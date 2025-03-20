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На саммите ЕС ожидают услышать от Зеленского "его впечатления" относительно разговора с Трампом - Каллас

Киев • УНН

 • 7766 просмотра

На саммите ЕС ожидают услышать от Зеленского о его разговоре с Трампом. Также обсудят, что еще можно сделать для Украины и собственной защиты.

На саммите ЕС ожидают услышать от Зеленского "его впечатления" относительно разговора с Трампом - Каллас

Сегодня на саммите ЕС ожидается услышать от Президента Украины Владимира Зеленского о "его впечатлениях относительно разговора" с президентом США Дональдом Трампом, заявила Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, прибыв на заседание, пишет УНН.

Сначала мы обсудим Украину, и я очень хочу послушать от президента Зеленского новости и его впечатления от вчерашнего разговора с президентом Трампом

- сказала Каллас.

"Я очень приветствую объявление президента Трампа о том, что США пытаются найти дополнительную противовоздушную защиту для Украины, это чрезвычайно важно", - отметила глава дипломатии ЕС.

По ее словам, "сегодня мы обсуждаем, что еще мы можем сделать для Украины, а также для собственной защиты".

В ЕС утвердили Белую книгу по обороне и детали плана ReArm Europe: что предусматривается для Украины19.03.25, 14:53 • 18506 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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