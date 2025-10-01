В Германии временно остановили "Октоберфест" из-за стрельбы и взрывов в Мюнхене
Киев • УНН
Октоберфест в Мюнхене временно остановили из-за взрыва и пожара в жилом доме на севере города. Инцидент привел к гибели мужчины, который, вероятно, поджег и заминировал дом своих родителей.
Сегодня утром в северной части Мюнхена произошел взрыв и пожар в жилом доме, из-за чего организаторы "Октоберфеста" временно отложили открытие фестиваля. Об этом сообщает Bild, пишет УНН.
Детали
Популярный пивной фестиваль "Октоберфест", который проходит в Мюнхене с 20 сентября по 5 октября, пришлось временно закрыть из-за инцидента, произошедшего в северной части города.
По информации немецких СМИ, на место происшествия, где прозвучали взрывы и были слышны выстрелы, прибыли многочисленные полицейские и спасатели, включая спецподразделения и саперов. Во время осмотра района неподалеку от дома было обнаружено тело мужчины с огнестрельными ранениями.
Предварительно установлено, что он мог поджечь и заминировать дом своих родителей, а после этого покончил с собой. На теле мужчины нашли рюкзак, в котором могла быть еще одна взрывчатка, что повлекло дополнительную проверку саперов.
Местные жители сообщали о хлопках и звуках выстрелов, после чего в доме начался пожар.
Организаторы фестиваля подчеркнули, что открытие "Октоберфеста" состоится только после полной проверки и нейтрализации возможных взрывных устройств.
