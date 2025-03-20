На саммите ЕС ожидают услышать от Зеленского "его впечатления" относительно разговора с Трампом - Каллас
Киев • УНН
На саммите ЕС ожидают услышать от Зеленского о его разговоре с Трампом. Также обсудят, что еще можно сделать для Украины и собственной защиты.
Сегодня на саммите ЕС ожидается услышать от Президента Украины Владимира Зеленского о "его впечатлениях относительно разговора" с президентом США Дональдом Трампом, заявила Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, прибыв на заседание, пишет УНН.
Сначала мы обсудим Украину, и я очень хочу послушать от президента Зеленского новости и его впечатления от вчерашнего разговора с президентом Трампом
"Я очень приветствую объявление президента Трампа о том, что США пытаются найти дополнительную противовоздушную защиту для Украины, это чрезвычайно важно", - отметила глава дипломатии ЕС.
По ее словам, "сегодня мы обсуждаем, что еще мы можем сделать для Украины, а также для собственной защиты".
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