росія безкарно порушує небо Європи: збиття російського літака може виявити розкол в НАТО

Ексклюзив
28 вересня, 08:59 • 27788 перегляди
Нові можливості та обережність у планах: астропрогноз для всіх знаків зодіаку на 29 вересня - 5 жовтняPhoto
Ексклюзив
28 вересня, 08:33 • 51545 перегляди
Крадіжка дитячих колготок: злодії пробирались тунелем та різали стіну
28 вересня, 07:36 • 35546 перегляди
Понад 12 годин тривала масована російська атака на Україну: ми будемо завдавати ударів у відповідь - Зеленський
Ексклюзив
28 вересня, 06:00 • 36639 перегляди
Вітамін D: чому він потрібен організму та коли лікарі його призначають
27 вересня, 16:24 • 60760 перегляди
росію не допустили до Ради ІСАО, забракло шести голосів
27 вересня, 15:30 • 69926 перегляди
Якщо росія хоче блекаут у Києві, то отримає блекаут у москві - Зеленський
26 вересня, 14:33 • 90669 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 148939 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
26 вересня, 13:31 • 56458 перегляди
Україна готова долучитись до проєкту "Стіна дронів": технічні команди для підготовки може відправити просто заразPhoto
26 вересня, 12:45 • 49624 перегляди
Зеленський попросив Трампа надати Україні ракети Tomahawk на закритій в ООН – TelegraphVideo
Дрони, які летять на Європу, росіяни запускають з танкерів – Зеленський 28 вересня, 17:50 • 5024 перегляди
Ворог атакував Харківщину: двоє загиблих, серед постраждалих є жінка та дитина - прокуратураPhoto28 вересня, 18:16 • 4526 перегляди
У Києві жінка померла в укритті від стресу під час російської атаки28 вересня, 19:09 • 3498 перегляди
"Кожен його учасник порушив міжнародне право": журналісти, які взяли участь у пропагандистському турі рф, понесуть відповідальність - МЗС28 вересня, 19:27 • 3924 перегляди
Окупанти вдарили по підприємству з виробництва коньяку AZNAURI на Одещині 00:54 • 5272 перегляди
Як отримати водійське посвідчення в Україні: алгоритм дій27 вересня, 06:00 • 55928 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 148939 перегляди
День американських млинців: топ неймовірно смачних рецептів приготування панкейківPhoto26 вересня, 12:18 • 70368 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video26 вересня, 09:01 • 80098 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
26 вересня, 06:40 • 80407 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Джей Ді Венс
Марк Рютте
Мая Санду
Україна
Сполучені Штати Америки
Молдова
Кишинів
Польща
У США затримали боксера Теренса Кроуфорда в його день народження: що відомоPhotoVideo01:17 • 1158 перегляди
Виробник відеоігор EA близький до укладання угоди про приватизацію на $50 млрд - FT27 вересня, 13:37 • 28166 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo26 вересня, 14:33 • 90669 перегляди
Голлівуд виступив проти бойкоту ізраїльських кінематографістів26 вересня, 09:12 • 48497 перегляди
53-річного актора Сашу Барона Коена після розлучення помітили на побаченні з 27-річною моделлю OnlyFansPhoto26 вересня, 07:07 • 52912 перегляди
The Times
МіГ-31
The Washington Post
Google Play
YouTube

росія безкарно порушує небо Європи: збиття російського літака може виявити розкол в НАТО

Київ • УНН

 • 752 перегляди

Останні тижні країни НАТО стикаються з провокаціями рф: польоти винищувачів та безпілотники над стратегічними об’єктами. Це елементи гібридної війни, спрямованої на дестабілізацію та розкол серед партнерів.

росія безкарно порушує небо Європи: збиття російського літака може виявити розкол в НАТО

За останні тижні країни НАТО все частіше стикаються з провокаціями з боку рф - від польотів винищувачів у повітряному просторі союзників до появи безпілотників над стратегічними об’єктами. Експерти називають це елементами гібридної війни, спрямованої на дестабілізацію та розкол серед партнерів. Про це пише УНН із посиланнямм на The Economist.

Деталі

Перший сигнал був ще 9 вересня, коли хвиля російських безпілотників залетіла до Польщі. 19 вересня три винищувачі МіГ-31 вторглися у повітряний простір Естонії та перебували там понад 12 хвилин. Це стало найбільш серйозним інцидентом у країні за понад 20 років.

Через кілька днів невідомі дрони змусили закрити головний аеропорт Данії, а також з’явилися в небі над Осло. Подібні випадки спостерігалися над іншими об’єктами у Данії та Швеції, зокрема військовою авіабазою та архіпелагом Карлскруна. 

За даними Міжнародного інституту стратегічних досліджень, кількість випадків російського саботажу проти критичної інфраструктури в Європі у 2023–2024 роках зросла на 246%. Значна частина атак була спрямована на морські та інші об’єкти, пов’язані з логістикою.

росія, ймовірно, прагне підірвати довіру до здатності НАТО захистити союзників, створюючи враження беззахисності європейського неба. Деякі країни закликають до жорсткої відповіді.

Якщо ще одна ракета або літак увійде в наш простір без дозволу — і буде збито, не приходьте сюди скаржитися

- заявив МЗС Польщі Сікорський.

Водночас у НАТО наголошують на необхідності пропорційних дій. Генерал-майор Йонас Вікман, командувач ВПС Швеції, заявив, що готовий збивати ворожі літаки у разі реальної загрози, але ключовим є збереження "правильної постави" та стриманості".

На тлі цих подій союзники посилюють оборону. Польські десантники разом зі шведськими військовими провели навчання на острові Готланд, а Швеція розгорнула додаткові системи протиповітряної оборони.

Західна розвідка не може визначити, чи були російські дрони над Польщею випадковістю - CNN19.09.25, 17:39 • 4349 переглядiв

Вероніка Марченко

Війна в УкраїніПолітика
Радослав Сікорський
Міжнародний інститут стратегічних досліджень
НАТО
Осло
Данія
Швеція
Європа
МіГ-31
Естонія
Польща