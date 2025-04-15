Петро Фіала

Україна із затримкою може отримали близько 50% снарядів у рамках чеської ініціативи через низьку якість - ЗМІ

Чеський виробник зброї Czechoslavak Group, найбільший постачальник боєприпасів у Центральній Європі, заявив, що через проблеми з якістю близько 50% обіцяних Україні снарядів не будуть відправлені так швидко, як планувалося, оскільки деякі компоненти потребують додаткової обробки або заміни.