критическую инфраструктуру.

Важно, что это решение принято после выполнения Украиной более 20 обязательств по реформам и подтверждает, что Украина выполняет то, о чем мы договариваемся с Европейским Союзом. Ключевым является то, чтобы этот прогресс также нашел отражение в открытии двух последних переговорных кластеров по вступлению Украины в Европейский Союз. Благодарю всех в Европе, кто делает возможными такие сильные шаги. Финансовая устойчивость Украины — ключ к гарантированию нашей общей европейской безопасности", — подчеркнул Президент Украины Владимир Зеленский в социальных сетях 16 ноября.

Премьер-министр Сергей Корецкий, который сегодня находится с визитом в Брюсселе, также подтвердил, что "Совет ЕС принял решение о выделении Украине почти 8 млрд евро финансовой поддержки в рамках программы Ukraine Facility".

"Ожидаем поступления транша в ближайшее время. С учетом этих средств Украина в этом году в общей сложности получит 13,57 млрд евро в рамках Ukraine Facility. Это важная поддержка для сохранения финансовой устойчивости Украины и обеспечения приоритетных потребностей государства в условиях полномасштабной войны", — указал Корецкий в социальных сетях.

Решение, по его словам, "стало возможным благодаря выполнению Украиной обязательств, предусмотренных Планом Украины за второй квартал 2026 года, и совместной работе правительства и парламента. Принят ряд важных решений в сфере государственного управления, финансовом секторе, энергетике и других направлениях". "Важно сохранить темп и обеспечить выполнение следующих индикаторов Плана Украины, от которых зависит дальнейшее финансирование в рамках Ukraine Facility. Благодарю европейских партнеров за неизменные единство и поддержку Украины", — отметил Корецкий.

Тем временем в Брюсселе Корецкий уже провел встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Обсудили финансовую устойчивость Украины, поддержку нашей экономики и европейскую интеграцию. Поблагодарил за 1,7 млрд евро от ЕС на усиление обороны в рамках Ukraine Support Loan. Деньги сегодня уже поступили на казначейский счет и будут направлены на первоочередные оборонные потребности. С учетом этого транша Украина получила уже 14,6 млрд евро оборонного финансирования в рамках этого механизма", — отметил Корецкий.

"Главный приоритет сейчас — предсказуемое финансирование на 2027 год. Здесь определяющую роль играет Европейский Союз. Есть четкое понимание относительно Ukraine Support Loan. Рассчитываем, что первые средства поступят уже в начале года. Параллельно работаем с другими партнерами за пределами ЕС, чтобы полностью покрыть бюджетные и оборонные потребности.

Отдельная тема — энергетика и экстренная помощь этой зимой, которые обсуждали Президент Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии.

Что касается членства в ЕС — рассчитываем, что четвертый и пятый переговорные кластеры откроют уже в декабре. Сильная и экономически устойчивая Украина — это безопасность всей Европы. Благодарю Урсулу фон дер Ляйен за лидерство, решительность и последовательную поддержку Украины", — указал Премьер-министр.