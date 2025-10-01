Стрельба в Германии: в Мюнхене есть погибший и были слышны взрывы – Bild
В северном Мюнхене 1 октября произошла стрельба и взрывы, в результате чего погиб мужчина, который, вероятно, заложил взрывчатку и поджег дом родителей. Полиция оцепила район, успокаивая население относительно отсутствия угрозы и связи с Октоберфестом.
В северном Мюнхене утром 1 октября развернулась масштабная спецоперация полиции и пожарных служб. На Лерхенауэрштрассе прозвучали несколько взрывов и выстрелы, после чего район полностью оцепили. На месте работают специальные подразделения и саперы, сообщает Bild, пишет УНН.
По данным BILD, в доме было найдено тело мужчины. Предварительно, именно он заложил взрывчатку в доме своих родителей, поджег его, а затем покончил с собой. Кроме этого, по меньшей мере один человек получил огнестрельные ранения.
Очевидцы сообщают о густом облаке дыма, которое поднимается над окрестностями и хорошо заметно издалека. Полиция призывает жителей избегать района происшествия и объезжать его.
Главный инспектор полиции Томас Шельсхорн пообщался с журналистами и успокоил их и общество.
Сейчас нет никакой опасности для населения. Также отсутствуют какие-либо связи с Октоберфестом
Праздник пива Октоберфест в Мюнхене длится с 20 сентября и завершится 5 октября.
