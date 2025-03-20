На саміті ЄС очікують почути від Зеленського "його враження" щодо розмови з Трампом - Каллас

Сьогодні на саміті ЄС є очікування почути від Президента України Володимира Зеленського про "його враження щодо розмови" з президентом США Дональдом Трампом, заявила Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас, прибувши на засідання, пише УНН.

Спочатку ми обговоримо Україну, і я дуже хочу послухати від президента Зеленського новини та його враження від вчорашньої розмови з президентом Трампом - сказала Каллас.

"Я дуже вітаю оголошення президента Трампа про те, що США намагаються знайти додатковий протиповітряний захист для України, це надзвичайно важливо", - зазначила голова дипломатії ЄС.

З її слів, "сьогодні ми обговорюємо, що ще ми можемо зробити для України, а також для власного захисту".

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