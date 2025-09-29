Россия безнаказанно нарушает небо Европы: сбитие российского самолета может выявить раскол в НАТО
Киев • УНН
Последние недели страны НАТО сталкиваются с провокациями РФ: полеты истребителей и беспилотники над стратегическими объектами. Это элементы гибридной войны, направленной на дестабилизацию и раскол среди партнеров.
В последние недели страны НАТО все чаще сталкиваются с провокациями со стороны РФ – от полетов истребителей в воздушном пространстве союзников до появления беспилотников над стратегическими объектами. Эксперты называют это элементами гибридной войны, направленной на дестабилизацию и раскол среди партнеров. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Economist.
Подробности
Первый сигнал был еще 9 сентября, когда волна российских беспилотников залетела в Польшу. 19 сентября три истребителя МиГ-31 вторглись в воздушное пространство Эстонии и находились там более 12 минут. Это стало самым серьезным инцидентом в стране за более чем 20 лет.
Через несколько дней неизвестные дроны заставили закрыть главный аэропорт Дании, а также появились в небе над Осло. Подобные случаи наблюдались над другими объектами в Дании и Швеции, в частности военной авиабазой и архипелагом Карлскруна.
По данным Международного института стратегических исследований, количество случаев российского саботажа против критической инфраструктуры в Европе в 2023–2024 годах выросло на 246%. Значительная часть атак была направлена на морские и другие объекты, связанные с логистикой.
Россия, вероятно, стремится подорвать доверие к способности НАТО защитить союзников, создавая впечатление беззащитности европейского неба. Некоторые страны призывают к жесткому ответу.
Если еще одна ракета или самолет войдет в наше пространство без разрешения — и будет сбит, не приходите сюда жаловаться
В то же время в НАТО подчеркивают необходимость пропорциональных действий. Генерал-майор Йонас Викман, командующий ВВС Швеции, заявил, что готов сбивать вражеские самолеты в случае реальной угрозы, но ключевым является сохранение "правильной осанки" и сдержанности".
На фоне этих событий союзники усиливают оборону. Польские десантники вместе со шведскими военными провели учения на острове Готланд, а Швеция развернула дополнительные системы противовоздушной обороны.
Западная разведка не может определить, были ли российские дроны над Польшей случайностью - CNN19.09.25, 17:39 • 4349 просмотров