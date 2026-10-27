Немецкий спецназ начали готовить к возможной войне с Россией — военные меняют тактику и сценарии боевых действий
Киев • УНН
KSK изменил подготовку для противостояния России, сосредоточившись на длительных операциях и боях против тяжелого вооружения. Подразделение насчитывает около 1500 военнослужащих.
Германия переориентирует подготовку своего элитного спецподразделения KSK на возможное военное противостояние с россией. Бойцов обучают длительным операциям, противодействию тяжелому вооружению и ведению боевых действий в экстремальных условиях. Об этом сообщает BILD со ссылкой на командующего KSK Андреаса Кюне, пишет УНН.
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По словам генерала, немецкое командование уже изменило подход к подготовке спецназовцев. Если раньше они в основном отрабатывали короткие операции продолжительностью примерно 3 дня, то теперь должны быть готовы оставаться в полевых условиях значительно дольше.
Мы вполне конкретно ориентируемся на противника в лице россии
Немецкий спецназ готовят к противостоянию российской армии
Новая программа обучения предусматривает действия против противника, у которого есть танки, артиллерия, беспилотники и современные средства радиоэлектронной борьбы.
Особое внимание уделяют подготовке к длительному пребыванию непосредственно в районе боевых действий, когда военнослужащие не могут рассчитывать на быстрое возвращение к местам постоянной дислокации.
Также спецназовцы отрабатывают выполнение задач при экстремально низких температурах. Это связано с возможными условиями боевых действий на восточном фланге НАТО, в частности в странах Балтии.
По словам Кюне, во время учений в странах Балтии немецкие военнослужащие уже демонстрировали возможности своих специальных подразделений. Такие тренировки должны показать москве, что нападение на НАТО будет иметь серьезные военные последствия.
Что известно об элитном подразделении KSK
Командование специальных операций KSK базируется в городе Кальв близ Штутгарта. Общая численность подразделения составляет около 1500 военнослужащих.
Непосредственно боевые задачи выполняют примерно треть личного состава. Остальные обеспечивают подготовку, управление и поддержку операций.
Отбор в KSK считается одним из самых сложных в Бундесвере. Согласно приведенным данным, успешно пройти его могут лишь около 15% кандидатов.
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