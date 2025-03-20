Каллас: ЄС прямо зараз працює над планом на 5 млрд євро на боєприпаси для України

Голова дипломатії ЄС Кая Каллас заявила перед самітом блоку, що ЄС прямо зараз працює над "реалістичним" планом на 5 млрд євро на боєприпаси для України, "якщо не можемо визначитися прямо зараз на весь наступний рік", на тлі пропозиції про допомогу до 40 млрд євро для Києва, пише УНН.

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"Важливо мати відчутні результати. Якщо ми не можемо визначитися прямо зараз на весь наступний рік, давайте визначимося на короткострокову перспективу, якою є нагальна потреба України щодо боєприпасів прямо зараз", - сказала Каллас.

"Реалістичним планом було б 5 мільярдів євро на боєприпаси, і це те, над чим ми насправді зараз працюємо", - вказала голова дипломатії ЄС.

Таким чином вона прокоментувала ініціативу щодо нової допомоги для України до 40 млрд євро.

При цьому Каллас вказала, що "якщо послухати заяви лідерів, то підтримка є дуже велика". "І тому це також потрібно бачити в справах, у цифрах, у реальних боєприпасах, які потрібні Україні. Тому я дуже сподіваюся, що ми просуватимемося з цим вперед", - сказала вона.

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