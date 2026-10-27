Німецький спецназ почали готувати до можливої війни з росією – військові змінюють тактику та сценарії бойових дій
Київ • УНН
KSK змінив підготовку для протистояння росії, зосередившись на тривалих операціях і боях проти важкого озброєння. Підрозділ налічує близько 1500 військових.
Німеччина переорієнтовує підготовку свого елітного спецпідрозділу KSK на можливе військове протистояння з росією. Бійців навчають тривалих операцій, протидії важкому озброєнню та ведення бойових дій в екстремальних умовах. Про це повідомляє BILD із посиланням на командувача KSK Андреаса Кюне, пише УНН.
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За словами генерала, німецьке командування вже змінило підхід до підготовки спецпризначенців. Якщо раніше вони переважно відпрацьовували короткі операції тривалістю приблизно 3 дні, то тепер мають бути готовими залишатися в польових умовах значно довше.
Ми цілком конкретно орієнтуємося на противника в особі росії
Німецький спецназ готують до протистояння російській армії
Нова програма навчань передбачає дії проти противника, який має танки, артилерію, безпілотники та сучасні засоби радіоелектронної боротьби.
Окрему увагу приділяють підготовці до тривалого перебування безпосередньо в районі бойових дій, коли військові не можуть розраховувати на швидке повернення до місць постійної дислокації.
Також спецпризначенці відпрацьовують виконання завдань за екстремально низьких температур. Це пов'язано з можливими умовами бойових дій на східному фланзі НАТО, зокрема в країнах Балтії.
За словами Кюне, під час навчань у балтійських державах німецькі військові вже демонстрували можливості своїх спеціальних підрозділів. Такі тренування мають показати москві, що напад на НАТО матиме серйозні військові наслідки.
Що відомо про елітний підрозділ KSK
Командування спеціальних операцій KSK базується в місті Кальв поблизу Штутгарта. Загальна чисельність підрозділу становить близько 1500 військовослужбовців.
Безпосередньо бойові завдання виконують приблизно третина особового складу. Решта забезпечує підготовку, управління та підтримку операцій.
Відбір до KSK вважається одним із найскладніших у Бундесвері. За наведеними даними, успішно пройти його можуть лише близько 15% кандидатів.
Мерц: росія та США не можуть врегулювати війну без України та Європи27.10.26, 16:48 • 3568 переглядiв