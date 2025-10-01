Стрельба в Германии: в Мюнхене есть погибший и были слышны взрывы – Bild

Фото Bild

В северном Мюнхене утром 1 октября развернулась масштабная спецоперация полиции и пожарных служб. На Лерхенауэрштрассе прозвучали несколько взрывов и выстрелы, после чего район полностью оцепили. На месте работают специальные подразделения и саперы, сообщает Bild, пишет УНН.

Подробности

По данным BILD, в доме было найдено тело мужчины. Предварительно, именно он заложил взрывчатку в доме своих родителей, поджег его, а затем покончил с собой. Кроме этого, по меньшей мере один человек получил огнестрельные ранения.

Очевидцы сообщают о густом облаке дыма, которое поднимается над окрестностями и хорошо заметно издалека. Полиция призывает жителей избегать района происшествия и объезжать его.

Главный инспектор полиции Томас Шельсхорн пообщался с журналистами и успокоил их и общество.

Сейчас нет никакой опасности для населения. Также отсутствуют какие-либо связи с Октоберфестом – заявил Шельсхорн.

Праздник пива Октоберфест в Мюнхене длится с 20 сентября и завершится 5 октября.

В Париже посол ЮАР выбросился из окна 22-го этажа отеля