Россия безнаказанно нарушает небо Европы: сбитие российского самолета может выявить раскол в НАТО

В последние недели страны НАТО все чаще сталкиваются с провокациями со стороны РФ – от полетов истребителей в воздушном пространстве союзников до появления беспилотников над стратегическими объектами. Эксперты называют это элементами гибридной войны, направленной на дестабилизацию и раскол среди партнеров. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Economist.

Подробности

Первый сигнал был еще 9 сентября, когда волна российских беспилотников залетела в Польшу. 19 сентября три истребителя МиГ-31 вторглись в воздушное пространство Эстонии и находились там более 12 минут. Это стало самым серьезным инцидентом в стране за более чем 20 лет.

Через несколько дней неизвестные дроны заставили закрыть главный аэропорт Дании, а также появились в небе над Осло. Подобные случаи наблюдались над другими объектами в Дании и Швеции, в частности военной авиабазой и архипелагом Карлскруна.

По данным Международного института стратегических исследований, количество случаев российского саботажа против критической инфраструктуры в Европе в 2023–2024 годах выросло на 246%. Значительная часть атак была направлена на морские и другие объекты, связанные с логистикой.

Россия, вероятно, стремится подорвать доверие к способности НАТО защитить союзников, создавая впечатление беззащитности европейского неба. Некоторые страны призывают к жесткому ответу.

Если еще одна ракета или самолет войдет в наше пространство без разрешения — и будет сбит, не приходите сюда жаловаться