Словакия во второй раз блокирует санкции ЕС против России: требование неизменно
Киев • УНН
Словакия во второй раз заблокировала 18-й пакет санкций ЕС против РФ, требуя гарантий от Еврокомиссии относительно инициативы RePowerEU. Эта инициатива предусматривает отказ от российского газа до 2028 года, что, по мнению Словакии, будет иметь негативные экономические последствия.
Словацкая Республика во второй раз заблокировала принятие 18-го пакета санкций против России на уровне Комитета постоянных представителей стран-членов ЕС (Coreper). Требование для отмены вето остается неизменным. Об этом информирует TASR, передает УНН.
Детали
Как отмечает департамент коммуникации Министерства иностранных и европейских дел Словакии (МИДЕС), правительство Словакии во главе с премьер-министром Робертом Фицо неоднократно заявляло об отказе введения нового пакета санкций без получения четких гарантий от Еврокомиссии относительно инициативы RePowerEU.
Эта инициатива предусматривает полный отказ от импорта российского природного газа в ЕС с 1 января 2028 года, что, по словам премьера Фицо, будет иметь существенные негативные экономические последствия для Словакии.
Словацкая Республика положительно оценила рабочие консультации с представителями Европейской комиссии по вопросам энергетики и инициативы RePowerEU, целью которых было лучшее понимание оговорок и требований Словакии как наиболее пострадавшего государства-члена
В рамках этих переговоров в Словакию на этой неделе прибыла группа экспертов высокого уровня Еврокомиссии.
Представители Министерства экономики, энергетических компаний и промышленности Словакии подчеркнули, что реализация RePowerEU представляет серьезный вызов для конкурентоспособности национальной экономики, в частности, с учетом цен на энергоносители и энергетическую безопасность.
В министерстве также подчеркнули, что Словакия остается на своей текущей позиции относительно санкционного пакета.
"Словацкая Республика готова и в дальнейшем вести конструктивный диалог с Европейской комиссией и в рамках этого диалога совместно искать решения в интересах граждан и бизнеса. В то же время, нынешний этап переговоров не устранил ключевых опасений и оговорок, которые остаются актуальными со стороны Словакии относительно инициативы RePowerEU", - отметили в МИДЕС.
Напомним
10 июня ЕС анонсировал 18-й пакет санкций против России, включающий запрет транзакций для "Северного потока - 1,2", добавление в список 77 судов теневого флота, и снижение цены на нефть до 45 долларов.
23 июня Венгрия и Словакия не поддержали 18-й пакет санкций ЕС против России. Венгрия заявила, что не поддержит запрет на покупку российской нефти и газа, а также любых новых поставок оружия или финансовой поддержки Украине.