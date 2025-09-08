АН-32П Firekiller: украинский самолет тушит масштабные пожары за границей

$41.220.13
48.160.03
ukenru
12:50 • 1132 просмотра
Генсек НАТО отправится в Лондон на встречу в формате "Рамштайн" 9 сентября
12:30 • 13763 просмотра
В россии атаковали воинскую часть, совершавшую военные преступления в Буче: есть погибшие и раненыеPhoto
12:23 • 11651 просмотра
Удар по зданию Кабмина 7 сентября: россияне использовали не "Шахед", а "Искандер"
Эксклюзив
12:10 • 10791 просмотра
Дефицит в украинских аптеках: один из самых популярных препаратов исчез из продажи, что произошло и когда ждать возвращения
Эксклюзив
09:57 • 14638 просмотра
Киберкорпус ГУР заблокировал топливные карты в россии и "положил" десятки вражеских онлайн-ресурсовPhoto
Эксклюзив
08:37 • 19302 просмотра
Гривна на стероидах: почему сентябрь традиционно является месяцем валютного оптимизма и чего ждать на рынке валют
8 сентября, 06:26 • 22718 просмотра
россия и беларусь могут напасть на НАТО в рамках учений "запад-2025": под угрозой - Сувалкский коридор
8 сентября, 00:43 • 27251 просмотра
В понедельник лидеры Европы прибудут в США для обсуждения соглашения по Украине - Трамп
7 сентября, 16:45 • 40216 просмотра
Трамп готов к новому этапу санкций против россии - Reuters
7 сентября, 05:47 • 61857 просмотра
Россия впервые за время войны атаковала здание Кабмина: на верхних этажах пожар (фото)Photo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
2м/с
64%
754мм
Популярные новости
Немедленная помощь составит 3 млн грн: Минобороны изменило порядок выплат семьям погибших военных8 сентября, 04:35 • 13089 просмотра
Даже коррупционные преступления не всегда подследственны НАБУ и не всегда подсудны ВАКСу, или как возникают основания для отмены решения судаPhoto8 сентября, 05:30 • 36619 просмотра
Как избавиться от муравьев в квартире, на огороде и в саду: советыPhoto8 сентября, 06:30 • 35306 просмотра
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде8 сентября, 06:53 • 41618 просмотра
"Ужасно": Трамп отреагировал на убийство 23-летней украинки в СШАVideo09:27 • 19998 просмотра
публикации
АН-32П Firekiller: украинский самолет тушит масштабные пожары за границей13:06 • 196 просмотра
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде8 сентября, 06:53 • 41774 просмотра
Как избавиться от муравьев в квартире, на огороде и в саду: советыPhoto8 сентября, 06:30 • 35414 просмотра
Даже коррупционные преступления не всегда подследственны НАБУ и не всегда подсудны ВАКСу, или как возникают основания для отмены решения судаPhoto8 сентября, 05:30 • 36728 просмотра
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 130947 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Елена Соседка
Си Цзиньпин
Юлия Свириденко
Рафаэль Гросси
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Государственная граница Украины
Одесса
Реклама
УНН Lite
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде8 сентября, 06:53 • 41774 просмотра
Джесси Джей вернулась на сцену после операции по лечению рака: она выступила вместе с двухлетним сыномPhoto7 сентября, 08:47 • 30668 просмотра
Тысячу раз "да": блогерша Квиткова выходит замуж за футболиста "Динамо" БражкоPhotoVideo6 сентября, 18:22 • 35258 просмотра
Виктория Бекхэм призналась в борьбе с акне: "Я очень стеснялась сильной сыпи"4 сентября, 10:35 • 66934 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo4 сентября, 09:16 • 124323 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
Facebook
YouTube
Instagram
9К720 Искандер

АН-32П Firekiller: украинский самолет тушит масштабные пожары за границей

Киев • УНН

 • 196 просмотра

Украинский самолет АН-32П Firekiller компании XENA помогает Черногории тушить лесные пожары. Объединенные Арабские Эмираты взяли на себя все расходы операции.

