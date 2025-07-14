Фіцо відповів Фіалі на лист про 18-й пакет санкцій: "Поважайте словацький національно-державний інтерес"

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо відмовився безумовно розблокувати 18-й пакет санкцій Євросоюзу проти росії. Про це Фіцо написав у Facebook у відповідь на лист прем'єр-міністра Чехії Петра Фіали, передає УНН.

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Фіцо наголосив, що він продовжує наполягати на газових гарантіях Євросоюзу для Словаччини.

Словацька Республіка є демократичною і суверенною країною. Ми пов'язали санкційний пакет з пропозицією Єврокомісії припинити з 1 січня 2028 року постачання російського газу і просимо відповідних гравців надати Словацькій Республіці необхідні гарантії, що після [нам] вистачить газу за помірними цінами. Це питання національних інтересів Словаччини. Прошу Вас поважати їх - заявив він.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала закликав словацького колегу Роберта Фіцо не перешкоджати ухваленню 18-го пакету антиросійських санкцій ЄС. Фіала наголосив на важливості спільних дій проти рф та попередив про можливу ізоляцію Словаччини.

Словаччина має намір до 15 липня досягти угоди про припинення постачання газу та запровадження санкцій проти рф