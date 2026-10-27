Немецкий спецназ начали готовить к возможной войне с Россией — военные меняют тактику и сценарии боевых действий

$45.540.3450.950.38
ukenru
21:58 • 1308 просмотра
москву атаковали беспилотники во время саммита с участием путина: около 150 авиарейсов отменили или задержали
21:03 • 5186 просмотра
Украина запустила собственный спутник связи — он станет основой независимой сети взамен иностранных систем
Эксклюзив
18:01 • 15598 просмотра
Киев без света: сколько времени столица сможет оставаться с водой во время длительного блэкаута
Эксклюзив
27 октября, 16:16 • 25198 просмотра
Альтернативы Южному мосту нет: военный эксперт предупредил о транспортном коллапсе в Киеве
Эксклюзив
27 октября, 14:53 • 26829 просмотра
Есть ли предел затягиванию: дело о медицинской халатности врачей Odrex могут закрыть из-за истечения срока давности
Эксклюзив
27 октября, 14:00 • 20220 просмотра
Трудоустройство ветеранов может помочь преодолеть кадровый дефицит в Украине — народный депутат Остапенко
Эксклюзив
27 октября, 12:37 • 22926 просмотра
Когда восстановят движение по Южному мосту: ситуация на месте прилёта, фоторепортажPhoto
27 октября, 11:55 • 22000 просмотра
Арахамия назвал сроки режима тишины в оккупированных Олешках
27 октября, 10:53 • 22209 просмотра
Зеленский раскрыл детали брифинга лидеров Финляндии и Норвегии о переговорах с путиным
27 октября, 10:46 • 18782 просмотра
Рада одобрила бюджетные выводы к Бюджету-2027 - что это означает и когда финальное голосование
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+8°
0м/с
84%
758мм
Популярные новости
Обобщающая налоговая консультация от Минфина поможет решить проблему уголовного преследования авиакомпаний за лизинг27 октября, 12:22 • 28200 просмотра
Нидерланды вновь бойкотируют Евровидение из-за участия Израиля27 октября, 12:55 • 18327 просмотра
В окопах, на службе и в укрытиях: как в Украине прошёл Радиодиктант национального единстваPhotoVideo27 октября, 13:26 • 22756 просмотра
Apple представила iMac на M6 со значительным скачком в производительности ИИPhoto27 октября, 15:07 • 12691 просмотра
Мем вышел из-под контроля: в Китае обиделись на Мбаппе из-за шуток о Мао Цзэдуне PhotoVideo17:37 • 18405 просмотра
публикации
Мем вышел из-под контроля: в Китае обиделись на Мбаппе из-за шуток о Мао Цзэдуне PhotoVideo17:37 • 18399 просмотра
Альтернативы Южному мосту нет: военный эксперт предупредил о транспортном коллапсе в Киеве
Эксклюзив
27 октября, 16:16 • 25198 просмотра
Есть ли предел затягиванию: дело о медицинской халатности врачей Odrex могут закрыть из-за истечения срока давности
Эксклюзив
27 октября, 14:53 • 26830 просмотра
В окопах, на службе и в укрытиях: как в Украине прошёл Радиодиктант национального единстваPhotoVideo27 октября, 13:26 • 22751 просмотра
Обобщающая налоговая консультация от Минфина поможет решить проблему уголовного преследования авиакомпаний за лизинг27 октября, 12:22 • 28195 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Александр Стабб
Йонас Гар Стере
Виталий Кличко
Мелания Трамп
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Норвегия
Европа
Южный мост (Киев)
Реклама
УНН Lite
Звезда сериала «Ричер» разводится с женой после 20 лет совместной жизни22:05 • 296 просмотра
Мем вышел из-под контроля: в Китае обиделись на Мбаппе из-за шуток о Мао Цзэдуне PhotoVideo17:37 • 18396 просмотра
В Армении археологи нашли монету императора Октавиана Августа Photo17:06 • 9996 просмотра
Теннисистка Осака продемонстрировала в Токио наряд с изображением журавлей перед победой над ПаолиниVideo27 октября, 15:59 • 10052 просмотра
Apple представила iMac на M6 со значительным скачком в производительности ИИPhoto27 октября, 15:07 • 12684 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Социальная сеть
Financial Times
Старлинк
The New York Times

Немецкий спецназ начали готовить к возможной войне с Россией — военные меняют тактику и сценарии боевых действий

Киев • УНН

 • 758 просмотра

KSK изменил подготовку для противостояния России, сосредоточившись на длительных операциях и боях против тяжелого вооружения. Подразделение насчитывает около 1500 военнослужащих.

Немецкий спецназ начали готовить к возможной войне с Россией — военные меняют тактику и сценарии боевых действий

Германия переориентирует подготовку своего элитного спецподразделения KSK на возможное военное противостояние с россией. Бойцов обучают длительным операциям, противодействию тяжелому вооружению и ведению боевых действий в экстремальных условиях. Об этом сообщает BILD со ссылкой на командующего KSK Андреаса Кюне, пишет УНН.

Подробности

По словам генерала, немецкое командование уже изменило подход к подготовке спецназовцев. Если раньше они в основном отрабатывали короткие операции продолжительностью примерно 3 дня, то теперь должны быть готовы оставаться в полевых условиях значительно дольше.

Мы вполне конкретно ориентируемся на противника в лице россии

– заявил Кюне, объясняя новые приоритеты боевой подготовки.

Немецкий спецназ готовят к противостоянию российской армии

Новая программа обучения предусматривает действия против противника, у которого есть танки, артиллерия, беспилотники и современные средства радиоэлектронной борьбы.

Особое внимание уделяют подготовке к длительному пребыванию непосредственно в районе боевых действий, когда военнослужащие не могут рассчитывать на быстрое возвращение к местам постоянной дислокации.

Также спецназовцы отрабатывают выполнение задач при экстремально низких температурах. Это связано с возможными условиями боевых действий на восточном фланге НАТО, в частности в странах Балтии.

По словам Кюне, во время учений в странах Балтии немецкие военнослужащие уже демонстрировали возможности своих специальных подразделений. Такие тренировки должны показать москве, что нападение на НАТО будет иметь серьезные военные последствия.

Что известно об элитном подразделении KSK

Командование специальных операций KSK базируется в городе Кальв близ Штутгарта. Общая численность подразделения составляет около 1500 военнослужащих.

Непосредственно боевые задачи выполняют примерно треть личного состава. Остальные обеспечивают подготовку, управление и поддержку операций.

Отбор в KSK считается одним из самых сложных в Бундесвере. Согласно приведенным данным, успешно пройти его могут лишь около 15% кандидатов.

Мерц: россия и США не могут урегулировать войну без Украины и Европы27.10.26, 16:48 • 3708 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Военное положение
Война в Украине
Бундесвер
НАТО
Штутгарт
Германия