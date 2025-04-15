Петро Фіала

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 23233 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 147105 перегляди

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

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Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 131668 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 194767 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77216 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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Чехія передала Україні всі свої танки Т-72M1

Чехія передала Україні останні придатні до використання танки Т-72M1 наприкінці березня – на початку квітня. Чеська армія повністю перейшла на німецькі Leopard.

Війна • 9 квітня, 19:25 • 9651 перегляди

Акаунт прем’єра Чехії Фіали у соцмережі X зламали

Акаунт прем'єр-міністра Чехії Петра Фіали у соцмережі X зламали, поширивши фейки про напад росіян. Поліція розслідує інцидент та з'ясовує, як зловмисники обійшли захист.

Новини Світу • 8 квітня, 10:23 • 8720 перегляди

У рамках чеської ініціативи Україні цього року можуть надати стільки ж боєприпасів, як і минулого - Фіала

Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що чеська ініціатива з постачання боєприпасів може забезпечити Україну такою ж кількістю, як і минулого року. Він наголосив на єдності Європи у підтримці України.

Війна • 27 березня, 13:50 • 17891 перегляди

Україна минулого року отримала 500 тис. 155-мм снарядів за ініціативи Чехії

Україна отримала 500 тис. артилерійських снарядів калібру 155-мм в рамках чеської ініціативи. 18 країн виділили $1,8 млрд на закупівлю боєприпасів, а загальний обсяг поставок сягне 1,5 млн снарядів.

Війна • 25 лютого, 19:32 • 34076 перегляди

Чеський уряд обережно ставиться до відправки військового контингенту в Україну

Чеські високопосадовці висловили сумніви щодо відправки військ в Україну для миротворчої місії. Рішення залежатиме від параметрів припинення вогню та участі союзників, особливо США.

Війна • 20 лютого, 08:16 • 24182 перегляди

Петр Павел заявив, що ініціатива Чехії з постачання Україні боєприпасів буде продовжена

Чеська ініціатива забезпечила постачання 1,6 млн артилерійських снарядів для України. Фінансування забезпечено до квітня, а ініціатива триватиме й надалі, повідомив президент Чехії Петр Павел.

Війна • 16 лютого, 00:05 • 34133 перегляди

ЄС має бути активним у переговорах із США про тарифи - прем'єр Чехії

Прем'єр Чехії Петро Фіала заявив про готовність ЄС до активних переговорів зі США щодо тарифів. Трамп анонсував швидке введення мита на європейську продукцію через торговий дефіцит у $300 млрд.

Новини Світу • 3 лютого, 21:08 • 30099 перегляди

У Чехії можуть відкрити представництво Міністерства національної єдності: Зеленський поговорив із Павелом

Президенти України та Чехії провели відеорозмову щодо постачання артилерійських снарядів та військової підготовки. Обговорили відкриття представництва Міністерства національної єдності в Чехії.

Війна • 20 грудня, 15:20 • 22567 перегляди

Нові системи ППО та підтримка України: Зеленський у Брюсселі зустрівся із прем'єром Чехії

Президент України зустрівся з прем'єр-міністром Чехії у Брюсселі для обговорення подальшої підтримки. Україні потрібно 19 додаткових систем ППО для захисту енергетичних об'єктів.

Війна • 19 грудня, 17:18 • 48886 перегляди

Обмін розвідданими на рівні ЄС нереалістичний - прем'єр Чехії

Спільна розвідувальна служба на рівні ЄС є нереалістичною, заявив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала.

Новини Світу • 5 листопада, 15:04 • 17110 перегляди

Чехія отримає від Німеччини півтора десятка танків Leopard 2A4 як компенсацію за поставки в Україну

Чехія отримає від Німеччини 14 танків Leopard 2A4 і ремонтно-евакуаційну машину як компенсацію за поставки зброї Україні. Перші танки надійдуть наприкінці 2024 року, останні - до кінця 2026 року.

Новини Світу • 31 липня, 13:22 • 17837 перегляди

Шмигаль про "чеську ініціативу": перші 50 тис. боєприпасів надійшли до України, частина зараз на лінії фронту

"Чеська ініціатива" вже діє: перші 50 000 снарядів прибули в Україну, частина з них зараз використовується на лінії фронту для знищення російських окупантів.

Війна • 16 липня, 14:47 • 32224 перегляди

Україна підписала з Чехією угоди про патронний завод та виробництво штурмових гвинтівок

Україна та Чехія підписали угоди про будівництво нового патронного заводу в Україні та виробництво штурмових гвинтівок Colt CZ Group чеською компанією в Україні.

Політика • 16 липня, 14:18 • 25732 перегляди

Чехія готова приєднатися до програми Ukraine Facility

Чеська Республіка готова приєднатися до європейської ініціативи Ukraine Facility та співпрацювати з Україною у таких важливих сферах, як залізничний транспорт, енергетика та будівництво шляхом залучення чеських компаній до конкретних проектів.

Економіка • 16 липня, 13:47 • 28014 перегляди

Шмигаль зустрівся з прем'єром Чехії Фіалою: обговорили оборонне співробітництво та енергетичні виклики

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зустрівся у Празі з чеським колегою Петром Фіалою, сторони обговорили економічне й оборонне співробітництво, енергетичні виклики, реалізацію Формули миру.

