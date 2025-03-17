У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

В Євросоюзі існує широка політична підтримка ініціативи щодо нової допомоги для України на десятки мільярдів євро, зараз триває обговорення деталей і пророблена ще деяка робота у цьому напрямку, заявила голова дипломатії ЄС Кая Каллас за підсумками засідання Ради ЄС із закордонних справ у понеділок, пише УНН.

Щодо України - існує широка політична підтримка оборонної ініціативи обсягом 40 мільярдів, звичайно, зараз обговорення в деталях. На минулому засіданні Євроради ми мали формулювання, що нам потрібно швидко рухатися з цією ініціативою, і ми проробили ще деяку додаткову роботу у цьому напрямку, тому, сподіваюся, ми зможемо дійсно рухатися далі, тому що всі за столом зрозуміли, що ми дійсно повинні показати наш результат прямо зараз і підтримати Україну, щоб вони могли захистити себе - сказала Каллас.

Також, з її слів, обговорювалися переговори України та США в Джидді.

"Усі вітали результати переговорів у Джидді, і тепер, звичайно, м’яч на боці росії, ми бачимо прямо зараз, що росія насправді не хоче миру, а також те, що за столом було розуміння того, що росії насправді не можна довіряти, вони бачать цю можливість пред’явити всілякі вимоги, і ми вже бачимо, що вони пред’являють вимоги, які є їхніми кінцевими цілями, тож подивимося, як це розвиватиметься далі", - зазначила голова дипломатії ЄС.

Нагадаємо

Україна та США провели 11 березня переговори у Джидді, за підсумками яких випустили спільну заяву, у якій "Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового, 30-денного режиму припинення вогню, який може бути продовжений за взаємною згодою сторін, за умови прийняття та одночасного виконання російською федерацією".

Згідно із заявою, Сполучені Штати мали довести до відома рф, що взаємність з боку росії є ключем до досягнення миру.

Президент США Дональд Трамп заявив про продуктивні переговори з російським диктатором володимиром путіним 13 березня.

Того дня російський диктатор володимир путін заявив про готовність до перемир'я з Україною на 30 діб. Але, за його словами, "є нюанси" щодо цього.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що заяви російського диктатора володимира путіна щодо перемир'я з Україною на 30 діб були передбачуваними, і він готує відмову від цієї пропозиції, проте боїться сказати про це президенту США Дональду Трампу.

Згодом у росії заявили, що диктатор володимир путін передав "додаткові" сигнали президенту США Дональду Трампу щодо запропонованого США 30-ти денного перемирʼя Україні.