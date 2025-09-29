В Румынии горел отель, которому накануне запретили деятельность из-за нарушений противопожарной безопасности: есть погибшие
Киев • УНН
В румынском городе Тетерани произошел масштабный пожар в трехэтажном отеле, охвативший 500 квадратных метров. Погибли две гражданки Непала 21 и 24 лет, еще двое пропали без вести. Отель был закрыт из-за нарушений норм пожарной безопасности.
В ночь на 29 сентября в румынском городе Тетерани, жудец Прахова, вспыхнул масштабный пожар в трехэтажном отеле, площадь которого достигла около 500 квадратных метров. По предварительным данным властей, погибли две молодые женщины. Отель не имел права функционировать, поскольку ранее его закрыли из-за несоблюдения норм пожарной безопасности. Об этом сообщает Digi24, пишет УНН.
Подробности
Погибшими оказались гражданки Непала в возрасте 21 и 24 лет, еще два человека считаются пропавшими без вести, их поиски продолжаются.
К ликвидации огня привлекли военную пожарную службу и около десяти единиц специальной техники. На данный момент пожар локализован, спасательные бригады проверяют здание на наличие других лиц.
По информации Службы пожарной безопасности (ISU), отель был закрыт из-за нарушения требований пожарной безопасности, что могло стать одной из причин трагедии.
Полчаса от вызова до сброса воды: как украинский АН-32П тушит пожары в горах Черногории12.09.25, 14:31 • 29034 просмотра