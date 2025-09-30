У Парижі посол ПАР викинувся з вікна 22-го поверху готелю

Посол Південної Африки у Франції Еммануель Мтетва трагічно загинув у Парижі. Тіло 58-річного дипломата виявили у вівторок, 30 вересня, біля готелю Hyatt у 17-му окрузі французької столиці, неподалік від Тріумфальної арки. Про це повідомляє Le Figaro, пише УНН.

Деталі

За повідомленням прокуратури Парижа, Мтетва мав номер на 22-му поверсі готелю, де вікно було пошкоджене. Попередня версія розслідування – самогубство.

Він забронював кімнату на верхньому поверсі, вікно якої було виламане – зазначили в прокуратурі.

Його дружина напередодні повідомила про зникнення дипломата, адже ввечері 29 вересня отримала від нього "тривожне повідомлення". Саме після цього вона звернулася до поліції.

Наразі на місці події працює слідчий суддя, а розслідування веде Бригада з боротьби зі злочинами проти осіб (BRDP). Офіційні висновки щодо причин смерті дипломата ще не оприлюднені.

