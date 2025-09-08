$41.220.13
48.160.03
ukenru
12:50 • 940 перегляди
AН-32П Firekiller: український літак гасить масштабні пожежі за кордоном

Київ • УНН

 • 100 перегляди

Український літак АН-32П Firekiller компанії XENA допомагає Чорногорії гасити лісові пожежі. Об'єднані Арабські Емірати взяли на себе всі витрати операції.

AН-32П Firekiller: український літак гасить масштабні пожежі за кордоном

Літак АН-32П української компанії XENA, продовжує допомагати Чорногорії боротися з лісовими пожежами. Українці вчергове зарекомендували себе надійними партнерами, які готові у будь-який час прийти на допомогу. УНН вирішив детальніше розповісти про особливості українського "вогнеборця" та цьогорічні місії, у яких він був задіяний.

Пожежа в Чорногорії

Український літак-пожежник прибув до Чорногорії за домовленістю прем’єр-міністра країни Мілойко Спаїча та заступника премв’єр-міністра і міністра закордонних справ ОАЕ шейха Абдулли бін Заїд Аль Нагаяна. Саме Об’єднані Арабські Емірати взяли на себе всі витрати операції з пожежогасіння — від забезпечення пальним до оплати роботи українського екіпажу.

Перший виліт "вогнеборця" успішно виконано! Усі витрати на літак, український екіпаж і пальне до кінця покривають наші друзі з Об’єднаних Арабських Еміратів

повідомив прем’єр Спаїч на своїй сторінці в соцмережі X.

Те, що для місії обрали саме цей український літак, — не випадковість. АН-32П Firekiller здатен скидати до 8 000 літрів води за один захід, покриваючи площу під час скидання води. Завдяки швидкій перезаправці він може доставляти до 32 000 літрів води на годину, працюючи на висоті від 40 метрів при швидкості 250–260 км/год. Це робить його надзвичайно економним і ефективним для гасіння пожеж у гірських районах.

Наразі гасіння лісових пожеж у Чорногорії ще триває.

Досвід у Туреччині

Пожежогасіння у Чорногорії – це не перший міжнародний контракт української компанії. XENA давно зарекомендувала себе надійним партнером, що приходить на допомогу у скрутні часи. З початку роботу в 2021 році тільки у Туреччині українські екіпажі виконали понад 900 вильотів, скинувши близько 7,3 млн літрів води та вогнегасної рідини. В Уряді Туреччини зазначили, що український Firekiller довів свою економічність та універсальність під час боротьби з лісовими пожежами у складних умовах.

З XENA та АН-32П нам вдалося суттєво підвищити ефективність гасіння пожеж у межах нашого сезонного бюджету

зазначив керівник авіаційного департаменту Генерального управління лісового господарства Туреччини Махмут Окудан.

Успіх – це не лише техніка, а й люди

XENA, єдиний комерційний оператор літака AН-32П Firekiller, встановлює нові стандарти у сфері авіаційного пожежогасіння завдяки неперевершеній економічності та операційній універсальності

- зазначили у компанії.

Варто зауважити, що ефективність забезпечує не лише техніка, а й команда професіоналів. Більшість пілотів і бортінженерів в українській компанії — це колишні військові з досвідом понад 20 років. Вони вміють працювати у надскладних умовах: поривчастий вітер у горах, висока температура, інтенсивні вильоти. 

У компанії розповіли, що у пікові дні український екіпаж виконує по 10–12 місій на добу, що вимагає максимальної витривалості та концентрації.

Приклад XENA демонструє, що українські авіаційні компанії здатні конкурувати на міжнародному рівні. Щобільше, авіація є стратегічною галуззю економіки України і її підтримка та розвиток – це інвестиції у майбутнє країни. Цю аксіому чітко розуміють у Європейському Союзі – там роблять ставку на підтримку та розвиток авіації в найближчі десятиліття.

Сьогодні ці місії з пожежогасіння стали можливими попри складні умови для української авіації. Адже з 2022 року небо над Україною закрите і авіакомпанії змушені шукати шляхи підтримки своєї діяльності. Не додає оптимізму й той факт, що з 1 січня 2025 року підприємства втратили низку податкових пільг та преференцій, які дозволяли підтримувати виробництво під час війни. Поки у владі шукають вихід – як підтримати бізнес, XENA першою в Україні запустила комерційні операції з використанням АН-32П і вже довела свою ефективність у міжнародних місіях.

Українці, попри складну ситуацію вдома, вчергове прийшли на допомогу міжнародним партнерам і довели, що у скрутній ситуації на нас можна розраховувати. Наш Firekiller – це доказ, що навіть у час війни українська авіаційна галузь залишається конкурентною на світовому рівні, пропонуючи унікальні технології та висококласних фахівців.

Лілія Подоляк

Новини СвітуТехнологіїПублікації
благодійність
Чорногорія
Європейський Союз
Об'єднані Арабські Емірати
Туреччина
Україна