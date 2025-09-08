АН-32П Firekiller: украинский самолет тушит масштабные пожары за границей
Киев • УНН
Украинский самолет АН-32П Firekiller компании XENA помогает Черногории тушить лесные пожары. Объединенные Арабские Эмираты взяли на себя все расходы операции.
Самолет АН-32П украинской компании XENA продолжает помогать Черногории бороться с лесными пожарами. Украинцы в очередной раз зарекомендовали себя надежными партнерами, готовыми в любое время прийти на помощь. УНН решил подробнее рассказать об особенностях украинского "пожарного" и нынешних миссиях, в которых он был задействован.
Пожар в Черногории
Украинский самолет-пожарный прибыл в Черногорию по договоренности премьер-министра страны Милойко Спаича и заместителя премьер-министра и министра иностранных дел ОАЭ шейха Абдуллы бин Заида Аль Нахайяна. Именно Объединенные Арабские Эмираты взяли на себя все расходы операции по пожаротушению — от обеспечения горючим до оплаты работы украинского экипажа.
Первый вылет "пожарного" успешно выполнен! Все расходы на самолет, украинский экипаж и горючее до конца покрывают наши друзья из Объединенных Арабских Эмиратов
То, что для миссии выбрали именно этот украинский самолет, — не случайность. АН-32П Firekiller способен сбрасывать до 8 000 литров воды за один заход, покрывая площадь при сбросе воды. Благодаря быстрой перезаправке он может доставлять до 32 000 литров воды в час, работая на высоте от 40 метров при скорости 250–260 км/ч. Это делает его чрезвычайно экономичным и эффективным для тушения пожаров в горных районах.
Сейчас тушение лесных пожаров в Черногории еще продолжается.
Опыт в Турции
Пожаротушение в Черногории – это не первый международный контракт украинской компании. XENA давно зарекомендовала себя надежным партнером, приходящим на помощь в трудные времена. С начала работы в 2021 году только в Турции украинские экипажи выполнили более 900 вылетов, сбросив около 7,3 млн литров воды и огнетушащей жидкости. В Правительстве Турции отметили, что украинский Firekiller доказал свою экономичность и универсальность во время борьбы с лесными пожарами в сложных условиях.
С XENA и АН-32П нам удалось существенно повысить эффективность тушения пожаров в рамках нашего сезонного бюджета
Успех – это не только техника, но и люди
XENA, единственный коммерческий оператор самолета АН-32П Firekiller, устанавливает новые стандарты в сфере авиационного пожаротушения благодаря непревзойденной экономичности и операционной универсальности
Стоит отметить, что эффективность обеспечивает не только техника, но и команда профессионалов. Большинство пилотов и бортинженеров в украинской компании — это бывшие военные с опытом более 20 лет. Они умеют работать в сверхсложных условиях: порывистый ветер в горах, высокая температура, интенсивные вылеты.
В компании рассказали, что в пиковые дни украинский экипаж выполняет по 10–12 миссий в сутки, что требует максимальной выносливости и концентрации.
Пример XENA демонстрирует, что украинские авиационные компании способны конкурировать на международном уровне. Более того, авиация является стратегической отраслью экономики Украины и ее поддержка и развитие – это инвестиции в будущее страны. Эту аксиому четко понимают в Европейском Союзе – там делают ставку на поддержку и развитие авиации в ближайшие десятилетия.
Сегодня эти миссии по пожаротушению стали возможными несмотря на сложные условия для украинской авиации. Ведь с 2022 года небо над Украиной закрыто и авиакомпании вынуждены искать пути поддержки своей деятельности. Не добавляет оптимизма и тот факт, что с 1 января 2025 года предприятия потеряли ряд налоговых льгот и преференций, которые позволяли поддерживать производство во время войны. Пока во власти ищут выход – как поддержать бизнес, XENA первой в Украине запустила коммерческие операции с использованием АН-32П и уже доказала свою эффективность в международных миссиях.
Украинцы, несмотря на сложную ситуацию дома, в очередной раз пришли на помощь международным партнерам и доказали, что в трудной ситуации на нас можно рассчитывать. Наш Firekiller – это доказательство, что даже во время войны украинская авиационная отрасль остается конкурентной на мировом уровне, предлагая уникальные технологии и высококлассных специалистов.