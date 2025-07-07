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Україна може розпочати переговори про вступ до ЄС без одностайної підтримки - Стефанішина
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Європейські країни цього тижня мають дійти згоди щодо 18-го пакету санкцій проти рф - Стефанішина

Київ • УНН

 • 796 перегляди

Європейські країни, включаючи Словаччину та Угорщину, цього тижня мають узгодити 18-й пакет санкцій проти РФ. Франція, Бельгія та Нідерланди розпочали юридичну роботу щодо виведення заморожених російських активів з-під санкцій.

Європейські країни цього тижня мають дійти згоди щодо 18-го пакету санкцій проти рф - Стефанішина

Країни-члени ЄС, в тому числі Словаччина та Угорщина, цього тижня мають дійти згоди щодо 18-го пакету санкцій проти рф. Про це заявила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України - міністр юстиції Ольга Стефанішина в ефірі телемарафону, передає УНН.

Деталі

За моєю інформацію, цього тижня дійдуть згоди європейські країни щодо 18-го пакету санкцій разом із Словаччиною і Угорщиною, але примітно є те, що в попередній період, коли ухвалювалося рішення щодо 17-го пакету, Угорщина не голосувала за це рішення до останнього дня, і навіть була майже одна доба, коли ці санкції не були введені в дію. Розуміючи такий ризик низка країн ЄС - це Франція, Бельгія, і здається, Нідерланди розпочали юридичну роботу щодо виведення заморожених російських активів з-під санкцій і з-під зобов’язання кожні півроку домовлятися про необхідність їх збереження

- сказала Стефанішина. 

Нагадаємо

Словацька Республіка вдруге заблокувала ухвалення 18-го пакета санкцій проти росії на рівні Комітету постійних представників країн-членів ЄС (Coreper). Вимога для скасування вето залишається незмінною.

10 червня ЄС анонсував 18-й пакет санкцій проти росії, що включає заборону транзакцій для "Північного потоку - 1,2", додавання до списку 77 суден тіньового флоту, та зниження ціни на нафту до 45 доларів.

 23 червня Угорщина та Словаччина не підтримали 18-й пакет санкцій ЄС проти росії. Угорщина заявила, що не підтримає заборону на купівлю російської нафти та газу, а також будь-яких нових поставок зброї чи фінансової підтримки Україні. 

Павло Башинський

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
Північний потік — 2
Стефанішина Ольга Віталіївна
Європейський Союз
Франція
Бельгія
Нідерланди
Словаччина
Угорщина
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