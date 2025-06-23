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Сийярто заявил, что Венгрия и Словакия отказываются поддерживать 18-й пакет санкций ЕС против РФ

Киев • УНН

 • 382 просмотра

Венгрия и Словакия не поддержат 18-й пакет санкций ЕС против России. Венгрия заявила, что не поддержит запрет на покупку российской нефти и газа, а также любых новых поставок оружия или финансовой поддержки Украине.

Сийярто заявил, что Венгрия и Словакия отказываются поддерживать 18-й пакет санкций ЕС против РФ

Венгрия и Словакия не поддержат 18-й пакет санкций ЕС против России, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто после встречи министров иностранных дел европейских стран в Брюсселе, сообщает Denník N, пишет УНН.

Детали

Как пишет Index.hu, Сийярто рассказал о планах ЕС по пакету санкций, "которые будут запрещать странам-членам покупать дешевую российскую нефть и природный газ". По его словам, "это было бы не только автоголом с точки зрения энергетической безопасности, но и резко увеличило бы расходы на коммунальные услуги венгерских семей". "Мы не хотим способствовать тому, чтобы венгерский народ заплатил цену поддержки Украины", - сказал Сийярто. Он напомнил, что в 2022 году Евросовет единогласно освободил Венгрию и Словакию от запрета покупать российскую нефть, а теперь "Брюссель хочет забрать это право решением квалифицированного большинства, игнорируя принцип консенсуса".

Предлагаемые в новом пакете санкций меры, как указано, включают снижение потолка цены на российскую нефть. Они также включают запрет на торговлю с компаниями, эксплуатирующими газопроводы Nord Stream 1 и 2, и с банками, причастными к обходу санкций.

Обе страны ранее высказывали предостережения относительно пакета.

Дипломатические источники, как пишет Denník N, заявили, что теперь надеются, что их позиция может быть "разблокирована" на двухдневном саммите ЕС, который начнется в четверг.

Также Index.hu пишет, что Сийярто говорил и об оппозиции Будапешта в других вопросах, касавшихся Украины.

Петер Сийярто, как указано, заявил: "Венгрия не будет способствовать никаким новым поставкам оружия, военным операциям или финансовой поддержке". 

80% инициативы ЕС о 2 миллионах снарядов для Украины уже обеспечено - Каллас23.06.25, 12:18 • 1604 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

политикаНовости Мира
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Европейский Союз
Брюссель
Словакия
Венгрия
Украина
Tesla
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