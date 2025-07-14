Фицо ответил Фиале на письмо о 18-м пакете санкций: "Уважайте словацкий национально-государственный интерес"

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отказался безусловно разблокировать 18-й пакет санкций Евросоюза против россии. Об этом Фицо написал в Facebook в ответ на письмо премьер-министра Чехии Петра Фиалы, передает УНН.

Детали

Фицо подчеркнул, что он продолжает настаивать на газовых гарантиях Евросоюза для Словакии.

Словацкая Республика является демократической и суверенной страной. Мы связали санкционный пакет с предложением Еврокомиссии прекратить с 1 января 2028 года поставки российского газа и просим соответствующих игроков предоставить Словацкой Республике необходимые гарантии, что после [нам] хватит газа по умеренным ценам. Это вопрос национальных интересов Словакии. Прошу Вас уважать их - заявил он.

Напомним

Премьер-министр Чехии Петр Фиала призвал словацкого коллегу Роберта Фицо не препятствовать принятию 18-го пакета антироссийских санкций ЕС. Фиала подчеркнул важность совместных действий против РФ и предупредил о возможной изоляции Словакии.

Словакия намерена до 15 июля достичь соглашения о прекращении поставок газа и введении санкций против рф