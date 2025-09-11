$41.210.09
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання
Ексклюзив
14:49 • 442 перегляди
Завдяки лідерству Трампа путін почав хоч на щось реагувати: МЗС про важливість тристоронньої зустрічі
Ексклюзив
14:08 • 5738 перегляди
Економічний терор заснований на психології: як ворог намагається дестабілізувати Україну
12:34 • 9934 перегляди
Зеленський порівняв атаку дронів на Польщу з анексією Криму
12:15 • 12942 перегляди
рф атакувала Польщу, щоб Україні не передали нові системи ППО напередодні зими - Зеленський
Ексклюзив
12:15 • 12458 перегляди
Зростання випадків захворюваності на COVID-19: в МОЗ розповіли, чи повернеться в Україну масковий режим
11:02 • 12790 перегляди
НБУ знову зберіг облікову ставку на рівні 15,5%
Ексклюзив
09:51 • 13892 перегляди
Міністр фінансів Марченко прокоментував підготовку Держбюджету-2026
Ексклюзив
09:16 • 13730 перегляди
Мінекономіки про новий Трудовий кодекс: майже готовий до внесення на розгляд ВР
11 вересня, 07:11 • 19265 перегляди
Польща реагує на вторгнення дронів рф: повітряний рух на сході країни обмежено до зими
П'ять російських дронів, які потрапили у повітряний простір Польщі, прямували до бази НАТО – Die Welt

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Під час масованої атаки на Україну 10 вересня 19 російських безпілотників порушили повітряний простір Польщі. П'ять із них прямували до бази НАТО, через яку Альянс постачає військову допомогу Україні.

П'ять російських дронів, які потрапили у повітряний простір Польщі, прямували до бази НАТО – Die Welt

Під час масованої атаки на Україну 10 вересня польське небо порушили майже два десятки російських безпілотників, п’ять із них прямували безпосередньо до бази НАТО, через яку альянс постачає військову допомогу Україні. Про це повідомляє німецьке видання Die Welt з посиланням на власні джерела, пише УНН.

Деталі

В середу ввечері відбувся внутрішній брифінг НАТО, де обговорювалось питання порушення повітряного простору російськими БпЛА.

За даними попереднього польського розслідування, ці дрони несли розвідувальну функцію, а не озброєння, оскільки серед уламків не було виявлено вибухових пристроїв. В НАТО вважають, що проліт дронів міг мати на меті перевірку швидкості реагування і ресурсів альянсу для протидії безпілотникам.

Під час брифінгу НАТО з питань безпеки обговорювалися деталі вторгнення та потенційні наслідки для безпеки союзників. За словами джерел Die Welt, прямої атаки на базу не очікували – ймовірно метою була лише розвідка.

Нагадаємо

Російські дрони-камікадзе, атакуючи Україну, порушили повітряний простір Польщі, спричинивши міжнародний резонанс. Світові лідери закликали посилити підтримку України та оборону Європи.

НАТО не розглядає інцидент з появою групи безпілотників російських військових сил на території республіки Польща, як саме "російську атаку".

Російське міноборони заявляє про "знищення" підприємств українського ОПК, одночасно відкидаючи причетність до падіння уламків БпЛА на території Польщі. Окупанти стверджують, що їхні дрони не могли долетіти до Польщі, попри факти зальотів.

Степан Гафтко

Війна в УкраїніНовини Світу
НАТО
Україна
Польща