Полчаса от вызова до сброса воды: как украинский АН-32П тушит пожары в горах Черногории

Украинский самолет АН-32П Firekiller компании XENA продолжает помогать тушить лесные пожары в Черногории. Сложность выполнения миссии здесь заключается в горной местности. Операционный директор XENA Игорь Комаров рассказал, что происходит после того, как украинская команда получает вызов на пожар. Подробнее об этом - читайте в материале УНН.

В середине августа украинский самолет-пожарный прибыл в Черногорию по договоренности премьер-министра страны Милойко Спаича и заместителя премьер-министра и министра иностранных дел ОАЭ шейха Абдуллы бин Заида Аль Нахайяна. Объединенные Арабские Эмираты взяли на себя все расходы операции по пожаротушению — от обеспечения горючим до оплаты работы украинского экипажа.

АН-32П Firekiller – это уникальный самолет-пожарный, который может вместить восемь тонн воды.

"Сам полет выглядит мощно, а когда он сбрасывает тысячи литров на огонь — становится понятно, с каким специалистом имеем дело", - отмечает местное издание TVCG.

Отмечается, что из-за больших объемов сброса воды, в некоторых случаях украинскому самолету было достаточно шести заходов, чтобы потушить пожар.

"Время реагирования составляет от 25 до 30 минут. С момента, когда мы получаем вызов, нам нужно 15 минут, чтобы прибыть в аэропорт, еще 12–15 минут занимает заливка воды в баки и заправка горючим. Поэтому общее время реагирования на запрос составляет 30–35 минут. Это включает и транспортировку от отеля до аэропорта", — рассказал главный операционный директор компании XENA Игорь Комаров.

По его словам, для украинской команды честь помочь Черногории в борьбе с пожарами.

Капитан украинского самолета АН-32П Firekiller Олег Максимов рассказал, что экипаж уже совершил 39 сбросов воды на очаги пожаров, а это 312 тысяч литров. Тушение такими воздушными "водяными бомбами" может показаться, на первый взгляд, простым, но это не так.

"У меня четыре года опыта на этом самолете, из них последние два года летал в Турции. Если говорить об опыте, то здесь, в Черногории, значительно сложнее, чем в Турции… и, возможно, даже опаснее", — отметил Максимов.

Он рассказал, что по прибытии в Черногорию украинский экипаж сразу начал с воздуха тушить несколько небольших пожаров.

Как рассказывал ранее пилот самолета АН-32П Firekiller компании XENA Роман Балабан, физическая подготовка экипажа должна быть исключительной, ведь самолет управляется вручную без автопилота.

"Отличное зрение и быстрая реакция жизненно необходимы, особенно в горах — пилоты должны точно оценивать рельеф местности и видеть развитие пожара наперед. Каждый полет приносит уникальные вызовы, и именно эта комбинация непредсказуемости и интенсивности делает работу такой увлекательной", - объяснял он.

АН-32П Firekiller: украинский самолет тушит масштабные пожары за границей