В Германии временно остановили "Октоберфест" из-за стрельбы и взрывов в Мюнхене

$41.140.18
48.300.14
ukenru
Эксклюзив
06:00 • 24645 просмотра
Вырастут ли тарифы на электроэнергию для населения в ноябре – ответ МинэнергоPhoto
05:57 • 23197 просмотра
Правительство США приостановило работу впервые с 2019 года: кто получит зарплату во время шатдауна, а кто - нет
05:47 • 18642 просмотра
Восьмидневный блэкаут: в ЕС призвали рф немедленно вывести все свои силы из ЗАЭС и всей Украины
05:18 • 19463 просмотра
В Одессе почти сутки ликвидируют последствия непогоды: 9 человек погибли, в том числе ребенокPhoto
05:00 • 30165 просмотра
Новая категория получателей базовой социальной помощи, назначение субсидий, изъятие монет: нововведения с первого октябряPhoto
30 сентября, 17:35 • 22271 просмотра
Важно, чтобы мир знал, какие могут быть последствия: Зеленский обсудил с генсеком ООН самый долгий блэкаут на оккупированной ЗАЭС
Эксклюзив
30 сентября, 16:26 • 32557 просмотра
Когда делать прививку от гриппа и как долго длится защита: в начале эпидсезона врач ответил на основные вопросы
Эксклюзив
30 сентября, 13:32 • 56245 просмотра
Вместо министров - предприниматели: что не так с уголовными производствами НАБУ
30 сентября, 11:14 • 38239 просмотра
Украинские военные начали в Дании миссию по опыту защиты от дронов: это может стать рамками для более широкого сотрудничества в Европе - Зеленский
30 сентября, 08:49 • 46344 просмотра
Смерть балетмейстера Марии Холодной: суд в Харькове вынес приговор ее мужу-убийце
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+9°
2м/с
54%
757мм
Популярные новости
Зарплаты в оккупированном Крыму не дотягивают до минимального уровня - ЦНС1 октября, 00:01 • 20147 просмотра
Румыния и Украина налаживают совместное производство оборонных беспилотников1 октября, 00:55 • 19712 просмотра
Враг ударил по крупнейшему рынку Харькова: зафиксированы масштабные разрушения - мэр1 октября, 02:26 • 15926 просмотра
Звезда сериала "Эйфория" Эрик Дэйн борется с БАС: актер появился в инвалидной коляскеVideo07:33 • 11372 просмотра
В Германии зафиксированы массовые полеты дронов над объектами критической инфраструктуры - Spiegel08:09 • 7256 просмотра
публикации
Вырастут ли тарифы на электроэнергию для населения в ноябре – ответ МинэнергоPhoto
Эксклюзив
06:00 • 24620 просмотра
Новая категория получателей базовой социальной помощи, назначение субсидий, изъятие монет: нововведения с первого октябряPhoto05:00 • 30136 просмотра
Вместо министров - предприниматели: что не так с уголовными производствами НАБУ
Эксклюзив
30 сентября, 13:32 • 56229 просмотра
Как перестать покупать ненужные лекарства: простые правила, которые спасут и бюджет, и здоровьеPhoto30 сентября, 13:09 • 37091 просмотра
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы: история, традиции, запреты30 сентября, 08:28 • 82431 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Александр Стабб
Рафаэль Гросси
Олег Синегубов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Одесса
Донецкая область
Николаевская область
Реклама
УНН Lite
Звезда сериала "Эйфория" Эрик Дэйн борется с БАС: актер появился в инвалидной коляскеVideo07:33 • 11746 просмотра
Памела Андерсон удивила Париж новым образом во время Недели моды30 сентября, 18:48 • 16858 просмотра
Названы 50 лучших ресторанов США и Канады: в каких городах они расположены30 сентября, 14:16 • 20961 просмотра
Поместье режиссера Дэвида Линча выставлено на продажу за 15 миллионов долларов30 сентября, 09:59 • 31307 просмотра
Николь Кидман и Кит Урбан расстаются после почти 20 лет совместной жизни - BBC30 сентября, 09:31 • 43615 просмотра
Актуальное
Шахед-136
9К720 Искандер
Бильд
Нефть марки Brent
АК-74

В Германии временно остановили "Октоберфест" из-за стрельбы и взрывов в Мюнхене

Киев • УНН

 • 1760 просмотра

Октоберфест в Мюнхене временно остановили из-за взрыва и пожара в жилом доме на севере города. Инцидент привел к гибели мужчины, который, вероятно, поджег и заминировал дом своих родителей.

В Германии временно остановили "Октоберфест" из-за стрельбы и взрывов в Мюнхене

Сегодня утром в северной части Мюнхена произошел взрыв и пожар в жилом доме, из-за чего организаторы "Октоберфеста" временно отложили открытие фестиваля. Об этом сообщает Bild, пишет УНН.

Детали

Популярный пивной фестиваль "Октоберфест", который проходит в Мюнхене с 20 сентября по 5 октября, пришлось временно закрыть из-за инцидента, произошедшего в северной части города.

Фестиваль
Фестиваль "Октоберфест"

По информации немецких СМИ, на место происшествия, где прозвучали взрывы и были слышны выстрелы, прибыли многочисленные полицейские и спасатели, включая спецподразделения и саперов. Во время осмотра района неподалеку от дома было обнаружено тело мужчины с огнестрельными ранениями.

Предварительно установлено, что он мог поджечь и заминировать дом своих родителей, а после этого покончил с собой. На теле мужчины нашли рюкзак, в котором могла быть еще одна взрывчатка, что повлекло дополнительную проверку саперов.

Местные жители сообщали о хлопках и звуках выстрелов, после чего в доме начался пожар. 

Организаторы фестиваля подчеркнули, что открытие "Октоберфеста" состоится только после полной проверки и нейтрализации возможных взрывных устройств.

Напомним

В северной части Мюнхена 1 октября произошел взрыв с выстрелами, в результате чего погиб мужчина, который, вероятно, поджег и заминировал дом своих родителей.

Степан Гафтко

Новости Мира
Бильд
Мюнхен
Германия