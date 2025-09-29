росія безкарно порушує небо Європи: збиття російського літака може виявити розкол в НАТО

За останні тижні країни НАТО все частіше стикаються з провокаціями з боку рф - від польотів винищувачів у повітряному просторі союзників до появи безпілотників над стратегічними об’єктами. Експерти називають це елементами гібридної війни, спрямованої на дестабілізацію та розкол серед партнерів. Про це пише УНН із посиланнямм на The Economist.

Деталі

Перший сигнал був ще 9 вересня, коли хвиля російських безпілотників залетіла до Польщі. 19 вересня три винищувачі МіГ-31 вторглися у повітряний простір Естонії та перебували там понад 12 хвилин. Це стало найбільш серйозним інцидентом у країні за понад 20 років.

Через кілька днів невідомі дрони змусили закрити головний аеропорт Данії, а також з’явилися в небі над Осло. Подібні випадки спостерігалися над іншими об’єктами у Данії та Швеції, зокрема військовою авіабазою та архіпелагом Карлскруна.

За даними Міжнародного інституту стратегічних досліджень, кількість випадків російського саботажу проти критичної інфраструктури в Європі у 2023–2024 роках зросла на 246%. Значна частина атак була спрямована на морські та інші об’єкти, пов’язані з логістикою.

росія, ймовірно, прагне підірвати довіру до здатності НАТО захистити союзників, створюючи враження беззахисності європейського неба. Деякі країни закликають до жорсткої відповіді.

Якщо ще одна ракета або літак увійде в наш простір без дозволу — і буде збито, не приходьте сюди скаржитися