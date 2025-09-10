Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору Польщі

У ніч на 10 вересня росія завдала чергового масованого удару по Україні, використовуючи дрони-камікадзе та інші засоби ураження. Частина безпілотників долетіла до території Польщі – кілька з них були збиті, а уламки впали в різних районах країни. Цей інцидент викликав гостру реакцію світових лідерів та дипломатів, які назвали дії москви прямою загрозою безпеці Європи. Про це пише УНН.

Деталі

Війна в росії ескалує, а не закінчується. Ми повинні підвищити ціну для москви, посилити підтримку України та інвестувати в оборону Європи. ЄС відіграє важливу роль, і ми підтримуватимемо такі ініціативи, як лінія оборони Східного прикордонного щита – написала в соцмережі X представниця ЄС із закордонних справ Кайя Каллас.

Президент Європейської Ради Антоніу Кошта підкреслив, що події минулої ночі є яскравим нагадуванням про те, що безпека одного – це безпека всіх.

Ми висловлюємо повну солідарність з Польщею після неприйнятного порушення росією її повітряного простору – додав Кошта.

Французький президент Еммануель Макрон назвав ситуацію неприйнятною та заявив, що вторгнення російських безпілотників у польський повітряний простір під час атаки на Україну є просто неприйнятним.

Я закликаю росію покласти край цьому стрімкому нападу. Ми не підемо на компроміси щодо безпеки союзників – висловився французький президент.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс наголосив про повну підтримку та солідарність з польськими друзями та союзниками щодо інциденту вторгнення російських безпілотників у Польщу.

Це чітке свідчення того, що російська агресія в Україні безпосередньо впливає на нас – написав у соцмережі Х Рінкевичс.

Глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс зазначив:

"Неодноразові безрозсудні порушення росією повітряного простору НАТО становлять пряму загрозу безпеці людей. Повітряну оборону вздовж лінії фронту НАТО необхідно негайно посилити. Путін не зупиниться, якщо ми його не зупинимо".

Прем’єр Чехії Петр Фіала підкреслив, що атака дрона, уламки якого впали в Польщі, є черговим випробуванням для НАТО. Він заявив, що важко повірити, що це був збіг обставин. За його словами режим путіна загрожує всій Європі та перевіряє, куди може зайти.

Добре, що польська ППО спрацювала. Ми підтримуємо Польщу, бо вони наші союзники на передовій – додав Фіала.

Посол Великої Британії в Польщі заявила, що вона "глибоко стурбована" нічним інцидентом і що Велика Британія підтримує Польщу.

Фінський міністр Александер Стубб застеріг, що ситуація "підкреслює серйозність безпекової ситуації та є неприйнятною".

Міжнародні партнери одностайно заявили: російська агресія не обмежується територією України, вона створює загрози для всієї Європи. Саме тому, на думку лідерів, необхідно посилювати санкційний тиск, інвестувати у спільну оборону та пришвидшити військову підтримку Києва.

Нагадаємо

Польща завершила операцію в повітряному просторі після вторгнення російських безпілотників у ніч на 10 вересня. Тривають пошуки місць можливих падінь БПЛА, громадян закликають не чіпати невідомі об'єкти.

Польща заявила про збиття російських дронів, які порушили її повітряний простір під час атаки на Україну. Уламки одного з них вже знайшли.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск скликав екстрене засідання уряду через порушення повітряного простору російськими БПЛА.

НАТО не розглядає інцидент з появою групи безпілотників російських військових сил на території республіки Польща, як саме "російську атаку".

Над виявленням російських дронів у Польщі працювали також Patriot з ФРН