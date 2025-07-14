Фицо ответил Фиале на письмо о 18-м пакете санкций: "Уважайте словацкий национально-государственный интерес"

$41.780.04
48.840.13
ukenru
"Он мил в разговорах, а ночью летят ракеты": Трамп заявил, что путин обманул всех, но не его
16:21 • 5284 просмотра
"Он мил в разговорах, а ночью летят ракеты": Трамп заявил, что путин обманул всех, но не его
15:55 • 11512 просмотра
17 систем Patriot уже готовятся к отправке в Украину - Трамп
15:24 • 12692 просмотра
Трамп анонсирует 100% пошлины для рф, если за 50 дней не будет соглашения о прекращении огня в Украине
15:00 • 14411 просмотра
Объявлю вскоре: Свириденко о предложениях по кандидатурам членов правительства
Эксклюзив
14:00 • 18990 просмотра
Bitcoin снова бьет рекорд: что стоит за взлетом монеты и чего ждать дальше - объяснила финтех-эксперт Елена Соседка
13:52 • 30981 просмотра
Кабмин Зеленского 3.0: как изменится правительство Украины
Эксклюзив
13:34 • 31164 просмотра
Самолетостроение остается вне Defence City: в отрасли предупреждают о рисках потери потенциала
12:42 • 22606 просмотра
Увольнение министров планируется на среду, назначение и голосование на четверг - нардеп
12:26 • 26965 просмотра
Зеленский предложил кресло премьера Юлии Свириденко: что о ней известно
14 июля, 10:15 • 28110 просмотра
50 тысяч гривен единовременно и около 7 тысяч каждый месяц: Кабмин согласовал увеличение помощи до и после рождения ребенка
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+29°
1.8м/с
36%
748мм
Популярные новости
Переговоры о прекращении войны: россия обвиняет Украину и США в "нежелании договариваться"14 июля, 07:12 • 38277 просмотра
"Роуминговый безвиз" с ЕС: Украина одобрила открытие сектора14 июля, 10:45 • 36398 просмотра
Эксперты ВРУ раскритиковали доработанный законопроект о регулировании деятельности Фонда гарантирования вкладов11:15 • 46300 просмотра
Новый «Супермен» превзошел «Человека из стали» по сборам, несмотря на критику сторонников MAGA11:18 • 27892 просмотра
В Краматорске сбежали четверо российских военнопленных: могут быть опасны12:25 • 13453 просмотра
публикации
Парламент на этой неделе должен разблокировать реформу АРМА, которую "боится" Дума16:13 • 7630 просмотра
Кабмин Зеленского 3.0: как изменится правительство Украины13:52 • 30993 просмотра
Самолетостроение остается вне Defence City: в отрасли предупреждают о рисках потери потенциала
Эксклюзив
13:34 • 31173 просмотра
Эксперты ВРУ раскритиковали доработанный законопроект о регулировании деятельности Фонда гарантирования вкладов11:15 • 46501 просмотра
Ответственность «за того парня»: должно ли предприятие отвечать за действия своего контрагента?
Эксклюзив
11 июля, 14:42 • 277475 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кит Келлог
Денис Шмыгаль
Юлия Свириденко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Полтавская область
Северная Корея
Реклама
УНН Lite
Новый «Супермен» превзошел «Человека из стали» по сборам, несмотря на критику сторонников MAGA11:18 • 28059 просмотра
В Дубровнике нашли судно XVIII века при прокладке трубопровода13 июля, 10:58 • 44602 просмотра
Экс-премьер Британии устанавливает бассейн за полмиллиона фунтов с «невидимым» полом в своем поместье13 июля, 08:31 • 41466 просмотра
Пять индийских фильмов, которые вас удивят: что посмотреть в свободное время12 июля, 14:30 • 126645 просмотра
Джастин Бибер возвращается с альбомом Swag, в который включил личную драму11 июля, 15:54 • 90008 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Ан-178
Боинг B-52 Стратофортресс
Dassault Rafale
Самоходная гаубица CAESAR

Фицо ответил Фиале на письмо о 18-м пакете санкций: "Уважайте словацкий национально-государственный интерес"

Киев • УНН

 • 1626 просмотра

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отказался безоговорочно разблокировать 18-й пакет санкций ЕС против россии. Он настаивает на газовых гарантиях Евросоюза для Словакии после прекращения поставок российского газа с 2028 года.

Фицо ответил Фиале на письмо о 18-м пакете санкций: "Уважайте словацкий национально-государственный интерес"

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отказался безусловно разблокировать 18-й пакет санкций Евросоюза против россии. Об этом Фицо написал в Facebook в ответ на письмо премьер-министра Чехии Петра Фиалы, передает УНН.

Детали

Фицо подчеркнул, что он продолжает настаивать на газовых гарантиях Евросоюза для Словакии.

Словацкая Республика является демократической и суверенной страной. Мы связали санкционный пакет с предложением Еврокомиссии прекратить с 1 января 2028 года поставки российского газа и просим соответствующих игроков предоставить Словацкой Республике необходимые гарантии, что после [нам] хватит газа по умеренным ценам. Это вопрос национальных интересов Словакии. Прошу Вас уважать их

- заявил он.

Напомним

Премьер-министр Чехии Петр Фиала призвал словацкого коллегу Роберта Фицо не препятствовать принятию 18-го пакета антироссийских санкций ЕС. Фиала подчеркнул важность совместных действий против РФ и предупредил о возможной изоляции Словакии.

Словакия намерена до 15 июля достичь соглашения о прекращении поставок газа и введении санкций против рф12.07.25, 14:16 • 9975 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новости Мира
Петр Фиала
Европейская комиссия
Роберт Фицо
Европейский Союз
Чешская Республика
Словакия
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9