Эстония построит около 150 оборонительных бункеров на границе с Россией
Киев • УНН
Эстония планирует построить около 150 бункеров в Ида-Вирумаа на границе с Россией. В школах расширят обучение обороне и управлению дронами.
Эстония планирует построить около 150 оборонных бункеров вблизи границы с Россией. Укрепления должны появиться в приграничном уезде Ида-Вирумаа. Об этом сообщает эстонский вещатель ERR, пишет УНН.
Детали
По информации издания, около 100 оборонительных сооружений планируют разместить на государственных землях, а еще 50 — на участках, находящихся в муниципальной или частной собственности.
Строительство бункеров станет частью мер Эстонии по усилению обороноспособности и защите восточной границы страны, которая одновременно является внешней границей НАТО.
Эстония также усиливает военную подготовку молодежи
Параллельно с развитием оборонной инфраструктуры эстонские власти планируют уделять больше внимания подготовке молодежи к вопросам национальной безопасности.
Как сообщил Мартин Херем, Министерство обороны Эстонии утвердило новую молодежную политику, рассчитанную на следующие четыре года.
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Документ предусматривает расширение преподавания тем, связанных с государственной обороной, в школьной программе. В частности, учеников планируют обучать основам управления беспилотниками.
Таким образом, Эстония намерена одновременно укреплять оборонительные позиции на границе с Россией и повышать уровень осведомленности молодого поколения в сфере безопасности и обороны.
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