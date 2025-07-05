Словакия во второй раз блокирует санкции ЕС против России: требование неизменно

Словацкая Республика во второй раз заблокировала принятие 18-го пакета санкций против России на уровне Комитета постоянных представителей стран-членов ЕС (Coreper). Требование для отмены вето остается неизменным. Об этом информирует TASR, передает УНН.

Детали

Как отмечает департамент коммуникации Министерства иностранных и европейских дел Словакии (МИДЕС), правительство Словакии во главе с премьер-министром Робертом Фицо неоднократно заявляло об отказе введения нового пакета санкций без получения четких гарантий от Еврокомиссии относительно инициативы RePowerEU.

Эта инициатива предусматривает полный отказ от импорта российского природного газа в ЕС с 1 января 2028 года, что, по словам премьера Фицо, будет иметь существенные негативные экономические последствия для Словакии.

Словацкая Республика положительно оценила рабочие консультации с представителями Европейской комиссии по вопросам энергетики и инициативы RePowerEU, целью которых было лучшее понимание оговорок и требований Словакии как наиболее пострадавшего государства-члена - говорится в заявлении МИДЕС.

В рамках этих переговоров в Словакию на этой неделе прибыла группа экспертов высокого уровня Еврокомиссии.

Представители Министерства экономики, энергетических компаний и промышленности Словакии подчеркнули, что реализация RePowerEU представляет серьезный вызов для конкурентоспособности национальной экономики, в частности, с учетом цен на энергоносители и энергетическую безопасность.

В министерстве также подчеркнули, что Словакия остается на своей текущей позиции относительно санкционного пакета.

"Словацкая Республика готова и в дальнейшем вести конструктивный диалог с Европейской комиссией и в рамках этого диалога совместно искать решения в интересах граждан и бизнеса. В то же время, нынешний этап переговоров не устранил ключевых опасений и оговорок, которые остаются актуальными со стороны Словакии относительно инициативы RePowerEU", - отметили в МИДЕС.

Напомним

10 июня ЕС анонсировал 18-й пакет санкций против России, включающий запрет транзакций для "Северного потока - 1,2", добавление в список 77 судов теневого флота, и снижение цены на нефть до 45 долларов.

23 июня Венгрия и Словакия не поддержали 18-й пакет санкций ЕС против России. Венгрия заявила, что не поддержит запрет на покупку российской нефти и газа, а также любых новых поставок оружия или финансовой поддержки Украине.