Стрілянина в Німеччині: у Мюнхені є загиблий та було чутно вибухи – Bild

$41.320.16
48.440.03
ukenru
Ексклюзив
06:00 • 7378 перегляди
Чи зростуть тарифи на електроенергію для населення у листопаді – відповідь МіненергоPhoto
05:57 • 6596 перегляди
Уряд США призупинив роботу вперше з 2019 року: хто отримає зарплату під час шатдауну, а хто - ні
05:47 • 4316 перегляди
Восьмиденний блекаут: в ЄС закликали рф вивести негайно всі свої сили із ЗАЕС та всієї України
05:18 • 7696 перегляди
В Одесі майже добу ліквідовують наслідки негоди: 9 людей загинули, у тому числі дитинаPhoto
05:00 • 12587 перегляди
Нова категорія отримувачів базової соціальної допомоги, призначення субсидій, вилучення монет: нововведення із першого жовтняPhoto
30 вересня, 17:35 • 18678 перегляди
Важливо, щоб світ знав, які можуть бути наслідки: Зеленський обговорив із генсеком ООН найдовший блекаут на окупованій ЗАЕС
Ексклюзив
30 вересня, 16:26 • 29881 перегляди
Коли робити щеплення від грипу і як довго триває захист: на початку епідемсезону лікар відповів на основні питання
Ексклюзив
30 вересня, 13:32 • 46680 перегляди
Замість міністрів - підприємці: що не так із кримінальними провадженнями НАБУ
30 вересня, 11:14 • 37529 перегляди
Українські військові розпочали в Данії місію щодо досвіду захисту від дронів: це може стати рамками для ширшої співпраці в Європі - Зеленський
30 вересня, 08:49 • 46027 перегляди
Смерть балетмейстерки Марії Холодної: суд у Харкові виніс вирок її чоловіку-вбивці
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
2м/с
64%
758мм
Популярнi новини
"путін в глибині душі усвідомлює, що не може виграти. Це невиграшний бій для нього" — Кіт Келлог30 вересня, 20:56 • 12339 перегляди
Харків зазнав ударів керованими авіаційними бомбами та ракетами - мер30 вересня, 23:07 • 6682 перегляди
Відомо про 2 постраждалих внаслідок атаки по Харкову: на місці удару спалахнула пожежа - мер30 вересня, 23:32 • 10860 перегляди
Зарплати в окупованому Криму не дотягують до мінімального рівня - ЦНС1 жовтня, 00:01 • 10388 перегляди
Румунія та Україна налагоджують спільне виробництво оборонних безпілотників00:55 • 9836 перегляди
Публікації
Чи зростуть тарифи на електроенергію для населення у листопаді – відповідь МіненергоPhoto
Ексклюзив
06:00 • 7366 перегляди
Нова категорія отримувачів базової соціальної допомоги, призначення субсидій, вилучення монет: нововведення із першого жовтняPhoto05:00 • 12579 перегляди
Замість міністрів - підприємці: що не так із кримінальними провадженнями НАБУ
Ексклюзив
30 вересня, 13:32 • 46677 перегляди
Як перестати купувати непотрібні ліки: прості правила, які врятують і бюджет, і здоров’яPhoto30 вересня, 13:09 • 28425 перегляди
Свято Покрови Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони30 вересня, 08:28 • 73892 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олег Синєгубов
Ігор Терехов
Гакім Джеффріс
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеса
Харків
Куп'янськ
Реклама
УНН Lite
Памела Андерсон здивувала Париж новим образом під час Тижня моди30 вересня, 18:48 • 12255 перегляди
Названо 50 найкращих ресторанів США та Канади: в яких містах вони розташовані30 вересня, 14:16 • 16740 перегляди
Маєток режисера Девіда Лінча виставлено на продаж за 15 мільйонів доларів30 вересня, 09:59 • 27430 перегляди
Ніколь Кідман та Кіт Урбан розходяться після майже 20 років спільного життя - BBC30 вересня, 09:31 • 39848 перегляди
Найважче рішення у житті: відомий гонщик Гамільтон поділився сумною новиною про свого пса РоскоVideo29 вересня, 15:05 • 33436 перегляди
Актуальне
The Guardian
Шахед-136
Безпілотний літальний апарат
C-130 Hercules
Північний потік

Стрілянина в Німеччині: у Мюнхені є загиблий та було чутно вибухи – Bild

Київ • УНН

 • 1848 перегляди

У північному Мюнхені 1 жовтня сталася стрілянина та вибухи, внаслідок чого загинув чоловік, який, ймовірно, заклав вибухівку та підпалив будинок батьків. Поліція оточила район, заспокоюючи населення щодо відсутності загрози та зв'язку з Октоберфестом.

Стрілянина в Німеччині: у Мюнхені є загиблий та було чутно вибухи – Bild
Фото Bild

У північному Мюнхені вранці 1 жовтня розгорнулася масштабна спецоперація поліції та пожежних служб. На Лерхенауерштрассе пролунали кілька вибухів і постріли, після чого район повністю оточили. На місці працюють спеціальні підрозділи та сапери, повідомляє Bild, пише УНН.

Деталі

За даними BILD, у будинку було знайдено тіло чоловіка. Попередньо, саме він заклав вибухівку у домі своїх батьків, підпалив його, а згодом наклав на себе руки. Окрім цього, щонайменше одна людина отримала вогнепальні поранення.

Очевидці повідомляють про густу хмару диму, яка піднімається над околицями та добре помітна здалеку. Поліція закликає жителів уникати району події та об’їжджати його.

Головний інспектор поліції Томас Шельсхорн поспілкувався із журналістами та заспокоїв їх і суспільство.

Наразі немає жодної небезпеки для населення. Також відсутні будь-які зв’язки з Октоберфестом 

– заявив Шельсхорн.

Свято пива Октоберфестом в Мюнхені триває з 20 вересня і завершиться 5 жовтня.

У Парижі посол ПАР викинувся з вікна 22-го поверху готелю30.09.25, 17:43 • 3826 переглядiв

Степан Гафтко

Кримінал та НПНовини Світу
Мюнхен
Південно-Африканська Республіка
Париж
Німеччина