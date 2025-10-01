Стрілянина в Німеччині: у Мюнхені є загиблий та було чутно вибухи – Bild
Київ • УНН
У північному Мюнхені 1 жовтня сталася стрілянина та вибухи, внаслідок чого загинув чоловік, який, ймовірно, заклав вибухівку та підпалив будинок батьків. Поліція оточила район, заспокоюючи населення щодо відсутності загрози та зв'язку з Октоберфестом.
У північному Мюнхені вранці 1 жовтня розгорнулася масштабна спецоперація поліції та пожежних служб. На Лерхенауерштрассе пролунали кілька вибухів і постріли, після чого район повністю оточили. На місці працюють спеціальні підрозділи та сапери, повідомляє Bild, пише УНН.
Деталі
За даними BILD, у будинку було знайдено тіло чоловіка. Попередньо, саме він заклав вибухівку у домі своїх батьків, підпалив його, а згодом наклав на себе руки. Окрім цього, щонайменше одна людина отримала вогнепальні поранення.
Очевидці повідомляють про густу хмару диму, яка піднімається над околицями та добре помітна здалеку. Поліція закликає жителів уникати району події та об’їжджати його.
Головний інспектор поліції Томас Шельсхорн поспілкувався із журналістами та заспокоїв їх і суспільство.
Наразі немає жодної небезпеки для населення. Також відсутні будь-які зв’язки з Октоберфестом
Свято пива Октоберфестом в Мюнхені триває з 20 вересня і завершиться 5 жовтня.
У Парижі посол ПАР викинувся з вікна 22-го поверху готелю30.09.25, 17:43 • 3826 переглядiв