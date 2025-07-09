Словаччина досі блокує 18-й пакет санкцій ЄС проти росії - ЗМІ

ЄС досі не узгодив 18-й пакет санкцій проти росії, Словаччина досі блокує рішення, але є ще зустріч у п'ятницю, повідомив у середу редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Йозвяк у X, пише УНН.

Досі немає угоди щодо пакету санкцій ЄС проти росії. Посли ЄС потенційно можуть узгодити це у п'ятницю. Словаччина все ще блокує - написав Йозвяк.

Доповнення

10 червня Єврокомісія запропонувала новий, 18-й, пакет санкцій проти росії за її вторгнення в Україну понад три роки тому, спрямовані проти енергетичних доходів москви, банків та військової промисловості.

Що увійде в 18-й пакет санкцій ЄС проти росії: повний перелік

Словаччина та Угорщина виступили проти санкцій через свою незгоду з пропозиціями Єврокомісії припинити імпорт російських енергоносіїв до кінця 2027 року, що змусить дві країни шукати альтернативи.

Сійярто заявив, що Угорщина та Словаччина відмовляються підтримувати 18-й пакет санкцій ЄС проти рф

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявляв, що Словаччина не підтримає новий пакет санкцій ЄС проти росії через невирішені питання поставок газу після 2027 року.

7 липня віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що країни-члени ЄС, у тому числі Словаччина та Угорщина, цього тижня мають дійти згоди щодо 18-го пакету санкцій проти рф.