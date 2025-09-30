В Париже посол ЮАР выбросился из окна 22-го этажа отеля

Посол Южной Африки во Франции Эммануэль Мтетва трагически погиб в Париже. Тело 58-летнего дипломата обнаружили во вторник, 30 сентября, возле отеля Hyatt в 17-м округе французской столицы, неподалеку от Триумфальной арки. Об этом сообщает Le Figaro, пишет УНН.

Детали

По сообщению прокуратуры Парижа, Мтетва имел номер на 22-м этаже отеля, где окно было повреждено. Предварительная версия расследования – самоубийство.

Он забронировал комнату на верхнем этаже, окно которой было выломано – отметили в прокуратуре.

Его жена накануне сообщила об исчезновении дипломата, ведь вечером 29 сентября получила от него "тревожное сообщение". Именно после этого она обратилась в полицию.

Сейчас на месте происшествия работает следственный судья, а расследование ведет Бригада по борьбе с преступлениями против личностей (BRDP). Официальные выводы относительно причин смерти дипломата еще не обнародованы.