АН-32П Firekiller: украинский самолет тушит масштабные пожары за границей

Самолет АН-32П украинской компании XENA продолжает помогать Черногории бороться с лесными пожарами. Украинцы в очередной раз зарекомендовали себя надежными партнерами, готовыми в любое время прийти на помощь. УНН решил подробнее рассказать об особенностях украинского "пожарного" и нынешних миссиях, в которых он был задействован.

Пожар в Черногории

Украинский самолет-пожарный прибыл в Черногорию по договоренности премьер-министра страны Милойко Спаича и заместителя премьер-министра и министра иностранных дел ОАЭ шейха Абдуллы бин Заида Аль Нахайяна. Именно Объединенные Арабские Эмираты взяли на себя все расходы операции по пожаротушению — от обеспечения горючим до оплаты работы украинского экипажа.

Первый вылет "пожарного" успешно выполнен! Все расходы на самолет, украинский экипаж и горючее до конца покрывают наши друзья из Объединенных Арабских Эмиратов

сообщил премьер Спаич на своей странице в соцсети X.

То, что для миссии выбрали именно этот украинский самолет, — не случайность. АН-32П Firekiller способен сбрасывать до 8 000 литров воды за один заход, покрывая площадь при сбросе воды. Благодаря быстрой перезаправке он может доставлять до 32 000 литров воды в час, работая на высоте от 40 метров при скорости 250–260 км/ч. Это делает его чрезвычайно экономичным и эффективным для тушения пожаров в горных районах.

Сейчас тушение лесных пожаров в Черногории еще продолжается.

Опыт в Турции

Пожаротушение в Черногории – это не первый международный контракт украинской компании. XENA давно зарекомендовала себя надежным партнером, приходящим на помощь в трудные времена. С начала работы в 2021 году только в Турции украинские экипажи выполнили более 900 вылетов, сбросив около 7,3 млн литров воды и огнетушащей жидкости. В Правительстве Турции отметили, что украинский Firekiller доказал свою экономичность и универсальность во время борьбы с лесными пожарами в сложных условиях.

С XENA и АН-32П нам удалось существенно повысить эффективность тушения пожаров в рамках нашего сезонного бюджета

отметил руководитель авиационного департамента Генерального управления лесного хозяйства Турции Махмут Окудан.

Успех – это не только техника, но и люди

XENA, единственный коммерческий оператор самолета АН-32П Firekiller, устанавливает новые стандарты в сфере авиационного пожаротушения благодаря непревзойденной экономичности и операционной универсальности

- отметили в компании.

Стоит отметить, что эффективность обеспечивает не только техника, но и команда профессионалов. Большинство пилотов и бортинженеров в украинской компании — это бывшие военные с опытом более 20 лет. Они умеют работать в сверхсложных условиях: порывистый ветер в горах, высокая температура, интенсивные вылеты. 

В компании рассказали, что в пиковые дни украинский экипаж выполняет по 10–12 миссий в сутки, что требует максимальной выносливости и концентрации.

Пример XENA демонстрирует, что украинские авиационные компании способны конкурировать на международном уровне. Более того, авиация является стратегической отраслью экономики Украины и ее поддержка и развитие – это инвестиции в будущее страны. Эту аксиому четко понимают в Европейском Союзе – там делают ставку на поддержку и развитие авиации в ближайшие десятилетия.

Сегодня эти миссии по пожаротушению стали возможными несмотря на сложные условия для украинской авиации. Ведь с 2022 года небо над Украиной закрыто и авиакомпании вынуждены искать пути поддержки своей деятельности. Не добавляет оптимизма и тот факт, что с 1 января 2025 года предприятия потеряли ряд налоговых льгот и преференций, которые позволяли поддерживать производство во время войны. Пока во власти ищут выход – как поддержать бизнес, XENA первой в Украине запустила коммерческие операции с использованием АН-32П и уже доказала свою эффективность в международных миссиях.

Украинцы, несмотря на сложную ситуацию дома, в очередной раз пришли на помощь международным партнерам и доказали, что в трудной ситуации на нас можно рассчитывать. Наш Firekiller – это доказательство, что даже во время войны украинская авиационная отрасль остается конкурентной на мировом уровне, предлагая уникальные технологии и высококлассных специалистов.

Лилия Подоляк

Новости МираТехнологиипубликации
благотворительность
Черногория
Европейский Союз
Объединенные Арабские Эмираты
Турция
Украина