Війна • 16 липня, 12:00 • 38499 перегляди

Президент Чехії анонсував швидке відправлення снарядів в Україну

Чеська Республіка надішле Україні 50 000 боєприпасів у липні та серпні, а з вересня до кінця року - 80-100 000 боєприпасів щомісяця в рамках чеської ініціативи з постачання півмільйона боєприпасів до України у 2024 році.

Війна • 12 липня, 21:31 • 21852 перегляди

Уже підготовлена: Зеленський анонсував нову безпекову угоду для України

Президент Зеленський оголосив про нову потужну безпекову угоду для України, яка гарантуватиме її безпеку до вступу в НАТО.

Війна • 4 липня, 18:52 • 83897 перегляди

Україна та Чехія домовилися про кроки щодо фіналізації безпекової угоди

Україна та Чехія домовилися про подальші кроки для завершення підготовки двосторонньої безпекової угоди, яку лідери двох країн мають підписати найближчим часом.

Війна • 2 липня, 15:41 • 22206 перегляди

Чехія та Україна підпишуть безпекову угоду 18 липня в Лондоні - Фіала

Чехія та Україна підпишуть безпекову угоду на саміті Європейського політичного співтовариства в Лондоні 18 липня, про що заявив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала.

Війна • 28 червня, 12:59 • 27003 перегляди

Обговорили снаряди, рух до ЄС і НАТО: Зеленський зустрівся з прем’єром Чехії Фіалою

Президент Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Чехії Фіалою закупівлю артилерійських снарядів для України, заявки України на членство в ЄС та НАТО, а також підготовку до укладення двосторонньої угоди про безпеку.

Війна • 27 червня, 16:29 • 48120 перегляди

Шольц закликав ЄС надати Німеччині фінансову підтримку для розміщення українських біженців

Канцлер Німеччини Шольц закликав ЄС надати фінансову підтримку таким країнам, як Німеччина, які приймають велику кількість українських біженців, для фінансування соціальної допомоги, професійної підготовки та мовних курсів для них.

Суспільство • 27 червня, 12:45 • 31297 перегляди

В Україну прибула перша партія артилерійських снарядів в рамках чеської ініціативи

Україна отримала першу партію артилерійських снарядів в рамках чеської ініціативи, з потенціалом отримання 1,5 мільйона снарядів, що майже вдвічі більше, ніж було обіцяно раніше, за словами прем'єр-міністра Чехії Петра Фіали та міністра закордонних справ Яна Ліпавського.

Війна • 25 червня, 10:46 • 29941 перегляди

Чехія може допомогти Україні готувати пілотів для F-16 і Gripen

Чеська Республіка може допомогти в навчанні українських пілотів на літаках F-16 і Gripen і може запропонувати країнам навчання на цих літаках, заявила міністр оборони Чехії Яна Чернохова.

Війна • 9 червня, 07:30 • 93146 перегляди

Україна може отримати мільйон снарядів в рамках чеської ініціативи до кінця року - Блінкен у Празі

Очікується, що Україна отримає мільйон снарядів до кінця року завдяки чеській ініціативі, повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен під час свого візиту до Праги.

Війна • 30 травня, 13:41 • 23854 перегляди

Україна із затримкою може отримали близько 50% снарядів у рамках чеської ініціативи через низьку якість - ЗМІ

Чеський виробник зброї Czechoslavak Group, найбільший постачальник боєприпасів у Центральній Європі, заявив, що через проблеми з якістю близько 50% обіцяних Україні снарядів не будуть відправлені так швидко, як планувалося, оскільки деякі компоненти потребують додаткової обробки або заміни.

Війна • 30 травня, 12:23 • 31060 перегляди

Лише 4 країни передали Чехії кошти на ініціативу із закупівлі боєприпасів для України

Лише кілька країн направили гроші в Чехію на закупівлю артилерійських боєприпасів для України, попри те, що до ініціативи приєдналися 18 країн. Прага закликала партнерів виконати свої фінансові зобов'язання.

Політика • 29 травня, 11:14 • 25429 перегляди

Україні розраховують забезпечити 500 тис. артилерійських снарядів до кінця року у межах чеської ініціативи

Очікується, що Україна отримає 500 000 артилерійських снарядів до кінця 2024 року в межах ініціативи Чеської Республіки щодо боєприпасів, йдеться у спільній заяві за підсумками зустрічі прем'єр-міністра Шмигаля та союзників по ЄС у Празі.

Війна • 29 травня, 05:29 • 24328 перегляди

Шмигаль з лідерами ЄС у Празі обговорив постачання артилерійських боєприпасів, систем ППО, збільшення українського оборонного виробництва

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з лідерами Чехії, Латвії, Данії, Нідерландів та Польщі у Празі, щоб обговорити ключові питання підтримки боротьби України за незалежність, включаючи постачання артилерійських боєприпасів, систем протиповітряної оборони, збільшення українського оборонного виробництва та підготовку до Глобального саміту миру.

Війна • 29 травня, 01:40 • 67647 перегляди

Шмигаль та прем‘єр Чехії обговорили реалізацію артилерійської ініціативи

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся зі своїм чеським колегою Петром Фіалою у Празі, щоб обговорити реалізацію артилерійської ініціативи,, посилення тиску на Росію через санкції та конфіскацію її заморожених активів.

Війна • 28 травня, 16:20 • 76201 перегляди