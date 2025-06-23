80% инициативы ЕС о 2 миллионах снарядов для Украины уже обеспечено - Каллас

На данный момент уже удалось обеспечить 80% инициативы Верховного представителя ЕС по боеприпасам для Украины, которая предлагала выделить для этого 5 млрд евро на 2 миллиона артиллерийских снарядов в этом году, сообщила в понедельник глава дипломатии ЕС Кая Каллас, прибыв на Совет ЕС по иностранным делам, пишет УНН.

Я рада вам сообщить, что по 80% инициативы по боеприпасам (для Украины - ред.) уже есть обязательства. Но, конечно, мы должны сделать больше, чтобы в этом году инициатива по 2 миллиона снарядов была реализована - сказала Каллас.

Она отметила, что одной из тем обсуждения сегодня является Украина.

"Мы обсуждаем Украину. Пока все глаза прикованы к тому, что происходит в Иране и на Ближнем Востоке, в Киеве ежедневно гибнут люди, потому что Россия ежедневно бомбит Украину. Поэтому мы должны продолжать давление на Россию. Поэтому мы продвигаем 18-й пакет санкций. Также мы должны оказать Украине военную поддержку", - сказала Каллас.

Дополнение

17 марта глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила, что в ЕС обсуждают детали новой помощи для Украины на уровне до 40 млрд евро.

20 марта Кая Каллас перед специальным саммитом блока заявила, что если в ЕС не могут определиться прямо сейчас с помощью Украине на весь следующий год, на фоне предложения о помощи до 40 млрд евро, то прямо сейчас идет работа над планом на 5 млрд евро на боеприпасы для Украины, который она назвала "реалистичным".

20 марта на саммите ЕС Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украине нужны средства на артиллерийские снаряды, и Киев был бы благодарен за европейскую поддержку объемом не менее 5 миллиардов евро в кратчайшие сроки.

Тогда же Bloomberg сообщал, что дискуссии в Брюсселе на саммите 20 марта показали, что выделение 5 миллиардов евро на закупку 2 миллионов артиллерийских снарядов будет непростой задачей. И что усилия лидеров ЕС предоставить 5 миллиардов евро для обеспечения боеприпасов для Украины в этом году были задержаны Францией и Италией.

В Еврокомиссии указывали недавно, что запрос Украины на 2 миллиона артиллерийских снарядов - в фокусе их работы, и это то, на чем в Еврокомиссии сосредоточены с точки зрения "следующих конкретных шагов и результатов".