Западная разведка не может определить, были ли российские дроны над Польшей случайностью - CNN
Киев • УНН
Истребители НАТО сбили несколько российских беспилотников, нарушивших воздушное пространство Польши. Американские и западные разведывательные службы не могут прийти к выводу, было ли это случайностью или преднамеренной проверкой обороны альянса.
Истребители НАТО сбили несколько российских беспилотников, прошло уже больше недели после тех событий, когда БПЛА рф нарушили воздушное пространство Польши. Но даже теперь американские и западные разведывательные службы не могут прийти к выводу, было ли это случайностью или преднамеренной проверкой обороны альянса. Об этом говорится в материале CNN, пишет УНН.
Подробности
Несмотря на различные мнения и высказывания, западные эксперты и разведка в один голос констатируют, что кремль готов рисковать и обостряет свои военизированные настроения и провоцировать НАТО.
Это не значит, что это не опасно. Безусловно, что-то изменилось в том, как кремль думает о своей толерантности к риску при нападении
Украина и Польша сразу заявили, что дроны были запущены намеренно. В Варшаве даже отреагировали на слова Дональда Трампа, который предположил, что это "могла быть ошибка". Премьер Польши Дональд Туск резко ответил: "Мы знаем", что это не случайность.
В своем материале CNN отмечает, что в то же время в США и среди союзников сейчас идет дискуссия. Один американский военный чиновник считает вероятность преднамеренности "50 на 50". Другие намекают, что дроны могли просто потерять сигнал GPS из-за украинских глушителей.
У нас просто нет достаточного количества разведывательных данных в любом случае
Эксперты особо подчеркнули то, что российские войска часто используют муляжи, чтобы вычислять и истощать противовоздушную оборону. Поэтому вероятно, что вторжение в польское пространство было не тестом обороны НАТО, а побочным эффектом массированных атак по Украине. Но не все придерживаются именно такого мнения. Один американский военный чиновник и представитель Конгресса заявили CNN, что это выглядело "намеренно".
Значительно усложнилась ситуация для анализа событий еще и тогда, когда недавно беспилотник залетел на территорию Румынии, которая также является членом НАТО.
Это баланс. Мы игнорируем это или считаем, что это значительная эскалация в том смысле, что россия сейчас непосредственно исследует противовоздушную оборону своих потенциальных противников?
Напомним
В ночь с 9 на 10 сентября во время ночной атаки рф на Украину воздушное пространство Польши неоднократно нарушалось беспилотниками. Были приняты меры защиты. Беспилотники, представлявшие непосредственную угрозу, были сбиты польской и союзнической авиацией. Это первый случай в современной истории Польши, когда польские ВВС применили оружие в воздушном пространстве страны.
Позже высказывались мнения, что пять из российских БПЛА, залетевших в Польшу, направлялись непосредственно к базе НАТО, через которую альянс поставляет военную помощь Украине. Об этом сообщало немецкое издание Die Welt.