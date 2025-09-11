Пять российских дронов, попавших в воздушное пространство Польши, направлялись к базе НАТО – Die Welt
Во время массированной атаки на Украину 10 сентября польское небо нарушили почти два десятка российских беспилотников, пять из них направлялись непосредственно к базе НАТО, через которую альянс поставляет военную помощь Украине. Об этом сообщает немецкое издание Die Welt со ссылкой на собственные источники, пишет УНН.
Детали
В среду вечером состоялся внутренний брифинг НАТО, где обсуждался вопрос нарушения воздушного пространства российскими БпЛА.
По данным предварительного польского расследования, эти дроны несли разведывательную функцию, а не вооружение, поскольку среди обломков не было обнаружено взрывных устройств. В НАТО считают, что пролет дронов мог иметь целью проверку скорости реагирования и ресурсов альянса для противодействия беспилотникам.
Во время брифинга НАТО по вопросам безопасности обсуждались детали вторжения и потенциальные последствия для безопасности союзников. По словам источников Die Welt, прямой атаки на базу не ожидали – вероятно, целью была лишь разведка.
Напомним
Российские дроны-камикадзе, атакуя Украину, нарушили воздушное пространство Польши, вызвав международный резонанс. Мировые лидеры призвали усилить поддержку Украины и оборону Европы.
НАТО не рассматривает инцидент с появлением группы беспилотников российских военных сил на территории республики Польша как именно "российскую атаку".
Российское минобороны заявляет об "уничтожении" предприятий украинского ОПК, одновременно отвергая причастность к падению обломков БпЛА на территории Польши. Оккупанты утверждают, что их дроны не могли долететь до Польши, несмотря на факты залетов.