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Словакия до сих пор блокирует 18-й пакет санкций ЕС против России - СМИ

Киев • УНН

 • 206 просмотра

ЕС до сих пор не согласовал 18-й пакет санкций против России, который Еврокомиссия предложила 10 июня. Словакия блокирует его из-за нерешенных вопросов поставок газа после 2027 года.

Словакия до сих пор блокирует 18-й пакет санкций ЕС против России - СМИ

ЕС до сих пор не согласовал 18-й пакет санкций против России, Словакия до сих пор блокирует решение, но есть еще встреча в пятницу, сообщил в среду редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Йозвяк в X, пишет УНН

До сих пор нет соглашения по пакету санкций ЕС против России. Послы ЕС потенциально могут согласовать это в пятницу. Словакия все еще блокирует

- написал Йозвяк.

Дополнение

10 июня Еврокомиссия предложила новый, 18-й, пакет санкций против России за ее вторжение в Украину более трех лет назад, направленные против энергетических доходов Москвы, банков и военной промышленности.

Что войдет в 18-й пакет санкций ЕС против россии: полный перечень10.06.25, 17:41 • 63236 просмотров

Словакия и Венгрия выступили против санкций из-за своего несогласия с предложениями Еврокомиссии прекратить импорт российских энергоносителей до конца 2027 года, что заставит две страны искать альтернативы.

Сийярто заявил, что Венгрия и Словакия отказываются поддерживать 18-й пакет санкций ЕС против рф23.06.25, 15:09 • 2549 просмотров

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявлял, что Словакия не поддержит новый пакет санкций ЕС против России из-за нерешенных вопросов поставок газа после 2027 года. 

7 июля вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что страны-члены ЕС, в том числе Словакия и Венгрия, на этой неделе должны прийти к соглашению по 18-му пакету санкций против РФ. 

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

политикаНовости Мира
Европейская комиссия
Ольга Стефанишина
Роберт Фицо
Европейский Союз
Словакия
Венгрия
Украина
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