У Румунії горів готель, якому напередодні заборонили діяльність через порушення протипожежної безпеки: є загиблі
Київ • УНН
У румунському місті Тетерані сталася масштабна пожежа у триповерховому готелі, що охопила 500 квадратних метрів. Загинули дві громадянки Непалу 21 та 24 років, ще двоє зникли безвісти. Готель був закритий через порушення норм пожежної безпеки.
У ніч на 29 вересня у румунському місті Тетерані, жудць Прахова, спалахнула масштабна пожежа у триповерховому готелі, площа якої сягнула близько 500 квадратних метрів. За попередніми даними влади, загинули дві молоді жінки. Готель не мав права функціонувати, оскільки раніше його закрили через недотримання норм пожежної безпеки. Про це повідомляє Digi24, пише УНН.
Деталі
Загиблими виявились громадянки Непалу віком 21 та 24 роки, ще двоє людей вважаються зниклими безвісти, їх пошуки тривають.
До ліквідації вогню залучили військову пожежну службу та близько десяти одиниць спеціальної техніки. На цей момент пожежу локалізовано, рятувальні бригади перевіряють будівлю на наявність інших осіб.
За інформацією Служби пожежної безпеки (ISU), готель був закритий через порушення вимог пожежної безпеки, що могло стати однією з причин трагедії.
