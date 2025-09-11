$41.210.09
15:15 • 100 просмотра
Украинская авиация в действии: компания "XENA" участвует в тендерах ЕС и планирует расширять авиапарк
14:55 • 1746 просмотра
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению
Эксклюзив
14:49 • 2146 просмотра
Благодаря лидерству Трампа путин начал хоть на что-то реагировать: МИД о важности трехсторонней встречи
Эксклюзив
14:08 • 7620 просмотра
Экономический террор основан на психологии: как враг пытается дестабилизировать Украину
12:34 • 10602 просмотра
Зеленский сравнил атаку дронов на Польшу с аннексией Крыма
12:15 • 13358 просмотра
рф атаковала Польшу, чтобы Украине не передали новые системы ПВО накануне зимы - Зеленский
Эксклюзив
12:15 • 12646 просмотра
Рост заболеваемости COVID-19: в Минздраве рассказали, вернется ли в Украину масочный режим
11:02 • 12914 просмотра
НБУ снова сохранил учетную ставку на уровне 15,5%
Эксклюзив
09:51 • 13966 просмотра
Министр финансов Марченко прокомментировал подготовку Госбюджета-2026
Эксклюзив
11 сентября, 09:16 • 13779 просмотра
Минэкономики о новом Трудовом кодексе: почти готов к внесению на рассмотрение ВР
Эксклюзивы
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению14:55 • 1754 просмотра
Экономический террор основан на психологии: как враг пытается дестабилизировать Украину
Эксклюзив
14:08 • 7634 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11:11 • 20304 просмотра
Годовщина терактов 11 сентября: каким был самый масштабный теракт в истории человечества11 сентября, 05:01 • 43691 просмотра
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
Эксклюзив
10 сентября, 13:48 • 103535 просмотра
Пять российских дронов, попавших в воздушное пространство Польши, направлялись к базе НАТО – Die Welt

Киев • УНН

 • 368 просмотра

Во время массированной атаки на Украину 10 сентября 19 российских беспилотников нарушили воздушное пространство Польши. Пять из них направлялись к базе НАТО, через которую Альянс поставляет военную помощь Украине.

Пять российских дронов, попавших в воздушное пространство Польши, направлялись к базе НАТО – Die Welt

Во время массированной атаки на Украину 10 сентября польское небо нарушили почти два десятка российских беспилотников, пять из них направлялись непосредственно к базе НАТО, через которую альянс поставляет военную помощь Украине. Об этом сообщает немецкое издание Die Welt со ссылкой на собственные источники, пишет УНН.

Детали

В среду вечером состоялся внутренний брифинг НАТО, где обсуждался вопрос нарушения воздушного пространства российскими БпЛА.

По данным предварительного польского расследования, эти дроны несли разведывательную функцию, а не вооружение, поскольку среди обломков не было обнаружено взрывных устройств. В НАТО считают, что пролет дронов мог иметь целью проверку скорости реагирования и ресурсов альянса для противодействия беспилотникам.

Во время брифинга НАТО по вопросам безопасности обсуждались детали вторжения и потенциальные последствия для безопасности союзников. По словам источников Die Welt, прямой атаки на базу не ожидали – вероятно, целью была лишь разведка.

Напомним

Российские дроны-камикадзе, атакуя Украину, нарушили воздушное пространство Польши, вызвав международный резонанс. Мировые лидеры призвали усилить поддержку Украины и оборону Европы.

НАТО не рассматривает инцидент с появлением группы беспилотников российских военных сил на территории республики Польша как именно "российскую атаку".

Российское минобороны заявляет об "уничтожении" предприятий украинского ОПК, одновременно отвергая причастность к падению обломков БпЛА на территории Польши. Оккупанты утверждают, что их дроны не могли долететь до Польши, несмотря на факты залетов.

Степан Гафтко

Война в УкраинеНовости Мира
НАТО
Украина
Польша