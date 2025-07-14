"Словаччина ризикує опинитися в ізоляції": Фіала написав листа Фіцо
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала закликав словацького колегу Роберта Фіцо не перешкоджати ухваленню 18-го пакету антиросійських санкцій ЄС. Фіала наголосив на важливості спільних дій проти рф та попередив про можливу ізоляцію Словаччини.
Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала закликав главу уряду Словаччини Роберта Фіцо не перешкоджати ухваленню 18-го пакету антиросійських санкцій Європейського Союзу. Про це повідомляє Czech Radio, інформує УНН.
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Зазначається, що у своєму листі голова чеського кабінету підкреслює важливість і необхідність спільних дій країн ЄС проти рф, що напала на Україну.
Також Фіала нагадав про спільний для Чехії та Словаччини історичний досвід окупації москвою. У своєму листі чеський прем'єр-міністр попереджає Словаччину, що блокування санкцій призведе до її ізоляції в рамках ЄС.
У нас є спільні інтереси щодо забезпечення безпеки наших громадян. Співпраця в рамках ЄС та НАТО є необхідною умовою
Він також висловив сподівання, що Словаччина як "найближчий партнер" перегляне свою позицію і допоможе зберегти єдність демократичного світу перед агресією з боку росії.
Контекст
Напередодні прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Братислава очікує досягнення угоди з Єврокомісією та партнерами по ЄС до вівторка, щоб гарантувати свою енергетичну безпеку на тлі планів припинити імпорт російського газу. За його словами, без цього Словаччина блокуватиме новий пакет санкцій проти росії.
Мерц публічно закликав Фіцо розблокувати 18-й пакет санкцій ЄС проти рф10.07.25, 14:56 • 2459 переглядiв