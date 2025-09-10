Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору Польщі

$41.120.13
48.290.09
ukenru
08:44 • 1086 перегляди
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору ПольщіVideo
Ексклюзив
08:33 • 2324 перегляди
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф
07:09 • 10381 перегляди
"Немає підстав для паніки" - Туск про російські дрони в Польщі
06:41 • 17075 перегляди
Російський дрон впав на житловий будинок у Польщі: пошкоджений дах і автомобіль
06:30 • 14281 перегляди
Понад 400 ворожих цілей ліквідовано українською ППО
10 вересня, 01:02 • 41254 перегляди
Департамент юстиції США вимагає смертної кари для вбивці українки
9 вересня, 19:32 • 82808 перегляди
Відбір на ЧС-2026: рука Зінченка не дозволила збірній Україні перемогти АзербайджанPhotoVideo
9 вересня, 16:05 • 71293 перегляди
Україні потрібно ще 10 систем Patriot і це терміново - Шмигаль
Ексклюзив
9 вересня, 15:59 • 81627 перегляди
Рішення про передачу контролю над документацією вертольотів Ми-8МТВ може мати кримінальні наслідки – експерт
9 вересня, 14:25 • 34160 перегляди
Свириденко передала керівнику місії МВФ лист із запитом про нову програму співпраці
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+23°
2.5м/с
55%
756мм
Популярнi новини
Польща офіційно підтвердила, що залучила власні та союзні літаки для безпеки повітряного простору Photo9 вересня, 23:36 • 47609 перегляди
"Наукові" лови риби на 258 тонн: директора держінституту викрито у зловживанні службовим становищемPhoto10 вересня, 00:14 • 36993 перегляди
Ще один аеропорт Польщі зачинений через "незаплановану військову діяльність"Photo10 вересня, 00:42 • 37540 перегляди
Польща підтвердила, що дрони рф залетіли на її територію: під ударом три воєводстваPhoto10 вересня, 02:37 • 21004 перегляди
В Україні масштабна тривога: росія запустила крилаті ракети03:12 • 47807 перегляди
Публікації
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору ПольщіVideo08:44 • 1086 перегляди
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф
Ексклюзив
08:33 • 2324 перегляди
Відбір на ЧС-2026: рука Зінченка не дозволила збірній Україні перемогти АзербайджанPhotoVideo9 вересня, 19:32 • 82808 перегляди
Сина депутата Закарпатської облради, якого викрили на збуті деревини, підозрюють в пограбуванні: що відомо про сім’ю обранцяVideo9 вересня, 16:51 • 52465 перегляди
Рішення про передачу контролю над документацією вертольотів Ми-8МТВ може мати кримінальні наслідки – експерт
Ексклюзив
9 вересня, 15:59 • 81627 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Туск
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Єрмак
Рафаель Гроссі
Актуальні місця
Україна
Польща
Державний кордон України
Вінницька область
Житомирська область
Реклама
УНН Lite
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto9 вересня, 07:45 • 55467 перегляди
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?8 вересня, 15:39 • 51222 перегляди
Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків Photo8 вересня, 15:06 • 48631 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде8 вересня, 06:53 • 117570 перегляди
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним синомPhoto7 вересня, 08:47 • 72793 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Lockheed Martin F-35 Lightning II
MIM-104 Patriot
Х-101
«Калібр» (сімейство ракет)

Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору Польщі

Київ • УНН

 • 1100 перегляди

Російські дрони-камікадзе, атакуючи Україну, порушили повітряний простір Польщі, спричинивши міжнародний резонанс. Світові лідери закликають посилити підтримку України та оборону Європи.

Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору Польщі

У ніч на 10 вересня росія завдала чергового масованого удару по Україні, використовуючи дрони-камікадзе та інші засоби ураження. Частина безпілотників долетіла до території Польщі – кілька з них були збиті, а уламки впали в різних районах країни. Цей інцидент викликав гостру реакцію світових лідерів та дипломатів, які назвали дії москви прямою загрозою безпеці Європи. Про це пише УНН.

Деталі

Війна в росії ескалує, а не закінчується. Ми повинні підвищити ціну для москви, посилити підтримку України та інвестувати в оборону Європи. ЄС відіграє важливу роль, і ми підтримуватимемо такі ініціативи, як лінія оборони Східного прикордонного щита

– написала в соцмережі X представниця ЄС із закордонних справ Кайя Каллас.

Президент Європейської Ради Антоніу Кошта підкреслив, що події минулої ночі є яскравим нагадуванням про те, що безпека одного – це безпека всіх.

Ми висловлюємо повну солідарність з Польщею після неприйнятного порушення росією її повітряного простору

– додав Кошта.

Французький президент Еммануель Макрон назвав ситуацію неприйнятною та заявив, що вторгнення російських безпілотників у польський повітряний простір під час атаки на Україну є просто неприйнятним. 

Я закликаю росію покласти край цьому стрімкому нападу. Ми не підемо на компроміси щодо безпеки союзників

– висловився французький президент.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс наголосив про повну підтримку та солідарність з польськими друзями та союзниками щодо інциденту вторгнення російських безпілотників у Польщу. 

Це чітке свідчення того, що російська агресія в Україні безпосередньо впливає на нас

– написав у соцмережі Х Рінкевичс.

Глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс зазначив:

"Неодноразові безрозсудні порушення росією повітряного простору НАТО становлять пряму загрозу безпеці людей. Повітряну оборону вздовж лінії фронту НАТО необхідно негайно посилити. Путін не зупиниться, якщо ми його не зупинимо".

Прем’єр Чехії Петр Фіала підкреслив, що атака дрона, уламки якого впали в Польщі, є черговим випробуванням для НАТО. Він заявив, що важко повірити, що це був збіг обставин. За його словами режим путіна загрожує всій Європі та перевіряє, куди може зайти. 

Добре, що польська ППО спрацювала. Ми підтримуємо Польщу, бо вони наші союзники на передовій

– додав Фіала.

Посол Великої Британії в Польщі заявила, що вона "глибоко стурбована" нічним інцидентом і що Велика Британія підтримує Польщу.

Фінський міністр Александер Стубб застеріг, що ситуація "підкреслює серйозність безпекової ситуації та є неприйнятною".  

Міжнародні партнери одностайно заявили: російська агресія не обмежується територією України, вона створює загрози для всієї Європи. Саме тому, на думку лідерів, необхідно посилювати санкційний тиск, інвестувати у спільну оборону та пришвидшити військову підтримку Києва.

Нагадаємо

Польща завершила операцію в повітряному просторі після вторгнення російських безпілотників у ніч на 10 вересня. Тривають пошуки місць можливих падінь БПЛА, громадян закликають не чіпати невідомі об'єкти.

Польща заявила про збиття російських дронів, які порушили її повітряний простір під час атаки на Україну. Уламки одного з них вже знайшли.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск скликав екстрене засідання уряду через порушення повітряного простору російськими БПЛА. 

НАТО не розглядає інцидент з появою групи безпілотників російських військових сил на території республіки Польща, як саме "російську атаку".

Над виявленням російських дронів у Польщі працювали також Patriot з ФРН10.09.25, 11:39 • 862 перегляди

Степан Гафтко

ПолітикаНовини СвітуПублікації
Державний кордон України
Едгарс Рінкевичс
Антоніу Кошта
Кая Каллас
Петр Фіала
НАТО
Європейський Союз
Емманюель Макрон
Ґабріелюс Ландсберґіс
Велика Британія
Дональд Туск
Україна
Польща