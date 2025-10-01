У Німеччині тимчасово зупинили "Октоберфест" через стрілянину та вибухи у Мюнхені

Сьогодні вранці в північній частині Мюнхена стався вибух і пожежа у житловому будинку, через що організатори "Октоберфесту" тимчасово відклали відкриття фестивалю. Про це повідомляє Bild, пише УНН.

Деталі

Популярний пивний фестиваль "Октоберфест", який проходить у Мюнхені з 20 вересня по 5 жовтня, довелось тимчасово закрити через інцидент, який трапився у північній частині міста.

За інформацією німецьких ЗМІ, на місце події, де пролунали вибухи та було чутно постріли, прибули численні поліцейські та рятувальники, включно зі спецпідрозділами та саперами. Під час огляду району неподалік будинку було виявлено тіло чоловіка з вогнепальними пораненнями.

Попередньо встановлено, що він міг підпалити та замінувати будинок своїх батьків, а після цього наклав на себе руки. На тілі чоловіка знайшли рюкзак, у якому могла бути ще одна вибухівка, що спричинило додаткову перевірку саперів.

Місцеві жителі повідомляли про хлопки та звуки пострілів, після чого в будинку почалася пожежа.

Організатори фестивалю наголосили, що відкриття "Октоберфесту" відбудеться лише після повної перевірки та нейтралізації можливих вибухових пристроїв.

Нагадаємо

