Мерц публічно закликав Фіцо розблокувати 18-й пакет санкцій ЄС проти рф

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц публічно звернувся до прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо із закликом підтримати 18-й пакет санкцій ЄС проти росії. Він наголосив, що лише одна держава-член досі не приєдналася до рішучих дій Європи, попри те, що агресія кремля триває щодня. Про це Мерц заявив під час конференції з відбудови України у Римі в четвер, передає кореспондент УНН.

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У своїй промові він підкреслив, що попри те, що Україна прагне до миру, росія щодня продовжує свою агресію, посилаючи тисячі дронів та ракет, які вбивають та тероризують українців.

Це має припинитися. Це має бути закінчено. І тому наше головне політичне зобов'язання - це продовжувати й посилювати тиск на росію для того, щоб привести путіна наприкінці до столу переговорів. І я хочу бути чесний. Ми готуємо зараз 18-й пакет санкцій Європейського Союзу на росію. Тільки один член Євросоюзу ще не разом з нами. Я прошу Словаччину і її прем'єр-міністра надати нам можливість і надати свій голос за прийняття цього 18-го пакету санкцій наголосив Мерц.

Мерц також звернувся до США, закликаючи офіційний Вашингтон "залишатися з нами. Залишайтесь з Європою". Він підкреслив, що всьому світу потрібен стабільний порядок та сталий мир.

Доповнення

10 червня Єврокомісія запропонувала новий, 18-й, пакет санкцій проти росії за її вторгнення в Україну понад три роки тому, спрямовані проти енергетичних доходів москви, банків та військової промисловості.

Проте ЄС досі не узгодив його через блокування Словаччини через невирішені питання поставок газу після 2027 року.