В Евросоюзе существует широкая политическая поддержка инициативы по новой помощи для Украины на десятки миллиардов евро, сейчас идет обсуждение деталей и проделана еще некоторая работа в этом направлении, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас по итогам заседания Совета ЕС по иностранным делам в понедельник, пишет УНН.

Что касается Украины - существует широкая политическая поддержка оборонной инициативы на 40 миллиардов, конечно, сейчас обсуждение в деталях. На прошлом заседании Евросовета у нас была формулировка, что нам нужно быстро двигаться с этой инициативой, и мы проделали еще некоторую дополнительную работу в этом направлении, поэтому, надеюсь, мы сможем действительно двигаться дальше, потому что все за столом понимали, что мы действительно должны показать наш результат прямо сейчас и поддержать Украину, чтобы они могли защитить себя - сказала Каллас.

Также, по ее словам, обсуждались переговоры Украины и США в Джидде.

"Все приветствовали результаты переговоров в Джидде, и теперь, конечно, мяч на стороне россии, мы видим прямо сейчас, что россия на самом деле не хочет мира, а также то, что за столом было понимание того, что россии на самом деле нельзя доверять, они видят эту возможность предъявить всевозможные требования, и мы уже видим, что они предъявляют требования, которые являются их конечными целями, так что посмотрим, как это будет развиваться дальше", - отметила глава дипломатии ЕС.

Напомним

Украина и США провели 11 марта переговоры в Джидде, по итогам которых выпустили совместное заявление, в котором "Украина выразила готовность принять предложение США о немедленном введении временного, 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон, при условии принятия и одновременного выполнения российской федерацией".

Согласно заявлению, Соединенные Штаты должны были довести до сведения рф, что взаимность со стороны россии является ключом к достижению мира.

Президент США Дональд Трамп заявил о продуктивных переговорах с российским диктатором владимиром путиным 13 марта.

В тот день российский диктатор владимир путин заявил о готовности к перемирию с Украиной на 30 суток. Но, по его словам, "есть нюансы" по этому поводу.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что заявления российского диктатора владимира путина о перемирии с Украиной на 30 суток были предсказуемыми, и он готовит отказ от этого предложения, однако боится сказать об этом президенту США Дональду Трампу.

Впоследствии в россии заявили, что диктатор владимир путин передал "дополнительные" сигналы президенту США Дональду Трампу о предложенном США 30-ти дневном перемирии Украине.