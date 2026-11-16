В Берлине на аукцион выставили бункер почти за 400 тысяч евро — что получит покупатель

В престижном берлинском районе Шарлоттенбург выставили на аукцион бомбоубежище площадью 618 квадратных метров. Стартовая цена объекта составляет 398 тысяч евро, ежемесячные расходы на содержание — почти 743 евро, передаёт УНН со ссылкой на Bild.

Детали

Бомбоубежище расположено на втором подземном этаже жилого дома 1906 года постройки на Кайзердамме. Бункер состоит из 18 помещений, крупнейшее из них занимает 183 квадратных метра.

Строительство укрытия началось в 1936 году. Во время воздушных тревог здесь могли укрыться до 250 человек, а к концу войны помещение, вероятно, использовалось как военный госпиталь. Позже бункер десятилетиями пустовал, а в 2022 году в нём проводились художественные выставки.

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Стартовая цена объекта составляет 398 тысяч евро, ежемесячные расходы на содержание — почти 743 евро. При этом в помещениях отсутствуют отопление, сантехника и современные системы вентиляции. Аукцион состоится 17 декабря.

Продажа бункера происходит на фоне дискуссий о нехватке бомбоубежищ в Германии. В Берлине официально числятся лишь четыре объекта гражданской обороны, рассчитанные на 4080 человек. Однако ни один из них сейчас не пригоден для использования.