Эксклюзив
28 сентября, 08:59 • 27481 просмотра
Новые возможности и осторожность в планах: астропрогноз для всех знаков зодиака на 29 сентября - 5 октября
Эксклюзив
28 сентября, 08:33 • 50959 просмотра
Кража детских колготок: воры пробирались по туннелю и резали стену
28 сентября, 07:36 • 35337 просмотра
Более 12 часов длилась массированная российская атака на Украину: мы будем наносить ответные удары - Зеленский
Эксклюзив
28 сентября, 06:00 • 36469 просмотра
Витамин D: почему он нужен организму и когда врачи его назначают
27 сентября, 16:24 • 60592 просмотра
россию не допустили в Совет ИКАО, не хватило шести голосов
27 сентября, 15:30 • 69865 просмотра
Если россия хочет блэкаут в Киеве, то получит блэкаут в москве - Зеленский
26 сентября, 14:33 • 90607 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo
Эксклюзив
26 сентября, 14:01 • 148815 просмотра
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
26 сентября, 13:31 • 56444 просмотра
Украина готова присоединиться к проекту "Стена дронов": технические команды для подготовки может отправить прямо сейчасPhoto
26 сентября, 12:45 • 49588 просмотра
Зеленский попросил Трампа предоставить Украине ракеты Tomahawk на закрытой встрече в ООН – TelegraphVideo
Россия безнаказанно нарушает небо Европы: сбитие российского самолета может выявить раскол в НАТО

Киев • УНН

 • 538 просмотра

Последние недели страны НАТО сталкиваются с провокациями РФ: полеты истребителей и беспилотники над стратегическими объектами. Это элементы гибридной войны, направленной на дестабилизацию и раскол среди партнеров.

Россия безнаказанно нарушает небо Европы: сбитие российского самолета может выявить раскол в НАТО

В последние недели страны НАТО все чаще сталкиваются с провокациями со стороны РФ – от полетов истребителей в воздушном пространстве союзников до появления беспилотников над стратегическими объектами. Эксперты называют это элементами гибридной войны, направленной на дестабилизацию и раскол среди партнеров. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Economist.

Подробности

Первый сигнал был еще 9 сентября, когда волна российских беспилотников залетела в Польшу. 19 сентября три истребителя МиГ-31 вторглись в воздушное пространство Эстонии и находились там более 12 минут. Это стало самым серьезным инцидентом в стране за более чем 20 лет.

Через несколько дней неизвестные дроны заставили закрыть главный аэропорт Дании, а также появились в небе над Осло. Подобные случаи наблюдались над другими объектами в Дании и Швеции, в частности военной авиабазой и архипелагом Карлскруна. 

По данным Международного института стратегических исследований, количество случаев российского саботажа против критической инфраструктуры в Европе в 2023–2024 годах выросло на 246%. Значительная часть атак была направлена на морские и другие объекты, связанные с логистикой.

Россия, вероятно, стремится подорвать доверие к способности НАТО защитить союзников, создавая впечатление беззащитности европейского неба. Некоторые страны призывают к жесткому ответу.

Если еще одна ракета или самолет войдет в наше пространство без разрешения — и будет сбит, не приходите сюда жаловаться

- заявил МИД Польши Сикорский.

В то же время в НАТО подчеркивают необходимость пропорциональных действий. Генерал-майор Йонас Викман, командующий ВВС Швеции, заявил, что готов сбивать вражеские самолеты в случае реальной угрозы, но ключевым является сохранение "правильной осанки" и сдержанности".

На фоне этих событий союзники усиливают оборону. Польские десантники вместе со шведскими военными провели учения на острове Готланд, а Швеция развернула дополнительные системы противовоздушной обороны.

Западная разведка не может определить, были ли российские дроны над Польшей случайностью - CNN
19.09.25, 17:39

Вероника Марченко

Война в Украине
Политика
