У Парижі посол ПАР викинувся з вікна 22-го поверху готелю
Київ • УНН
Тіло 58-річного посла Південної Африки у Франції Еммануеля Мтетви виявили біля готелю Hyatt у Парижі. Попередня версія розслідування – самогубство, оскільки вікно його номера на 22-му поверсі було пошкоджене.
Посол Південної Африки у Франції Еммануель Мтетва трагічно загинув у Парижі. Тіло 58-річного дипломата виявили у вівторок, 30 вересня, біля готелю Hyatt у 17-му окрузі французької столиці, неподалік від Тріумфальної арки. Про це повідомляє Le Figaro, пише УНН.
Деталі
За повідомленням прокуратури Парижа, Мтетва мав номер на 22-му поверсі готелю, де вікно було пошкоджене. Попередня версія розслідування – самогубство.
Він забронював кімнату на верхньому поверсі, вікно якої було виламане
Його дружина напередодні повідомила про зникнення дипломата, адже ввечері 29 вересня отримала від нього "тривожне повідомлення". Саме після цього вона звернулася до поліції.
Наразі на місці події працює слідчий суддя, а розслідування веде Бригада з боротьби зі злочинами проти осіб (BRDP). Офіційні висновки щодо причин смерті дипломата ще не оприлюднені.
У Румунії горів готель, якому напередодні заборонили діяльність через порушення протипожежної безпеки: є загиблі 29.09.25, 11:20 • 2306 переглядiв