АН-32П Firekiller: украинский самолет тушит масштабные пожары за границей

Самолет АН-32П украинской компании XENA продолжает помогать Черногории бороться с лесными пожарами. Украинцы в очередной раз зарекомендовали себя надежными партнерами, готовыми в любое время прийти на помощь. УНН решил подробнее рассказать об особенностях украинского "пожарного" и нынешних миссиях, в которых он был задействован.

Пожар в Черногории

Украинский самолет-пожарный прибыл в Черногорию по договоренности премьер-министра страны Милойко Спаича и заместителя премьер-министра и министра иностранных дел ОАЭ шейха Абдуллы бин Заида Аль Нахайяна. Именно Объединенные Арабские Эмираты взяли на себя все расходы операции по пожаротушению — от обеспечения горючим до оплаты работы украинского экипажа.

Первый вылет "пожарного" успешно выполнен! Все расходы на самолет, украинский экипаж и горючее до конца покрывают наши друзья из Объединенных Арабских Эмиратов сообщил премьер Спаич на своей странице в соцсети X.

То, что для миссии выбрали именно этот украинский самолет, — не случайность. АН-32П Firekiller способен сбрасывать до 8 000 литров воды за один заход, покрывая площадь при сбросе воды. Благодаря быстрой перезаправке он может доставлять до 32 000 литров воды в час, работая на высоте от 40 метров при скорости 250–260 км/ч. Это делает его чрезвычайно экономичным и эффективным для тушения пожаров в горных районах.

Сейчас тушение лесных пожаров в Черногории еще продолжается.

Опыт в Турции

Пожаротушение в Черногории – это не первый международный контракт украинской компании. XENA давно зарекомендовала себя надежным партнером, приходящим на помощь в трудные времена. С начала работы в 2021 году только в Турции украинские экипажи выполнили более 900 вылетов, сбросив около 7,3 млн литров воды и огнетушащей жидкости. В Правительстве Турции отметили, что украинский Firekiller доказал свою экономичность и универсальность во время борьбы с лесными пожарами в сложных условиях.

С XENA и АН-32П нам удалось существенно повысить эффективность тушения пожаров в рамках нашего сезонного бюджета отметил руководитель авиационного департамента Генерального управления лесного хозяйства Турции Махмут Окудан.

Успех – это не только техника, но и люди

XENA, единственный коммерческий оператор самолета АН-32П Firekiller, устанавливает новые стандарты в сфере авиационного пожаротушения благодаря непревзойденной экономичности и операционной универсальности - отметили в компании.

Стоит отметить, что эффективность обеспечивает не только техника, но и команда профессионалов. Большинство пилотов и бортинженеров в украинской компании — это бывшие военные с опытом более 20 лет. Они умеют работать в сверхсложных условиях: порывистый ветер в горах, высокая температура, интенсивные вылеты.

В компании рассказали, что в пиковые дни украинский экипаж выполняет по 10–12 миссий в сутки, что требует максимальной выносливости и концентрации.

Пример XENA демонстрирует, что украинские авиационные компании способны конкурировать на международном уровне. Более того, авиация является стратегической отраслью экономики Украины и ее поддержка и развитие – это инвестиции в будущее страны. Эту аксиому четко понимают в Европейском Союзе – там делают ставку на поддержку и развитие авиации в ближайшие десятилетия.

Сегодня эти миссии по пожаротушению стали возможными несмотря на сложные условия для украинской авиации. Ведь с 2022 года небо над Украиной закрыто и авиакомпании вынуждены искать пути поддержки своей деятельности. Не добавляет оптимизма и тот факт, что с 1 января 2025 года предприятия потеряли ряд налоговых льгот и преференций, которые позволяли поддерживать производство во время войны. Пока во власти ищут выход – как поддержать бизнес, XENA первой в Украине запустила коммерческие операции с использованием АН-32П и уже доказала свою эффективность в международных миссиях.

Украинцы, несмотря на сложную ситуацию дома, в очередной раз пришли на помощь международным партнерам и доказали, что в трудной ситуации на нас можно рассчитывать. Наш Firekiller – это доказательство, что даже во время войны украинская авиационная отрасль остается конкурентной на мировом уровне, предлагая уникальные технологии и высококлассных специалистов.