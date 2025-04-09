В городе Геппинген неизвестный открыл огонь в баре, убив одного человека и ранив двух. Стрелок сбежал, полиция расследует
возможную связь с криминальными группировками.
Военные базы США в Европе были приведены в состояние повышенной готовности из-за достоверных разведывательных данных, указывающих
на вероятность террористической деятельности или нападения.
Украина не смогла квалифицироваться в плей-офф Евро-2024, проиграв Румынии и заняв четвертое место в своей группе, несмотря на то,
что, по словам главного тренера Сергея Реброва, молодая сборная имеет большие перспективы на будущее.
В желтой форме сборная Украины сыграет против Бельгии в последнем матче группового раунда Евро-2024 на "Арене Штутгарт" при полном
зале из 54 000 зрителей.
Сегодня в Штутгарте национальная сборная Украины встретится с Бельгией в заключительном матче группового раунда Евро-2024.
Сотрудник полиции, сопровождавший премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, погиб, а еще один был серьезно ранен в результате
дорожно-транспортного происшествия с участием водителя BMW в Штутгарте.
Девять подозреваемых, которых обвиняют в подготовке насильственного государственного переворота в Германии с целью свержения
правительства и введения военного положения, предстанут сегодня перед судом.
Марта Костюк победила третью ракетку мира Коко Гауфф в захватывающем трехсетовом четвертьфинальном матче и вышла в полуфинал
турнира WTA 500 в Штутгарте, Германия.
Более 1100 рейсов будет отменено в 11 немецких аэропортах 1 февраля из-за забастовки работников аэропортов.