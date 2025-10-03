Аэропорт Мюнхена возобновил работу после ночного закрытия из-за появления дронов
Международный аэропорт Мюнхена возобновил работу после ночного закрытия, вызванного появлением неизвестных дронов в воздушном пространстве. Инцидент привел к отмене и перенаправлению десятков рейсов, затронув около 3000 пассажиров.
Международный аэропорт Мюнхена в пятницу возобновил работу после ночного закрытия, вызванного появлением неизвестных дронов в воздушном пространстве. Инцидент привел к отмене и перенаправлению десятков рейсов накануне государственного праздника в Германии. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Подробности
В ночь на пятницу работу второго по загруженности аэропорта страны пришлось остановить из-за нескольких случаев обнаружения беспилотников над взлетно-посадочными полосами. По данным администрации, было отменено 17 рейсов, еще 15 самолетов перенаправили в другие города, среди которых Штутгарт, Нюрнберг, Вена и Франкфурт.
В общей сложности изменения коснулись около 3000 пассажиров. Для задержанных путешественников в терминалах организовали места для ночлега, обеспечив их одеялами и питанием.
Утренние рейсы в пятницу возобновились вовремя: первым сел самолет из Бангкока, прибывший в 5:25 по местному времени. Свидетели Reuters сообщают, что уже утром в залах регистрации наблюдалось оживление, а большинство рейсов выполнялись по расписанию.
Полиция подтвердила факт появления дронов, однако отметила, что из-за темного времени суток установить их тип и происхождение не удалось. Официальных подозреваемых в причастности к инциденту пока нет, хотя на уровне ЕС звучат предположения о возможном российском вмешательстве.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркивала, что Москва может использовать подобные инциденты для создания напряженности в европейских обществах.
Закрытие аэропорта стало еще одним испытанием для Мюнхена в напряженную неделю. Ранее город уже пережил эвакуацию на Октоберфесте из-за угрозы взрыва, а также обнаружение взрывчатых веществ в жилом доме на севере.
Напомним
3 октября утром администрация аэропорта Мюнхена объявила, что из-за зафиксированного появления дронов в воздушном пространстве была временно приостановлена работа. В результате инцидента отменили 17 рейсов, а около трех тысяч пассажиров столкнулись с нарушением своих планов на путешествие.
Последние недели страны НАТО сталкиваются с провокациями РФ: полеты истребителей и беспилотники над стратегическими объектами. Это элементы гибридной войны, направленной на дестабилизацию и раскол среди партнеров.