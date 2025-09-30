В Париже посол ЮАР выбросился из окна 22-го этажа отеля

$41.320.16
Эксклюзив
13:32 • 13386 просмотра
11:14 • 18882 просмотра
Украинские военные начали в Дании миссию по опыту защиты от дронов: это может стать рамками для более широкого сотрудничества в Европе - Зеленский
30 сентября, 08:49 • 32360 просмотра
Смерть балетмейстера Марии Холодной: суд в Харькове вынес приговор ее мужу-убийце
30 сентября, 08:28 • 54367 просмотра
30 сентября, 07:51 • 29160 просмотра
Глава Еврокомиссии: с Украиной есть договоренность о 2 млрд евро на дроны
Эксклюзив
30 сентября, 07:25 • 25621 просмотра
Первые осенние заморозки: есть ли угроза для урожая фруктов и овощей
30 сентября, 06:49 • 22870 просмотра
Еще два пакета в рамках PURL согласовываются с американской стороной - Зеленский
30 сентября, 04:27 • 21192 просмотра
В Сумской области в результате удара дрона погибла вся семья с двумя детьми - ОВАPhoto
30 сентября, 04:06 • 23136 просмотра
ЕС рассмотрит создание "стены дронов" и щита ПВО на встрече в Копенгагене - Bloomberg
Эксклюзив
29 сентября, 14:44 • 72720 просмотра
В рф ликвидировали трех росгвардейцев, включая подполковника: ГУР показало видеоVideo30 сентября, 08:08 • 26579 просмотра
Мужчина получил ранение в живот от пули ПВО в центре Конотопа30 сентября, 08:56 • 25912 просмотра
Николь Кидман и Кит Урбан расстаются после почти 20 лет совместной жизни - BBC09:31 • 26974 просмотра
Поместье режиссера Дэвида Линча выставлено на продажу за 15 миллионов долларов09:59 • 13716 просмотра
Впервые с 1971 года не поступает вода: оккупанты в Крыму бьют тревогу из-за пересыхания реки Бельбек10:49 • 17150 просмотра
Эксклюзив
13:32 • 13381 просмотра
Как перестать покупать ненужные лекарства: простые правила, которые спасут и бюджет, и здоровьеPhoto13:09 • 11444 просмотра
Эксклюзив
29 сентября, 14:44 • 72718 просмотра
Острая реакция на стресс: что это такое, признаки и способы борьбы
Эксклюзив
29 сентября, 12:39 • 72745 просмотра
Дональд Трамп
Биньямин Нетаньяху
Урсула фон дер Ляйен
Сергей Лысак
Кайя Каллас
Украина
Соединённые Штаты
Днепр
Дания
Европа
Названы 50 лучших ресторанов США и Канады: в каких городах они расположены14:16 • 2242 просмотра
Поместье режиссера Дэвида Линча выставлено на продажу за 15 миллионов долларов09:59 • 13940 просмотра
Николь Кидман и Кит Урбан расстаются после почти 20 лет совместной жизни - BBC09:31 • 27190 просмотра
Самое трудное решение в жизни: известный гонщик Хэмилтон поделился печальной новостью о своем псе РоскоVideo29 сентября, 15:05 • 27431 просмотра
Трамп пригрозил 100% пошлинами на иностранные фильмы29 сентября, 13:59 • 29254 просмотра
Шахед-136
Financial Times
SpaceX Starship
T-90
Хранитель

В Париже посол ЮАР выбросился из окна 22-го этажа отеля

Киев • УНН

 • 662 просмотра

Тело 58-летнего посла Южной Африки во Франции Эммануэля Мтетвы обнаружили возле отеля Hyatt в Париже. Предварительная версия расследования – самоубийство, поскольку окно его номера на 22-м этаже было повреждено.

В Париже посол ЮАР выбросился из окна 22-го этажа отеля

Посол Южной Африки во Франции Эммануэль Мтетва трагически погиб в Париже. Тело 58-летнего дипломата обнаружили во вторник, 30 сентября, возле отеля Hyatt в 17-м округе французской столицы, неподалеку от Триумфальной арки. Об этом сообщает Le Figaro, пишет УНН.

Детали

По сообщению прокуратуры Парижа, Мтетва имел номер на 22-м этаже отеля, где окно было повреждено. Предварительная версия расследования – самоубийство. 

Он забронировал комнату на верхнем этаже, окно которой было выломано 

– отметили в прокуратуре.

Его жена накануне сообщила об исчезновении дипломата, ведь вечером 29 сентября получила от него "тревожное сообщение". Именно после этого она обратилась в полицию.

Сейчас на месте происшествия работает следственный судья, а расследование ведет Бригада по борьбе с преступлениями против личностей (BRDP). Официальные выводы относительно причин смерти дипломата еще не обнародованы.

В Румынии горел отель, которому накануне запретили деятельность из-за нарушений противопожарной безопасности: есть погибшие29.09.25, 11:20 • 2300 просмотров

Степан Гафтко

Новости МираПроисшествия
Южная Африка
Париж
Франция