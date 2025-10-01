Стрілянина в Німеччині: у Мюнхені є загиблий та було чутно вибухи – Bild

Фото Bild

У північному Мюнхені вранці 1 жовтня розгорнулася масштабна спецоперація поліції та пожежних служб. На Лерхенауерштрассе пролунали кілька вибухів і постріли, після чого район повністю оточили. На місці працюють спеціальні підрозділи та сапери, повідомляє Bild, пише УНН.

Деталі

За даними BILD, у будинку було знайдено тіло чоловіка. Попередньо, саме він заклав вибухівку у домі своїх батьків, підпалив його, а згодом наклав на себе руки. Окрім цього, щонайменше одна людина отримала вогнепальні поранення.

Очевидці повідомляють про густу хмару диму, яка піднімається над околицями та добре помітна здалеку. Поліція закликає жителів уникати району події та об’їжджати його.

Головний інспектор поліції Томас Шельсхорн поспілкувався із журналістами та заспокоїв їх і суспільство.

Наразі немає жодної небезпеки для населення. Також відсутні будь-які зв’язки з Октоберфестом – заявив Шельсхорн.

Свято пива Октоберфестом в Мюнхені триває з 20 вересня і завершиться 5 жовтня.

