Каллас: ЕС прямо сейчас работает над планом на 5 млрд евро на боеприпасы для Украины

Глава дипломатии ЕС Кайя Каллас заявила перед саммитом блока, что ЕС прямо сейчас работает над "реалистичным" планом на 5 млрд евро на боеприпасы для Украины, "если не можем определиться прямо сейчас на весь следующий год", на фоне предложения о помощи до 40 млрд евро для Киева, пишет УНН.

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"Важно иметь ощутимые результаты. Если мы не можем определиться прямо сейчас на весь следующий год, давайте определимся на краткосрочную перспективу, которой является неотложная потребность Украины в боеприпасах прямо сейчас", - сказала Каллас.

"Реалистичным планом было бы 5 миллиардов евро на боеприпасы, и это то, над чем мы на самом деле сейчас работаем", - указала глава дипломатии ЕС.

Таким образом она прокомментировала инициативу по новой помощи для Украины до 40 млрд евро.

При этом Каллас указала, что "если послушать заявления лидеров, то поддержка очень большая". "И поэтому это также нужно видеть в делах, в цифрах, в реальных боеприпасах, которые нужны Украине. Поэтому я очень надеюсь, что мы будем продвигаться с этим вперед", - сказала она.

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