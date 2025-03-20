На саммите ЕС ожидают услышать от Зеленского "его впечатления" относительно разговора с Трампом - Каллас

Сегодня на саммите ЕС ожидается услышать от Президента Украины Владимира Зеленского о "его впечатлениях относительно разговора" с президентом США Дональдом Трампом, заявила Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, прибыв на заседание, пишет УНН.

Сначала мы обсудим Украину, и я очень хочу послушать от президента Зеленского новости и его впечатления от вчерашнего разговора с президентом Трампом