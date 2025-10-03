$41.220.08
Выборы в Чехии: популистская партия Бабиша лидирует в опросах, но у более мелких партий - ключи к правительству
2 октября, 23:18 • 6976 просмотра
Поставки американских ракет Tomahawk в Украину маловероятны - Reuters
2 октября, 18:06 • 24805 просмотра
Украина разрывает дипломатические отношения с Никарагуа - МИД
Эксклюзив
2 октября, 13:54 • 48130 просмотра
Онлайн-мониторинг азартных игр: в PlayCity объяснили, как будет работать и когда запуск
Эксклюзив
2 октября, 13:45 • 39998 просмотра
"Не ангелы святые": Эксперт объяснил, почему нужно усилить контроль за НАБУ
2 октября, 13:08 • 30392 просмотра
Украина вернула 185 защитников из российского плена, среди них защитники Мариуполя и ЧАЭС - Зеленский
Эксклюзив
2 октября, 12:31 • 29392 просмотра
Как украинцам за границей сдать ДНК-образцы для поиска без вести пропавших: в МВД дали ответ
2 октября, 09:13 • 28417 просмотра
Зеленский в Дании: Украина предлагает европейскую "Стену дронов", которая должна существовать по всей Европе, а не только в одной стране
2 октября, 07:38 • 31220 просмотра
Одесса во время непогоды была затоплена полностью: создана комиссия для проверки причин трагедии
2 октября, 06:36 • 31979 просмотра
Модернизация российских ракет опережает украинскую систему защиты Patriot - Financial Times
Аэропорт Мюнхена возобновил работу после ночного закрытия из-за появления дронов

Киев • УНН

 • 294 просмотра

Международный аэропорт Мюнхена возобновил работу после ночного закрытия, вызванного появлением неизвестных дронов в воздушном пространстве. Инцидент привел к отмене и перенаправлению десятков рейсов, затронув около 3000 пассажиров.

Аэропорт Мюнхена возобновил работу после ночного закрытия из-за появления дронов

Международный аэропорт Мюнхена в пятницу возобновил работу после ночного закрытия, вызванного появлением неизвестных дронов в воздушном пространстве. Инцидент привел к отмене и перенаправлению десятков рейсов накануне государственного праздника в Германии. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

В ночь на пятницу работу второго по загруженности аэропорта страны пришлось остановить из-за нескольких случаев обнаружения беспилотников над взлетно-посадочными полосами. По данным администрации, было отменено 17 рейсов, еще 15 самолетов перенаправили в другие города, среди которых Штутгарт, Нюрнберг, Вена и Франкфурт. 

В общей сложности изменения коснулись около 3000 пассажиров. Для задержанных путешественников в терминалах организовали места для ночлега, обеспечив их одеялами и питанием.

Гендиректор Ryanair призвал сбивать дроны, нарушающие работу аэропортов ЕС03.10.25, 01:41 • 2534 просмотра

Утренние рейсы в пятницу возобновились вовремя: первым сел самолет из Бангкока, прибывший в 5:25 по местному времени. Свидетели Reuters сообщают, что уже утром в залах регистрации наблюдалось оживление, а большинство рейсов выполнялись по расписанию.

Полиция подтвердила факт появления дронов, однако отметила, что из-за темного времени суток установить их тип и происхождение не удалось. Официальных подозреваемых в причастности к инциденту пока нет, хотя на уровне ЕС звучат предположения о возможном российском вмешательстве. 

Украина предлагает Польше и партнерам создать совместный щит от воздушных угроз со стороны рф - Зеленский29.09.25, 12:56 • 2338 просмотров

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркивала, что Москва может использовать подобные инциденты для создания напряженности в европейских обществах.

Закрытие аэропорта стало еще одним испытанием для Мюнхена в напряженную неделю. Ранее город уже пережил эвакуацию на Октоберфесте из-за угрозы взрыва, а также обнаружение взрывчатых веществ в жилом доме на севере.

Напомним

3 октября утром администрация аэропорта Мюнхена объявила, что из-за зафиксированного появления дронов в воздушном пространстве была временно приостановлена работа. В результате инцидента отменили 17 рейсов, а около трех тысяч пассажиров столкнулись с нарушением своих планов на путешествие.

Последние недели страны НАТО сталкиваются с провокациями РФ: полеты истребителей и беспилотники над стратегическими объектами. Это элементы гибридной войны, направленной на дестабилизацию и раскол среди партнеров.

Степан Гафтко

