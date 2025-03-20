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Каллас: ЄС прямо зараз працює над планом на 5 млрд євро на боєприпаси для України

Київ • УНН

 • 15894 перегляди

Голова дипломатії ЄС закликала до швидких дій. Розглядається план виділення 5 мільярдів євро на боєприпаси для України, як нагальну потребу.

Каллас: ЄС прямо зараз працює над планом на 5 млрд євро на боєприпаси для України

Голова дипломатії ЄС Кая Каллас заявила перед самітом блоку, що ЄС прямо зараз працює над "реалістичним" планом на 5 млрд євро на боєприпаси для України, "якщо не можемо визначитися прямо зараз на весь наступний рік", на тлі пропозиції про допомогу до 40 млрд євро для Києва, пише УНН.

Деталі

"Важливо мати відчутні результати. Якщо ми не можемо визначитися прямо зараз на весь наступний рік, давайте визначимося на короткострокову перспективу, якою є нагальна потреба України щодо боєприпасів прямо зараз", - сказала Каллас.

"Реалістичним планом було б 5 мільярдів євро на боєприпаси, і це те, над чим ми насправді зараз працюємо", - вказала голова дипломатії ЄС.

Таким чином вона прокоментувала ініціативу щодо нової допомоги для України до 40 млрд євро.

При цьому Каллас вказала, що "якщо послухати заяви лідерів, то підтримка є дуже велика". "І тому це також потрібно бачити в справах, у цифрах, у реальних боєприпасах, які потрібні Україні. Тому я дуже сподіваюся, що ми просуватимемося з цим вперед", - сказала вона.

На саміті ЄС очікують почути від Зеленського "його враження" щодо розмови з Трампом - Каллас20.03.25, 12:27 • 7773 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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