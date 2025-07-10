Мерц публично призвал Фицо разблокировать 18-й пакет санкций ЕС против рф

Канцлер Германии Фридрих Мерц публично обратился к премьер-министру Словакии Роберту Фицо с призывом поддержать 18-й пакет санкций ЕС против россии. Он подчеркнул, что только одно государство-член до сих пор не присоединилось к решительным действиям Европы, несмотря на то, что агрессия кремля продолжается ежедневно. Об этом Мерц заявил во время конференции по восстановлению Украины в Риме в четверг, передает корреспондент УНН.

Детали

В своей речи он подчеркнул, что, несмотря на стремление Украины к миру, россия ежедневно продолжает свою агрессию, посылая тысячи дронов и ракет, которые убивают и терроризируют украинцев.

Это должно прекратиться. Это должно быть закончено. И поэтому наше главное политическое обязательство - это продолжать и усиливать давление на россию для того, чтобы привести путина в конце концов к столу переговоров. И я хочу быть честным. Мы готовим сейчас 18-й пакет санкций Европейского Союза против россии. Только один член Евросоюза еще не с нами. Я прошу Словакию и ее премьер-министра предоставить нам возможность и дать свой голос за принятие этого 18-го пакета санкций подчеркнул Мерц.

Мерц также обратился к США, призывая официальный Вашингтон "оставаться с нами. Оставайтесь с Европой". Он подчеркнул, что всему миру нужен стабильный порядок и устойчивый мир.

Дополнение

10 июня Еврокомиссия предложила новый, 18-й, пакет санкций против россии за ее вторжение в Украину более трех лет назад, направленные против энергетических доходов москвы, банков и военной промышленности.

Однако ЕС до сих пор не согласовал его из-за блокирования Словакии из-за нерешенных вопросов поставок газа после 2027 года.