П'ять російських дронів, які потрапили у повітряний простір Польщі, прямували до бази НАТО – Die Welt
Київ • УНН
Під час масованої атаки на Україну 10 вересня 19 російських безпілотників порушили повітряний простір Польщі. П'ять із них прямували до бази НАТО, через яку Альянс постачає військову допомогу Україні.
Під час масованої атаки на Україну 10 вересня польське небо порушили майже два десятки російських безпілотників, п’ять із них прямували безпосередньо до бази НАТО, через яку альянс постачає військову допомогу Україні. Про це повідомляє німецьке видання Die Welt з посиланням на власні джерела, пише УНН.
Деталі
В середу ввечері відбувся внутрішній брифінг НАТО, де обговорювалось питання порушення повітряного простору російськими БпЛА.
За даними попереднього польського розслідування, ці дрони несли розвідувальну функцію, а не озброєння, оскільки серед уламків не було виявлено вибухових пристроїв. В НАТО вважають, що проліт дронів міг мати на меті перевірку швидкості реагування і ресурсів альянсу для протидії безпілотникам.
Під час брифінгу НАТО з питань безпеки обговорювалися деталі вторгнення та потенційні наслідки для безпеки союзників. За словами джерел Die Welt, прямої атаки на базу не очікували – ймовірно метою була лише розвідка.
Нагадаємо
Російські дрони-камікадзе, атакуючи Україну, порушили повітряний простір Польщі, спричинивши міжнародний резонанс. Світові лідери закликали посилити підтримку України та оборону Європи.
НАТО не розглядає інцидент з появою групи безпілотників російських військових сил на території республіки Польща, як саме "російську атаку".
Російське міноборони заявляє про "знищення" підприємств українського ОПК, одночасно відкидаючи причетність до падіння уламків БпЛА на території Польщі. Окупанти стверджують, що їхні дрони не могли долетіти до Польщі, попри факти зальотів.