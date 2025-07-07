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Европейские страны на этой неделе должны прийти к согласию относительно 18-го пакета санкций против РФ - Стефанишина

Киев • УНН

 • 262 просмотра

Европейские страны, включая Словакию и Венгрию, на этой неделе должны согласовать 18-й пакет санкций против РФ. Франция, Бельгия и Нидерланды начали юридическую работу по выводу замороженных российских активов из-под санкций.

Европейские страны на этой неделе должны прийти к согласию относительно 18-го пакета санкций против РФ - Стефанишина

Страны-члены ЕС, в том числе Словакия и Венгрия, на этой неделе должны прийти к соглашению по 18-му пакету санкций против РФ. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины - министр юстиции Ольга Стефанишина в эфире телемарафона, передает УНН.

Подробности

По моей информации, на этой неделе европейские страны придут к соглашению по 18-му пакету санкций вместе со Словакией и Венгрией, но примечательно то, что в предыдущий период, когда принималось решение по 17-му пакету, Венгрия не голосовала за это решение до последнего дня, и даже были почти одни сутки, когда эти санкции не были введены в действие. Понимая такой риск, ряд стран ЕС - это Франция, Бельгия, и, кажется, Нидерланды начали юридическую работу по выводу замороженных российских активов из-под санкций и из-под обязательства каждые полгода договариваться о необходимости их сохранения

- сказала Стефанишина. 

Напомним

Словацкая Республика во второй раз заблокировала принятие 18-го пакета санкций против России на уровне Комитета постоянных представителей стран-членов ЕС (Coreper). Требование для отмены вето остается неизменным.

10 июня ЕС анонсировал 18-й пакет санкций против России, включающий запрет транзакций для "Северного потока - 1,2", добавление в список 77 судов теневого флота, и снижение цены на нефть до 45 долларов.

 23 июня Венгрия и Словакия не поддержали 18-й пакет санкций ЕС против России. Венгрия заявила, что не поддержит запрет на покупку российской нефти и газа, а также любых новых поставок оружия или финансовой поддержки Украине. 

Павел Башинский

Павел Башинский

политикаНовости Мира
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Ольга Стефанишина
Европейский Союз
Франция
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