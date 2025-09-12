$41.310.10
Пів години від виклику до скиду води: як український AN-32П гасить пожежі в горах Чорногорії

Київ • УНН

 • 6900 перегляди

Український літак АН-32П Firekiller допомагає гасити лісові пожежі в Чорногорії, здійснивши 39 скидів води. Об'єднані Арабські Емірати взяли на себе всі витрати операції.

Пів години від виклику до скиду води: як український AN-32П гасить пожежі в горах Чорногорії

Український літак АН-32П Firekiller компанії XENA продовжує допомагати гасити лісові пожежі в Чорногорії. Складність виконання місії тут полягає у гірській місцевості. Операційний директор XENA Ігор Комаров розповів, що відбувається після того, як українська команда отримує виклик на пожежу. Детальніше про це - читайте у матеріалі УНН.

В середині серпня український літак-пожежник прибув до Чорногорії за домовленістю прем’єр-міністра країни Мілойко Спаїча та заступника прем'єр-міністра і міністра закордонних справ ОАЕ шейха Абдулли бін Заїд Аль Нагаяна. Об’єднані Арабські Емірати взяли на себе всі витрати операції з пожежогасіння — від забезпечення пальним до оплати роботи українського екіпажу.

АН-32П Firekiller – це унікальний літак-пожежник, який може вмістити вісім тонн води.

"Сам політ виглядає потужно, а коли він скидає тисячі літрів на вогонь — стає зрозуміло, з яким спеціалістом маємо справу", - зазначає місцеве видання TVCG.

Зазначається, що через великі обʼєми скидання води, у деяких випадках українському літаку було достатньо шести заходів, щоб загасити пожежу.

"Час реагування становить від 25 до 30 хвилин. Від моменту, коли ми отримуємо виклик, нам потрібно 15 хвилин, щоб прибути в аеропорт, ще 12–15 хвилин займає заливання води в баки та заправка пальним. Тож загальний час реагування на запит становить 30–35 хвилин. Це включає і транспортування від готелю до аеропорту", — розповів головний операційний директор компанії XENA Ігор Комаров.

За його словами, для української команди честь допомогти Чорногорії у боротьбі з пожежами.

Капітан українського літака АН-32П Firekiller Олег Максимов розповів, що екіпаж уже здійснив 39 скидів води на осередки пожеж, а це 312 тисяч літрів. Гасіння такими повітряними "водяними бомбами" може здатися, на перший погляд, простим, але це не так.

"Я маю чотири роки досвіду на цьому літаку, з них останні два роки літав у Туреччині. Якщо говорити про досвід, то тут, у Чорногорії, значно складніше, ніж у Туреччині… і, можливо, навіть небезпечніше", — зазначив Максимов.

Він розповів, що після прибуття до Чорногорії український екіпаж відразу почав з повітря гасити кілька невеликих пожеж.

Як розповідав раніше пілот літака АН-32П Firekiller компанії XENA Роман Балабан, фізична підготовка екіпажу має бути винятковою, адже літак керується вручну без автопілота.

"Відмінний зір і швидка реакція є життєво необхідними, особливо в горах — пілоти повинні точно оцінювати рельєф місцевості й бачити розвиток пожежі наперед. Кожен політ приносить унікальні виклики, і саме ця комбінація непередбачуваності та інтенсивності робить роботу такою захопливою", - пояснював він.

AН-32П Firekiller: український літак гасить масштабні пожежі за кордоном08.09.25, 16:06 • 52414 переглядiв

Лілія Подоляк

