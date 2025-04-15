Хакери часто повертаються до зламаних мереж, якщо не усунено причини злому. Експерти CERT-UA закликали врахувати помилки користувачів, які спричиняють повторні кібератаки.
Чехія передала Україні останні придатні до використання танки Т-72M1 наприкінці березня – на початку квітня. Чеська армія повністю перейшла на німецькі Leopard.
Акаунт прем'єр-міністра Чехії Петра Фіали у соцмережі X зламали, поширивши фейки про напад росіян. Поліція розслідує інцидент та з'ясовує, як зловмисники обійшли захист.
Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що чеська ініціатива з постачання боєприпасів може забезпечити Україну такою ж кількістю, як і минулого року. Він наголосив на єдності Європи у підтримці України.
Україна отримала 500 тис. артилерійських снарядів калібру 155-мм в рамках чеської ініціативи. 18 країн виділили $1,8 млрд на закупівлю боєприпасів, а загальний обсяг поставок сягне 1,5 млн снарядів.
Чеські високопосадовці висловили сумніви щодо відправки військ в Україну для миротворчої місії. Рішення залежатиме від параметрів припинення вогню та участі союзників, особливо США.
Чеська ініціатива забезпечила постачання 1,6 млн артилерійських снарядів для України. Фінансування забезпечено до квітня, а ініціатива триватиме й надалі, повідомив президент Чехії Петр Павел.
Прем'єр Чехії Петро Фіала заявив про готовність ЄС до активних переговорів зі США щодо тарифів. Трамп анонсував швидке введення мита на європейську продукцію через торговий дефіцит у $300 млрд.
Президенти України та Чехії провели відеорозмову щодо постачання артилерійських снарядів та військової підготовки. Обговорили відкриття представництва Міністерства національної єдності в Чехії.
Президент України зустрівся з прем'єр-міністром Чехії у Брюсселі для обговорення подальшої підтримки. Україні потрібно 19 додаткових систем ППО для захисту енергетичних об'єктів.
Спільна розвідувальна служба на рівні ЄС є нереалістичною, заявив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала.
Чехія отримає від Німеччини 14 танків Leopard 2A4 і ремонтно-евакуаційну машину як компенсацію за поставки зброї Україні. Перші танки надійдуть наприкінці 2024 року, останні - до кінця 2026 року.
"Чеська ініціатива" вже діє: перші 50 000 снарядів прибули в Україну, частина з них зараз використовується на лінії фронту для знищення російських окупантів.
Україна та Чехія підписали угоди про будівництво нового патронного заводу в Україні та виробництво штурмових гвинтівок Colt CZ Group чеською компанією в Україні.
Чеська Республіка готова приєднатися до європейської ініціативи Ukraine Facility та співпрацювати з Україною у таких важливих сферах, як залізничний транспорт, енергетика та будівництво шляхом залучення чеських компаній до конкретних проектів.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зустрівся у Празі з чеським колегою Петром Фіалою, сторони обговорили економічне й оборонне співробітництво, енергетичні виклики, реалізацію Формули миру.
Чеська Республіка надішле Україні 50 000 боєприпасів у липні та серпні, а з вересня до кінця року - 80-100 000 боєприпасів щомісяця в рамках чеської ініціативи з постачання півмільйона боєприпасів до України у 2024 році.
Президент Зеленський оголосив про нову потужну безпекову угоду для України, яка гарантуватиме її безпеку до вступу в НАТО.
Україна та Чехія домовилися про подальші кроки для завершення підготовки двосторонньої безпекової угоди, яку лідери двох країн мають підписати найближчим часом.
Чехія та Україна підпишуть безпекову угоду на саміті Європейського політичного співтовариства в Лондоні 18 липня, про що заявив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала.
Президент Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Чехії Фіалою закупівлю артилерійських снарядів для України, заявки України на членство в ЄС та НАТО, а також підготовку до укладення двосторонньої угоди про безпеку.
Канцлер Німеччини Шольц закликав ЄС надати фінансову підтримку таким країнам, як Німеччина, які приймають велику кількість українських біженців, для фінансування соціальної допомоги, професійної підготовки та мовних курсів для них.
Україна отримала першу партію артилерійських снарядів в рамках чеської ініціативи, з потенціалом отримання 1,5 мільйона снарядів, що майже вдвічі більше, ніж було обіцяно раніше, за словами прем'єр-міністра Чехії Петра Фіали та міністра закордонних справ Яна Ліпавського.
Чеська Республіка може допомогти в навчанні українських пілотів на літаках F-16 і Gripen і може запропонувати країнам навчання на цих літаках, заявила міністр оборони Чехії Яна Чернохова.
Очікується, що Україна отримає мільйон снарядів до кінця року завдяки чеській ініціативі, повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен під час свого візиту до Праги.
Чеський виробник зброї Czechoslavak Group, найбільший постачальник боєприпасів у Центральній Європі, заявив, що через проблеми з якістю близько 50% обіцяних Україні снарядів не будуть відправлені так швидко, як планувалося, оскільки деякі компоненти потребують додаткової обробки або заміни.
Лише кілька країн направили гроші в Чехію на закупівлю артилерійських боєприпасів для України, попри те, що до ініціативи приєдналися 18 країн. Прага закликала партнерів виконати свої фінансові зобов'язання.
Очікується, що Україна отримає 500 000 артилерійських снарядів до кінця 2024 року в межах ініціативи Чеської Республіки щодо боєприпасів, йдеться у спільній заяві за підсумками зустрічі прем'єр-міністра Шмигаля та союзників по ЄС у Празі.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з лідерами Чехії, Латвії, Данії, Нідерландів та Польщі у Празі, щоб обговорити ключові питання підтримки боротьби України за незалежність, включаючи постачання артилерійських боєприпасів, систем протиповітряної оборони, збільшення українського оборонного виробництва та підготовку до Глобального саміту миру.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся зі своїм чеським колегою Петром Фіалою у Празі, щоб обговорити реалізацію артилерійської ініціативи,, посилення тиску на Росію через санкції та конфіскацію її заморожених активів.