В ЕС обсуждают детали новой помощи для Украины на 40 млрд евро, проделали еще определенную работу в этом направлении - Каллас

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
18:51 • 16859 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

18:32 • 31630 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 66321 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 215816 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 123862 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 392728 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 311579 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 213966 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244327 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255179 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+11°
2.2м/с
63%
Популярные новости

Прекращение огня было нарушено несколько раз - Рубио

4 апреля, 13:26 • 23823 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 46628 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 133318 просмотра

Российская армия атаковала Кривой Рог: что известно

4 апреля, 15:59 • 15793 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 15178 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 133327 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 215816 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 392728 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 254924 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 311579 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Андрей Ермак

Реджеп Тайип Эрдоган

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

19:44 • 3658 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 15188 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 46638 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72317 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57382 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Instagram

ТикТок

Facebook

Туполев Ту-22М

В ЕС обсуждают детали новой помощи для Украины на 40 млрд евро, проделали еще определенную работу в этом направлении - Каллас

Киев • УНН

 • 193334 просмотра

В Евросоюзе существует широкая политическая поддержка инициативы по новой помощи для Украины. Обсуждаются детали и продолжается работа в этом направлении.

В ЕС обсуждают детали новой помощи для Украины на 40 млрд евро, проделали еще определенную работу в этом направлении - Каллас

В Евросоюзе существует широкая политическая поддержка инициативы по новой помощи для Украины на десятки миллиардов евро, сейчас идет обсуждение деталей и проделана еще некоторая работа в этом направлении, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас по итогам заседания Совета ЕС по иностранным делам в понедельник, пишет УНН.

Что касается Украины - существует широкая политическая поддержка оборонной инициативы на 40 миллиардов, конечно, сейчас обсуждение в деталях. На прошлом заседании Евросовета у нас была формулировка, что нам нужно быстро двигаться с этой инициативой, и мы проделали еще некоторую дополнительную работу в этом направлении, поэтому, надеюсь, мы сможем действительно двигаться дальше, потому что все за столом понимали, что мы действительно должны показать наш результат прямо сейчас и поддержать Украину, чтобы они могли защитить себя

- сказала Каллас.

Также, по ее словам, обсуждались переговоры Украины и США в Джидде.

"Все приветствовали результаты переговоров в Джидде, и теперь, конечно, мяч на стороне россии, мы видим прямо сейчас, что россия на самом деле не хочет мира, а также то, что за столом было понимание того, что россии на самом деле нельзя доверять, они видят эту возможность предъявить всевозможные требования, и мы уже видим, что они предъявляют требования, которые являются их конечными целями, так что посмотрим, как это будет развиваться дальше", - отметила глава дипломатии ЕС.

Напомним

Украина и США провели 11 марта переговоры в Джидде, по итогам которых выпустили совместное заявление, в котором "Украина выразила готовность принять предложение США о немедленном введении временного, 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон, при условии принятия и одновременного выполнения российской федерацией".

Согласно заявлению, Соединенные Штаты должны были довести до сведения рф, что взаимность со стороны россии является ключом к достижению мира.

Президент США Дональд Трамп заявил о продуктивных переговорах с российским диктатором владимиром путиным 13 марта.

В тот день российский диктатор владимир путин заявил о готовности к перемирию с Украиной на 30 суток. Но, по его словам, "есть нюансы" по этому поводу.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что заявления российского диктатора владимира путина о перемирии с Украиной на 30 суток были предсказуемыми, и он готовит отказ от этого предложения, однако боится сказать об этом президенту США Дональду Трампу.

Впоследствии в россии заявили, что диктатор владимир путин передал "дополнительные" сигналы президенту США Дональду Трампу о предложенном США 30-ти дневном перемирии Украине.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаполитикаНовости Мира
Кайя Каллас
Европейский совет
Украина
Brent
$66.30
Bitcoin
$84,052.20
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,819.20