Полчаса от вызова до сброса воды: как украинский АН-32П тушит пожары в горах Черногории

$41.310.10
48.270.03
ukenru
Эксклюзив
11:55 • 4676 просмотра
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Эксклюзив
10:50 • 7644 просмотра
Отгрузка нефти приостановлена: дроны СБУ поразили ключевой экспортный хаб рф - порт приморскPhoto
Эксклюзив
09:11 • 11044 просмотра
Влияние ИИ на образование: как ChatGPT и другие инструменты меняют обучение
Эксклюзив
08:46 • 18383 просмотра
Большое количество аптек в Украине обеспечивает доступность лекарств для пациентов - эксперты
08:16 • 13812 просмотра
Великобритания ужесточила санкции против рф: глава МИД прибыла в Киев
Эксклюзив
07:34 • 14826 просмотра
Автомобиль с номерами прикрытия: детали ДТП с участием детектива НАБУ
12 сентября, 05:51 • 37946 просмотра
Принц Гарри прибыл в Киев с необъявленным визитом - The Guardian
11 сентября, 19:17 • 39700 просмотра
Украина выделила землю для строительства завода Rheinmetall по производству снарядов - Шмыгаль
11 сентября, 15:15 • 52669 просмотра
Украинская авиация в действии: компания "XENA" участвует в тендерах ЕС и планирует расширять авиапарк
11 сентября, 14:55 • 83506 просмотра
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
3.9м/с
32%
756мм
Популярные новости
В Украине запустили крупнейшую Восточноевропейскую систему накопления энергии12 сентября, 03:30 • 8272 просмотра
Сенаторы США представили законопроект, который признает РФ и Беларусь спонсорами терроризма12 сентября, 03:55 • 8050 просмотра
ленинградская область рф подверглась массированной атаке дронов: что известно12 сентября, 03:57 • 13854 просмотра
Армия рф потеряла 890 военных и 40 артсистем за сутки – Генштаб12 сентября, 04:42 • 27954 просмотра
Детектив НАБУ попал в ДТП на Прикарпатье: что известно12 сентября, 05:38 • 4000 просмотра
публикации
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Эксклюзив
11:55 • 4694 просмотра
Полчаса от вызова до сброса воды: как украинский АН-32П тушит пожары в горах ЧерногорииVideo11:31 • 4326 просмотра
Большое количество аптек в Украине обеспечивает доступность лекарств для пациентов - эксперты
Эксклюзив
08:46 • 18394 просмотра
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению11 сентября, 14:55 • 83513 просмотра
Экономический террор основан на психологии: как враг пытается дестабилизировать Украину
Эксклюзив
11 сентября, 14:08 • 57037 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Петр Порошенко
Владимир Омелян
Милойко Спаич
Актуальные места
Украина
Польша
Соединённые Штаты
Ивано-Франковская область
Италия
Реклама
УНН Lite
Шон Уайт и Нина Добрев разорвали помолвку после пяти лет отношений11 сентября, 14:57 • 28961 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11 сентября, 11:11 • 75587 просмотра
Telegraph: принц Гарри впервые почти за 2 года встретился с отцом - королем Чарльзом11 сентября, 07:32 • 38755 просмотра
Coldplay анонсировали продолжение тура "Music Of The Spheres" в 2027 году: впереди более 130 новых концертов10 сентября, 12:07 • 44956 просмотра
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto9 сентября, 07:45 • 110210 просмотра
Актуальное
Нью-Йорк Таймс
Шахед-136
ЧатГПТ
Лекарственные средства
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Полчаса от вызова до сброса воды: как украинский АН-32П тушит пожары в горах Черногории

Киев • УНН

 • 4314 просмотра

Украинский самолет АН-32П Firekiller помогает тушить лесные пожары в Черногории, совершив 39 сбросов воды. Объединенные Арабские Эмираты взяли на себя все расходы операции.

Полчаса от вызова до сброса воды: как украинский АН-32П тушит пожары в горах Черногории

Украинский самолет АН-32П Firekiller компании XENA продолжает помогать тушить лесные пожары в Черногории. Сложность выполнения миссии здесь заключается в горной местности. Операционный директор XENA Игорь Комаров рассказал, что происходит после того, как украинская команда получает вызов на пожар. Подробнее об этом - читайте в материале УНН.

В середине августа украинский самолет-пожарный прибыл в Черногорию по договоренности премьер-министра страны Милойко Спаича и заместителя премьер-министра и министра иностранных дел ОАЭ шейха Абдуллы бин Заида Аль Нахайяна. Объединенные Арабские Эмираты взяли на себя все расходы операции по пожаротушению — от обеспечения горючим до оплаты работы украинского экипажа.

АН-32П Firekiller – это уникальный самолет-пожарный, который может вместить восемь тонн воды.

"Сам полет выглядит мощно, а когда он сбрасывает тысячи литров на огонь — становится понятно, с каким специалистом имеем дело", - отмечает местное издание TVCG.

Отмечается, что из-за больших объемов сброса воды, в некоторых случаях украинскому самолету было достаточно шести заходов, чтобы потушить пожар.

"Время реагирования составляет от 25 до 30 минут. С момента, когда мы получаем вызов, нам нужно 15 минут, чтобы прибыть в аэропорт, еще 12–15 минут занимает заливка воды в баки и заправка горючим. Поэтому общее время реагирования на запрос составляет 30–35 минут. Это включает и транспортировку от отеля до аэропорта", — рассказал главный операционный директор компании XENA Игорь Комаров.

По его словам, для украинской команды честь помочь Черногории в борьбе с пожарами.

Капитан украинского самолета АН-32П Firekiller Олег Максимов рассказал, что экипаж уже совершил 39 сбросов воды на очаги пожаров, а это 312 тысяч литров. Тушение такими воздушными "водяными бомбами" может показаться, на первый взгляд, простым, но это не так.

"У меня четыре года опыта на этом самолете, из них последние два года летал в Турции. Если говорить об опыте, то здесь, в Черногории, значительно сложнее, чем в Турции… и, возможно, даже опаснее", — отметил Максимов.

Он рассказал, что по прибытии в Черногорию украинский экипаж сразу начал с воздуха тушить несколько небольших пожаров.

Как рассказывал ранее пилот самолета АН-32П Firekiller компании XENA Роман Балабан, физическая подготовка экипажа должна быть исключительной, ведь самолет управляется вручную без автопилота.

"Отличное зрение и быстрая реакция жизненно необходимы, особенно в горах — пилоты должны точно оценивать рельеф местности и видеть развитие пожара наперед. Каждый полет приносит уникальные вызовы, и именно эта комбинация непредсказуемости и интенсивности делает работу такой увлекательной", - объяснял он.

АН-32П Firekiller: украинский самолет тушит масштабные пожары за границей08.09.25, 16:06 • 52397 просмотров

Лилия Подоляк

Новости МираТехнологиипубликации
Ан-32П
Милойко Спаич
Черногория
Объединенные Арабские Эмираты
Турция