"Словаччина ризикує опинитися в ізоляції": Фіала написав листа Фіцо

$41.820.00
48.980.00
ukenru
Чому їжаки стали активні вдень: чи це ознака екологічних проблем в Україні
Ексклюзив
06:03 • 384 перегляди
Чому їжаки стали активні вдень: чи це ознака екологічних проблем в Україні
04:09 • 18945 перегляди
Трамп сьогодні оголосить про надання Україні наступальної зброї - Axios
13 липня, 18:39 • 24099 перегляди
США нададуть рекордну кількість зброї Україні та ухвалять найжорсткіші санкції проти рф - сенатор Грем
Ексклюзив
13 липня, 06:45 • 46581 перегляди
Тиждень сповільнення, глибини й внутрішніх процесів: астропрогноз на 14–20 липня
12 липня, 18:07 • 75753 перегляди
Зеленський анонсував багаторівневу домовленість щодо Patriot, а також дронові операції на території рф
12 липня, 17:25 • 97784 перегляди
Зеленський зустрівся із Умєровим: говорили про дрони і, ймовірно, нове призначення
12 липня, 16:32 • 114122 перегляди
Наступний "Рамштайн" відбудеться онлайн у найближчі 10 днів - німецький генерал
12 липня, 14:30 • 105972 перегляди
П’ять індійських фільмів, які вас здивують: що подивитися у вільний час
11 липня, 19:13 • 84055 перегляди
Постачання відновлено: Зеленський про відновлення військової допомоги Україні
Ексклюзив
11 липня, 14:42 • 234093 перегляди
Відповідальність "за того хлопця": чи повинно підприємство відповідати за дії свого контрагента?
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+25°
1.2м/с
50%
751мм
Популярнi новини
Зеленський анонсував нові далекобійні удари по території рф13 липня, 21:48 • 13417 перегляди
Ворог знищує хлібні поля на Харківщині: 60 гектарів пшениці згоріло - ДСНС13 липня, 23:19 • 12880 перегляди
Нічна атака на Харківщину: "шахеди" пошкодили промислове підприємство у Чугуєві00:17 • 14676 перегляди
Мерц: 30% тарифи Трампа вразять німецький експорт "в саме серце"00:46 • 15088 перегляди
путін бідкається на байдужість Заходу до інтересів росії02:10 • 10139 перегляди
Публікації
Відповідальність "за того хлопця": чи повинно підприємство відповідати за дії свого контрагента?
Ексклюзив
11 липня, 14:42 • 234093 перегляди
Гроші без квесту: як SEPA може змінити життя українського бізнесу та чи вплине вона на курс євро
Ексклюзив
11 липня, 14:05 • 229241 перегляди
Затягування може дорівнювати саботажу: коли АРМА нарешті обере управителя для ТРЦ “Гулівер”11 липня, 05:00 • 212360 перегляди
Авто за майже 3 мільйони: чи пояснить голова АРМА Дума, хто і навіщо схвалив цю “розкішну” закупівлю10 липня, 15:21 • 231822 перегляди
Виконали контракт − відповідальні за контрагента? Експерти звертають увагу на прогалини у підходах до відповідальності замовників у господарських відносинах
Ексклюзив
10 липня, 14:43 • 260634 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Сибіга
Джо Байден
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Білий дім
Крим
Реклама
УНН Lite
У Дубровнику знайшли судно XVIII століття під час прокладання трубопроводу13 липня, 10:58 • 21472 перегляди
Експрем'єр Британії встановлює басейн за пів мільйона фунтів із "невидимою" підлогою у своєму маєтку13 липня, 08:31 • 20176 перегляди
П’ять індійських фільмів, які вас здивують: що подивитися у вільний час12 липня, 14:30 • 105975 перегляди
Джастін Бібер повертається з альбомом Swag в який включив особисту драму11 липня, 15:54 • 71438 перегляди
Римейк "Фантастичної четвірки" фокусується на сім'ї та єдності, пояснює Педро Паскаль11 липня, 15:30 • 75155 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Шахед-136
The New York Times
Ель Паїс
Ланцет (баражуючий боєприпас)

"Словаччина ризикує опинитися в ізоляції": Фіала написав листа Фіцо

Київ • УНН

 • 1080 перегляди

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала закликав словацького колегу Роберта Фіцо не перешкоджати ухваленню 18-го пакету антиросійських санкцій ЄС. Фіала наголосив на важливості спільних дій проти рф та попередив про можливу ізоляцію Словаччини.

"Словаччина ризикує опинитися в ізоляції": Фіала написав листа Фіцо

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала закликав главу уряду Словаччини Роберта Фіцо не перешкоджати ухваленню 18-го пакету антиросійських санкцій Європейського Союзу. Про це повідомляє Czech Radio, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що у своєму листі голова чеського кабінету підкреслює важливість і необхідність спільних дій країн ЄС проти рф, що напала на Україну.

Також Фіала нагадав про спільний для Чехії та Словаччини історичний досвід окупації москвою. У своєму листі чеський прем'єр-міністр попереджає Словаччину, що блокування санкцій призведе до її ізоляції в рамках ЄС.

У нас є спільні інтереси щодо забезпечення безпеки наших громадян. Співпраця в рамках ЄС та НАТО є необхідною умовою

- написав Фіала.

Він також висловив сподівання, що Словаччина як "найближчий партнер" перегляне свою позицію і допоможе зберегти єдність демократичного світу перед агресією з боку росії.

Контекст

Напередодні прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Братислава очікує досягнення угоди з Єврокомісією та партнерами по ЄС до вівторка, щоб гарантувати свою енергетичну безпеку на тлі планів припинити імпорт російського газу. За його словами, без цього Словаччина блокуватиме новий пакет санкцій проти росії.

Мерц публічно закликав Фіцо розблокувати 18-й пакет санкцій ЄС проти рф10.07.25, 14:56 • 2459 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Петр Фіала
Європейська комісія
НАТО
Роберт Фіцо
Європейський Союз
Чехія
Словаччина
Україна
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9