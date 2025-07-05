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Словаччина вдруге блокує санкції ЄС проти росії: вимога незмінна

Київ • УНН

 • 194 перегляди

Словаччина вдруге заблокувала 18-й пакет санкцій ЄС проти рф, вимагаючи гарантій від Єврокомісії щодо ініціативи RePowerEU. Ця ініціатива передбачає відмову від російського газу до 2028 року, що, на думку Словаччини, матиме негативні економічні наслідки.

Словаччина вдруге блокує санкції ЄС проти росії: вимога незмінна

Словацька Республіка вдруге заблокувала ухвалення 18-го пакета санкцій проти росії на рівні Комітету постійних представників країн-членів ЄС (Coreper). Вимога для скасування вето залишається незмінною. Про це інформує TASR, передає УНН.

Деталі

Як зазначає департамент комунікації Міністерства закордонних і європейських справ Словаччини (МЗЄС), уряд Словаччини на чолі з прем’єр-міністром Робертом Фіцо неодноразово заявляв про відмову запровадження нового пакета санкцій без отримання чітких гарантій від Єврокомісії щодо ініціативи RePowerEU.

Ця ініціатива передбачає повну відмову від імпорту російського природного газу до ЄС з 1 січня 2028 року, що, за словами прем’єра Фіцо, матиме суттєві негативні економічні наслідки для Словаччини.

Словацька Республіка позитивно оцінила робочі консультації з представниками Європейської комісії з питань енергетики та ініціативи RePowerEU, метою яких було краще розуміння застережень і вимог Словаччини як найбільш постраждалої держави-члена

- йдеться у заяві МЗЄС.

У рамках цих переговорів до Словаччини цього тижня прибула група експертів високого рівня Єврокомісії.

Представники Міністерства економіки, енергетичних компаній та промисловості Словаччини наголосили, що реалізація RePowerEU становить серйозний виклик для конкурентоспроможності національної економіки, зокрема з огляду на ціни на енергоносії та енергетичну безпеку.

У міністерстві також наголосили, що Словаччина залишається на своїй поточній позиції щодо санкційного пакета.

"Словацька Республіка готова й надалі вести конструктивний діалог з Європейською комісією та в межах цього діалогу спільно шукати рішення в інтересах громадян і бізнесу. Водночас, нинішній етап переговорів не усунув ключових побоювань та застережень, які залишаються актуальними з боку Словаччини щодо ініціативи RePowerEU", - зазначили в МЗЄС.

Нагадаємо

10 червня ЄС анонсував 18-й пакет санкцій проти росії, що включає заборону транзакцій для "Північного потоку - 1,2", додавання до списку 77 суден тіньового флоту, та зниження ціни на нафту до 45 доларів.

23 червня Угорщина та Словаччина не підтримали 18-й пакет санкцій ЄС проти росії. Угорщина заявила, що не підтримає заборону на купівлю російської нафти та газу, а також будь-яких нових поставок зброї чи фінансової підтримки Україні.

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Політика
Північний потік — 2
Європейська комісія
Роберт Фіцо
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