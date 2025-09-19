$41.250.05
Эксклюзив
12:05
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоления
12:00
В ЕС представили 19-й пакет санкций против рф: содержит бан на российский СПГ, затронуло нефть, банки, крипту, торговлю, Китай и Индию
Эксклюзив
11:23
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристы
19 сентября, 08:43
В Минфине заявили, что прожиточный минимум будет пересмотрен
Эксклюзив
19 сентября, 07:43
В Житомире в ДТП погиб прокурор: детали происшествия
Эксклюзив
19 сентября, 06:26
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
18 сентября, 19:49
МАГАТЭ требует, чтобы рф немедленно деоккупировала Запорожскую АЭС. 62 страны поддержали резолюцию
18 сентября, 17:45
Украина избрана в руководящие органы Всемирного почтового союза: россия и беларусь выборы проиграли
18 сентября, 12:49
Контрнаступление на Донецком направлении: Силы обороны освободили 7 населенных пунктов, еще 9 очищены от рф
18 сентября, 10:41
Дипстрайк на 1400 км: дроны СБУ ударили по заводу "Газпрома" в Башкортостане - источники
Западная разведка не может определить, были ли российские дроны над Польшей случайностью - CNN

Киев • УНН

 • 550 просмотра

Истребители НАТО сбили несколько российских беспилотников, нарушивших воздушное пространство Польши. Американские и западные разведывательные службы не могут прийти к выводу, было ли это случайностью или преднамеренной проверкой обороны альянса.

Западная разведка не может определить, были ли российские дроны над Польшей случайностью - CNN

Истребители НАТО сбили несколько российских беспилотников, прошло уже больше недели после тех событий, когда БПЛА рф нарушили воздушное пространство Польши. Но даже теперь американские и западные разведывательные службы не могут прийти к выводу, было ли это случайностью или преднамеренной проверкой обороны альянса. Об этом говорится в материале CNN, пишет УНН.

Подробности

Несмотря на различные мнения и высказывания, западные эксперты и разведка в один голос констатируют, что кремль готов рисковать и обостряет свои военизированные настроения и провоцировать НАТО.

Это не значит, что это не опасно. Безусловно, что-то изменилось в том, как кремль думает о своей толерантности к риску при нападении

– подчеркнул высокопоставленный чиновник западной разведки. 

Украина и Польша сразу заявили, что дроны были запущены намеренно. В Варшаве даже отреагировали на слова Дональда Трампа, который предположил, что это "могла быть ошибка". Премьер Польши Дональд Туск резко ответил: "Мы знаем", что это не случайность.

Польша активизирует проверки бомбоубежищ и готовится к вероятной войне с рф - СМИ18.09.25, 17:37 • 2898 просмотров

В своем материале CNN отмечает, что в то же время в США и среди союзников сейчас идет дискуссия. Один американский военный чиновник считает вероятность преднамеренности "50 на 50". Другие намекают, что дроны могли просто потерять сигнал GPS из-за украинских глушителей. 

У нас просто нет достаточного количества разведывательных данных в любом случае

– признал еще один собеседник CNN в США.

Эксперты особо подчеркнули то, что российские войска часто используют муляжи, чтобы вычислять и истощать противовоздушную оборону. Поэтому вероятно, что вторжение в польское пространство было не тестом обороны НАТО, а побочным эффектом массированных атак по Украине. Но не все придерживаются именно такого мнения. Один американский военный чиновник и представитель Конгресса заявили CNN, что это выглядело "намеренно".

Значительно усложнилась ситуация для анализа событий еще и тогда, когда недавно беспилотник залетел на территорию Румынии, которая также является членом НАТО. 

Это баланс. Мы игнорируем это или считаем, что это значительная эскалация в том смысле, что россия сейчас непосредственно исследует противовоздушную оборону своих потенциальных противников?

– отметил Сэмюэл Бендетт, эксперт по российским военным технологиям.

Напомним

В ночь с 9 на 10 сентября во время ночной атаки рф на Украину воздушное пространство Польши неоднократно нарушалось беспилотниками. Были приняты меры защиты. Беспилотники, представлявшие непосредственную угрозу, были сбиты польской и союзнической авиацией. Это первый случай в современной истории Польши, когда польские ВВС применили оружие в воздушном пространстве страны.

Позже высказывались мнения, что пять из российских БПЛА, залетевших в Польшу, направлялись непосредственно к базе НАТО, через которую альянс поставляет военную помощь Украине. Об этом сообщало немецкое издание Die Welt. 

Степан Гафтко

Новости Мира
НАТО
Дональд Туск
Румыния
Соединённые Штаты
Украина
Польша