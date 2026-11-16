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У Берліні на аукціон виставили бункер за майже 400 тисяч євро - що отримає покупець

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Бункер площею 618 кв. м у Шарлоттенбурзі продадуть 17 грудня. У ньому немає опалення, сантехніки й сучасної вентиляції.

У Берліні на аукціон виставили бункер за майже 400 тисяч євро - що отримає покупець

У престижному берлінському районі Шарлоттенбург виставили на аукціон бомбосховища площею 618 квадратних метрів. Стартова ціна об'єкта становить 398 тисяч євро, щомісячні витрати на утримання майже 743 євро, передає УНН із посиланням на Bild.

Деталі

Бомбосховище розташоване на другому підземному поверсі житлового будинку 1906 будівлі на Кайзердаммі. Бункер складається з 18 приміщень, найбільше з них займає 183 квадратні метри.

Будівництво притулку почалося 1936 року. Під час повітряних тривог тут могли сховатися до 250 осіб, а до кінця війни приміщення ймовірно використовувалося як військовий шпиталь. Згодом бункер десятиліттями був порожнім, а 2022 року в ньому проводилися мистецькі виставки.

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Стартова ціна об'єкта становить 398 тисяч євро, щомісячні витрати на утримання майже 743 євро. При цьому у приміщеннях відсутні опалення, сантехніка та сучасні системи вентиляції. Аукціон відбудеться 17 грудня.

Продаж бункера відбувається на тлі дискусій щодо нестачі бомбосховищ у Німеччині. У Берліні офіційно числяться лише чотири об'єкти цивільної оборони, розраховані на 4080 осіб. Однак жоден із них зараз не придатний для використання.

Антоніна Туманова

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