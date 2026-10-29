Эстония построит около 150 оборонительных бункеров на границе с Россией

Эстония планирует построить около 150 оборонных бункеров вблизи границы с Россией. Укрепления должны появиться в приграничном уезде Ида-Вирумаа. Об этом сообщает эстонский вещатель ERR, пишет УНН.

Детали

По информации издания, около 100 оборонительных сооружений планируют разместить на государственных землях, а еще 50 — на участках, находящихся в муниципальной или частной собственности.

Строительство бункеров станет частью мер Эстонии по усилению обороноспособности и защите восточной границы страны, которая одновременно является внешней границей НАТО.

Эстония также усиливает военную подготовку молодежи

Параллельно с развитием оборонной инфраструктуры эстонские власти планируют уделять больше внимания подготовке молодежи к вопросам национальной безопасности.

Как сообщил Мартин Херем, Министерство обороны Эстонии утвердило новую молодежную политику, рассчитанную на следующие четыре года.

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Документ предусматривает расширение преподавания тем, связанных с государственной обороной, в школьной программе. В частности, учеников планируют обучать основам управления беспилотниками.

Таким образом, Эстония намерена одновременно укреплять оборонительные позиции на границе с Россией и повышать уровень осведомленности молодого поколения в сфере безопасности и обороны.

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